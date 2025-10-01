O Colorado dominou o jogo e aproveitou as fragilidades defensivas do Corinthians.

Internacional venceu o Corinthians por 3 a 0 em 18 de julho de 2007 no Beira-Rio.

O Beira-Rio viveu uma noite de festa em 18 de julho de 2007. O Internacional recebeu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e conquistou uma vitória expressiva por 3 a 0, em grande atuação do jovem Alexandre Pato, que marcou duas vezes e mostrou o talento que o levaria rapidamente à seleção brasileira e ao futebol europeu. O Lance! relembra Internacional 3 x 0 Corinthians no Brasileirão 2007.

A vitória foi construída com autoridade. O Colorado dominou as ações ofensivas, aproveitou a instabilidade corinthiana e não deu chances ao adversário. A torcida colorada, que ainda respirava os ares da conquista do Mundial de 2006, viu em Pato a personificação de uma nova geração promissora.

Para o Corinthians, a derrota foi mais um capítulo de um campeonato turbulento. A equipe, sob comando de Paulo César Carpegiani, mostrava dificuldades defensivas e falta de poder de reação. O resultado em Porto Alegre acendeu ainda mais o alerta de uma temporada que terminaria de forma dramática para o clube paulista.

Internacional 3 x 0 Corinthians no Brasileirão 2007

A noite de Alexandre Pato

Aos 17 anos, Pato já era tratado como joia do Internacional, e contra o Corinthians confirmou todas as expectativas. O atacante marcou duas vezes, aproveitando a fragilidade da defesa adversária, e infernizou os zagueiros corinthianos com sua velocidade e movimentação.

Além dos gols, participou ativamente da construção ofensiva, mostrando maturidade incomum para sua idade. Poucos meses depois, seria negociado com o Milan, onde iniciaria carreira internacional de destaque.

Corinthians em crise

O Corinthians chegou ao Beira-Rio pressionado por resultados ruins e saiu ainda mais fragilizado. A equipe não teve organização defensiva e sofreu com a intensidade do adversário. O goleiro Felipe até evitou um placar mais elástico, mas não conseguiu impedir os três gols sofridos.

Carpegiani testou variações no ataque, com Éverton Santos, Finazzi e Dentinho entrando em campo, mas o time pouco produziu ofensivamente. O revés marcava uma fase de instabilidade que culminaria no histórico rebaixamento do clube naquele mesmo Brasileirão.

O terceiro gol e o símbolo da derrota

Além dos dois gols de Pato, quem também deixou sua marca foi Adriano, que saiu do banco de reservas para fechar o placar. O gol foi um golpe final em um Corinthians já abatido, sem forças para reagir no Beira-Rio. Para a torcida alvinegra, a partida se tornou um dos exemplos mais claros da fragilidade da equipe naquela temporada.

Ficha técnica - Internacional 3 x 0 Corinthians no Brasileirão 2007

Internacional 3 x 0 Corinthians

Data: 18 de julho de 2007, quarta-feira

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Competição: Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Árbitro: Luis Antonio Silva Santos

Gols:

Alexandre Pato, duas vezes (Internacional)

Adriano (Internacional)

Internacional: Clemer; Magal (Diego), Índio, Sidnei e Marcão; Edinho, Ji-Paraná, Pinga e Iarley (Adriano); Alexandre Pato e Christian (Róger). Técnico: Alexandre Gallo.

Corinthians: Felipe; Fábio Ferreira, Zelão, Betão e Edson Sitta (Dentinho); Bruno Otávio, Rosinei, Marcelo Oliveira e Willian (Dinélson); Éverton Santos (Clodoaldo) e Finazzi. Técnico: Paulo César Carpegiani.