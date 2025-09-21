No dia 28 de setembro de 2008, o Beira-Rio foi palco de um dos Grenais mais marcantes da história recente. Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Grêmio se enfrentaram em situações distintas: o Colorado buscava recuperação após uma campanha irregular, enquanto o Tricolor liderava a competição e sonhava com o título. O clássico, porém, acabou se transformando em uma noite de afirmação para o time comandado por Tite e de frustração para o então líder treinado por Celso Roth. O Lance! relembra Internacional 4 x 1 Grêmio no Brasileirão 2008.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Internacional 4 x 1 Grêmio no Brasileirão 2008

Logo no primeiro minuto de jogo, a intensidade do Inter deixou claro o que estava por vir. Empurrado pela torcida, o Colorado partiu para cima e encontrou em Andrés D’Alessandro o maestro que ditaria o ritmo da goleada. O argentino abriu o placar cedo, aos 4 minutos, em cobrança precisa, incendiando o estádio. A vantagem inicial deu confiança ao time da casa, que não demorou a ampliar.

Mesmo após o empate momentâneo de Tcheco, aos 19, o Inter manteve a postura ofensiva. Alex, com um chute certeiro, devolveu a vantagem colorada aos 28 minutos. Pouco depois, Índio aproveitou jogada aérea e fez o terceiro aos 40. E antes do intervalo, Nilmar arrancou e deixou sua marca, fechando a primeira etapa em 4 a 1. Foi um primeiro tempo de intensidade máxima, que praticamente decidiu o jogo.

continua após a publicidade

O segundo tempo teve ritmo mais cadenciado, com o Inter administrando a larga vantagem e o Grêmio tentando, sem sucesso, se recolocar no duelo. O time de Celso Roth sentiu o golpe da primeira etapa e não conseguiu reagir. Já o Colorado aproveitou para tocar a bola, valorizar a posse e deixar o tempo passar, enquanto sua torcida celebrava cada jogada como se fosse um gol.

O jogo

O Internacional entrou em campo com uma proposta clara: pressionar desde o início. A estratégia funcionou perfeitamente. D’Alessandro abriu o placar logo aos 4 minutos, após tabela com Alex. O Grêmio ainda respirou com o gol de Tcheco aos 19, mas o Inter não se abalou. Alex recolocou o time na frente aos 28, Índio ampliou de cabeça aos 40 e Nilmar fez o quarto ainda no primeiro tempo, aos 45.

continua após a publicidade

Na etapa final, o Inter não precisou forçar. Com a vantagem consolidada, administrou o placar e ainda criou chances pontuais. O Grêmio, por sua vez, pouco ameaçou e deixou o campo sem respostas para o ritmo imposto pelo rival.

Ficha técnica - Internacional 4 x 1 Grêmio no Brasileirão 2008

Data: 28/09/2008

Competição: Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Gols: D’Alessandro (4’/1T), Tcheco (19’/1T), Alex (28’/1T), Índio (40’/1T), Nilmar (45’/1T).

Internacional: Clemer; Ângelo (Danny Morais), Bolívar, Índio e Gustavo Nery; Magrão, Guiñazú, Edinho (Adriano) e Alex; D’Alessandro (Taison) e Nilmar (Willian).

Técnico: Tite.

Grêmio: Victor; Paulo Sérgio (Souza), Léo, Pereira e Anderson Pico; Réver, Rafael Carioca, Tcheco e Sérgio Orteman (Jean); Marcel e Perea (Willian Magrão).

Técnico: Celso Roth.

O clássico que mudou o rumo

O placar de 4 a 1 foi mais do que uma simples vitória. Representou um alívio para o Inter em uma temporada irregular e, ao mesmo tempo, uma queda de moral para o Grêmio, que perdeu força na luta pelo título nacional. Para a torcida colorada, ficou a lembrança de uma atuação impecável, liderada por D’Alessandro e Alex, em um dos Grenais mais emblemáticos da era dos pontos corridos.