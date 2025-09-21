Internacional 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2007; golaço de Diego Souza no Beira-Rio
Tricolor venceu fora de casa com gols de Lúcio e Diego Souza, em 2007.
O clássico Gre-Nal de 24 de junho de 2007 ficou marcado como um dos grandes momentos do Grêmio na temporada. O duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou frente a frente duas equipes em momentos distintos: o Internacional, ainda vivendo os efeitos de um início irregular, e o Grêmio, embalado pela boa campanha que vinha fazendo. No Beira-Rio lotado, os tricolores de Mano Menezes calaram a torcida colorada com uma vitória segura por 2 a 0. O Lance! relembra Internacional 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2007.
Internacional 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2007
Logo aos 7 minutos de jogo, o Grêmio abriu o placar com Lúcio, em jogada trabalhada pela esquerda que pegou a defesa adversária desorganizada. O gol cedo deu tranquilidade ao Tricolor, que passou a explorar os contra-ataques diante de um Internacional nervoso e precipitado nas finalizações. O primeiro tempo foi marcado por tentativas frustradas do time da casa, que encontrava dificuldades para penetrar na defesa gremista.
O segundo tempo reservou o lance mais emblemático da partida. Aos 20 minutos, Diego Souza recebeu na intermediária, avançou com liberdade e acertou um chute espetacular, sem chances para o goleiro Clemer. O golaço não apenas ampliou a vantagem tricolor, como também silenciou de vez o Beira-Rio, confirmando a superioridade gremista no clássico.
O Internacional até tentou reagir com mudanças promovidas por Alexandre Gallo, mas não conseguiu transformar posse de bola em oportunidades claras. O Grêmio, por sua vez, se mostrou sólido defensivamente e administrou o placar até o apito final, conquistando uma vitória marcante em território rival.
O jogo
O Gre-Nal começou com intensidade, e logo aos 7 minutos, Lúcio aproveitou espaço pela esquerda e abriu o placar para o Grêmio. O Inter, empurrado pela torcida, partiu para o ataque, mas encontrou um adversário bem posicionado. O goleiro Saja fez boas defesas, e a zaga tricolor se mostrou segura.
Na etapa final, o lance que definiu o clássico: Diego Souza recebeu a bola na intermediária e soltou um chute certeiro, que entrou no ângulo de Clemer, decretando 2 a 0. O Inter não teve forças para reagir, e o Grêmio saiu do Beira-Rio com um triunfo incontestável.
Ficha técnica - Internacional 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2007
Data: 24/06/2007
Competição: Campeonato Brasileiro – 7ª rodada
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 50.128 torcedores
Gols: Lúcio (7’/1T), Diego Souza (20’/2T).
Internacional: Clemer; Ceará, Sidnei (Rubens Cardoso), Índio e Marcão (Magal); Wellington Monteiro, Edinho, André Pinga (Márcio Mossoró), Alex e Adriano; Iarley.
Técnico: Alexandre Gallo.
Grêmio: Saja; Patrício, Schiavi, William e Bruno Teles; Sandro Goiano, Ramon (Edmílson), Lúcio e Diego Gavillán; Amoroso (Éverton Costa) e Diego Souza (Douglas de Oliveira).
Técnico: Mano Menezes.
Rivalidade acesa
A vitória no Beira-Rio reforçou a boa fase do Grêmio e acentuou a crise do Internacional naquele Brasileirão. O golaço de Diego Souza entrou para a memória dos torcedores tricolores como um dos grandes momentos do clássico na era dos pontos corridos.
