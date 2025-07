A noite de 17 de setembro de 2011 entrou para a memória do torcedor vascaíno. Jogando em casa pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco atropelou o Grêmio por 4 a 0 em uma exibição dominante, com destaque absoluto para Diego Souza. O camisa 10 marcou um golaço, deu assistência e participou de mais um gol, sendo o maestro de uma das atuações mais convincentes da equipe naquele campeonato. O Lance! relembra Vasco 4 x 0 Grêmio no Brasileirão 2011.

Com o resultado, o Vasco assumiu provisoriamente a liderança da competição, alcançando 45 pontos — um a mais que o São Paulo e dois à frente do Corinthians, que ainda jogaria no domingo. A empolgação tomou conta de São Januário, que recebeu mais de 16 mil torcedores para empurrar o “Trem-Bala da Colina” rumo ao topo da tabela.

Já o Grêmio, comandado por Celso Roth, teve freada sua boa sequência. O time gaúcho vinha de três vitórias seguidas e estacionou nos 30 pontos, ficando longe da zona de classificação para a Libertadores. Sem reação durante os 90 minutos, o Imortal acabou vítima de um adversário embalado e de um craque inspirado.

Para o Vasco, a goleada foi mais do que três pontos: foi uma afirmação. Mesmo sem Juninho Pernambucano, que estava na França, o time teve consistência tática, intensidade ofensiva e alto nível técnico. Uma apresentação de líder, coroada por uma atuação de gala de Diego Souza.

Gigante da Colina domina desde o início e constrói goleada com autoridade

O Vasco precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Embalado pela torcida e apostando na velocidade pelas pontas, o time aproveitou boa jogada de Éder Luís pela direita, que cruzou rasteiro para Elton desviar no primeiro pau e balançar as redes. O gol cedo não intimidou o Grêmio, que ainda tentou ameaçar em cabeçadas de André Lima e lances de Escudero, mas sem sucesso.

Aos poucos, o ímpeto dos visitantes diminuiu, e o Vasco voltou a controlar o jogo. Aos 33 minutos, Diego Souza fez um lindo drible em Edcarlos após lançamento de Fellipe Bastos e fuzilou Victor: 2 a 0. Foi o lance mais bonito da partida, digno da fase brilhante do camisa 10 no torneio.

Na segunda etapa, a história se repetiu. Logo aos três minutos, Diego Souza lançou Fagner na direita. O lateral cruzou com precisão para Éder Luís marcar o terceiro. O próprio Fagner faria o quarto gol aos 16 minutos, após jogada construída em parceria com Diego Souza, que dominava o setor ofensivo com categoria e inteligência.

O clima era de festa em São Januário. A torcida vibrava, Cristóvão Borges era ovacionado no banco de reservas, e até os adversários pareciam resignados. Celso Roth chegou a gritar para seus jogadores que “não tinha mais jogo”, tamanha a superioridade cruz-maltina. No fim, o Vasco trocou passes e administrou a goleada, que ficou eternizada como uma das grandes atuações da equipe naquela campanha.

Ficha técnica – Vasco 4 x 0 Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (2011)

Data: Sábado, 17 de setembro de 2011

Horário: 18h (de Brasília)

Estádio: São Januário

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Público pagante: 16.014

Renda: R$ 400.055,00

Rodada: 24ª rodada

Placar final

Vasco 4 x 0 Grêmio

Gols: Vasco: Élton, aos 3'/1ºT; Diego Souza, aos 33'/1ºT; Éder Luís, aos 7'/2ºT; Fagner, aos 16'/2ºT

Vasco

Técnico: Cristóvão Borges

Escalação: Fernando Prass; Fagner, Dedé, Renato Silva e Jumar; Fellipe Bastos, Eduardo Costa, Rômulo e Diego Souza; Éder Luís e Élton.

Reservas que entraram: Bernardo, Leandro e Allan

Grêmio

Técnico: Celso Roth

Escalação: Victor; Mário Fernandes, Saimon, Edcarlos e Júlio César; Fernando, Fábio Rochemback, Douglas, Marquinhos e Escudero; André Lima.

Reservas que entraram: Adilson, Leandro e Gabriel