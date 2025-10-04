Internacional 3 x 0 Botafogo no Brasileirão 2018; Pottker e Damião decidem
Inter vence com autoridade no Beira-Rio, gols de Pottker e Leandro Damião.
- Matéria
- Mais Notícias
No dia 29 de julho de 2018, o Internacional confirmou sua força no Beira-Rio e aplicou 3 a 0 sobre o Botafogo em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada, sob comando de Odair Hellmann, fazia uma campanha sólida após voltar da Série B e buscava se afirmar novamente entre os protagonistas da elite nacional. O Lance! relembra Internacional 3 x 0 Botafogo no Brasileirão 2018.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Internacional 3 x 0 Botafogo no Brasileirão 2018
Com quase 26 mil torcedores apoiando, o Colorado mostrou intensidade desde o início. Pottker viveu tarde iluminada e foi decisivo na construção do resultado, anotando dois gols ainda no primeiro tempo. Ao lado dele, Edenílson, Patrick e Nico López formaram um setor ofensivo dinâmico, criando dificuldades para a defesa carioca.
O Botafogo, dirigido por Marcos Paquetá, tentou equilibrar o jogo, mas sofreu com as fragilidades defensivas e a pouca criatividade do meio-campo. Renatinho e Rodrigo Aguirre não conseguiram impor ritmo, enquanto Luiz Fernando e Matheus Fernandes ficaram isolados diante da marcação colorada.
No segundo tempo, a pressão seguiu. Aos 58 minutos, Leandro Damião apareceu para fechar a conta e confirmar a goleada. O resultado manteve o Inter no topo da tabela, brigando por vaga na Libertadores e até sonhando com o título. Para o Botafogo, foi mais um sinal de alerta em uma temporada irregular.
A vitória do Internacional em 2018
Logo aos 28 minutos, Pottker abriu o placar aproveitando jogada de Nico López. Antes do intervalo, aos 45, ele voltou a balançar as redes, inflamando o estádio. No segundo tempo, Leandro Damião marcou aos 58, confirmando a grande atuação. O Botafogo pouco ameaçou, e Danilo Fernandes teve tarde tranquila na meta colorada.
As escalações
O Internacional apresentou força coletiva, com a dupla de zaga segura (Víctor Cuesta e Emerson Santos), laterais participativos e meio-campo intenso. O Botafogo não conseguiu impor seu estilo, sofrendo diante da organização colorada.
Pottker decide com dois gols
O atacante foi o grande nome da partida, aproveitando bem as oportunidades e mostrando faro de artilheiro. Sua atuação desequilibrou a defesa do Botafogo.
Damião fecha a conta
Ídolo colorado, Leandro Damião marcou o terceiro gol e foi ovacionado pela torcida. O atacante dava sequência a uma série de boas atuações após seu retorno.
Ficha técnica - Internacional 3 x 0 Botafogo no Brasileirão 2018
Brasileirão 2018 – 16ª rodada
Data: 29 de julho de 2018
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 25.770 torcedores
Árbitro: Igor Benevenuto (MG)
Internacional 3 x 0 Botafogo
Gols:
- Internacional: Pottker (28’ e 45’), Leandro Damião (58’)
INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Zeca, Víctor Cuesta, Emerson Santos e Iago; Rodrigo Dourado (Charles, 60’), Edenílson e Patrick; William Pottker (Rossi, 87’), Nico López (Jonatan Álvez, 77’) e Leandro Damião (Lucca, 87’). Técnico: Odair Hellmann.
BOTAFOGO: Saulo; Luis Ricardo, Marcinho, Igor Rabello e Joel Carli; Moisés (Gilson, 65’), Matheus Fernandes, Jean, Renatinho (Leo Valencia, 70’), Rodrigo Aguirre (Brenner, 60’) e Luiz Fernando. Técnico: Marcos Paquetá.
- Matéria
- Mais Notícias