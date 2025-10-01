Internacional 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2012; treino de luxo para o Mundial
Corinthians vence o Inter por 2 a 0 no Brasileirão 2012, em Porto Alegre.
O Corinthians chegou à reta final do Brasileirão de 2012 com a cabeça voltada para outra competição: o Mundial de Clubes da FIFA, no Japão. Classificado de forma antecipada e sem chance de título no torneio nacional, o time de Tite encarava os últimos jogos como uma espécie de ensaio geral para o desafio contra o Chelsea. No dia 18 de novembro, no Beira-Rio, a equipe mostrou força, organização e venceu o Internacional por 2 a 0, com gols de Guerrero e Edenílson. O Lance! relembra Internacional 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2012.
Diante de pouco mais de 8 mil torcedores, o jogo serviu mais como laboratório para Tite do que como um duelo valendo posições na tabela. O Internacional, já sem grandes pretensões no campeonato, não conseguiu superar a solidez defensiva do adversário e foi superado em casa. Para os corinthianos, a vitória foi mais um sinal de que o time chegava ao Japão com confiança e entrosamento em alta.
O domínio corinthiano no Beira-Rio
Apesar de atuar fora de casa, o Corinthians não se intimidou. O time se mostrou compacto, com o meio-campo sólido formado por Ralf e Paulinho e o ataque bem articulado. O primeiro gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo, quando Paolo Guerrero, recém-contratado e já decisivo, aproveitou oportunidade e abriu o placar.
O Inter até tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio corinthiano. Na reta final, já aos 45 minutos do segundo tempo, Edenílson, que havia entrado no lugar de Douglas, marcou o segundo gol e decretou o triunfo alvinegro em Porto Alegre.
Preparação para o Mundial
Para o Corinthians, cada partida do Brasileirão servia como teste de alto nível. Tite rodava o elenco, testava variações e dava ritmo aos titulares. No Beira-Rio, a solidez defensiva e a eficiência ofensiva reforçaram a confiança na fórmula que levaria o time ao título mundial semanas depois.
Guerrero, autor do gol contra o Inter, seria também o herói no Japão, marcando contra o Chelsea e eternizando seu nome na história do clube. Edenílson, por sua vez, mostrou a importância das peças que vinham do banco, símbolo da profundidade do elenco campeão.
O Inter sem forças
Do lado colorado, a derrota evidenciou a falta de brilho de um time que tinha nomes de peso como D’Alessandro, Forlán e Leandro Damião, mas que não conseguiu transformar qualidade em resultados consistentes naquele Brasileirão. Fernandão, então técnico da equipe, buscava dar competitividade ao elenco, mas a apatia em casa diante do Corinthians frustrou os torcedores presentes.
Ficha técnica - Internacional 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2012
Internacional 0 x 2 Corinthians
Data: 18 de novembro de 2012, domingo
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Competição: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Público: 8.652 (6.950 pagantes)
Renda: R$ 114.600,00
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Luiz Antônio Muniz de Oliveira (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)
Gols:
- Guerrero, aos 47’ do 1ºT (Corinthians)
- Edenílson, aos 45’ do 2ºT (Corinthians)
Cartões amarelos: Fabrício e Edson Ratinho (Internacional); Alessandro, Douglas e Chicão (Corinthians)
Internacional: Muriel; Edson Ratinho (Elton), Rodrigo Moledo, Índio e Fabrício; Ygor (Cassiano), Guiñazu, Fred e D’Alessandro; Forlán (Rafael Moura) e Leandro Damião. Técnico: Fernandão.
Corinthians: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Paulinho; Danilo e Douglas (Edenílson); Martínez (Emerson) e Guerrero (Romarinho). Técnico: Tite.
