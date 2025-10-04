Internacional 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2005; César Prates faz golaço de falta
Em 2005, Botafogo estreia com vitória graças a um golaço de César Prates.
O Campeonato Brasileiro de 2005 começou com surpresa no Beira-Rio. No dia 24 de abril, o Internacional recebeu o Botafogo na rodada de abertura, em Porto Alegre, e acabou derrotado por 2 a 0. O Colorado, comandado por Muricy Ramalho, vivia a expectativa de lutar pelas primeiras posições naquele ano, mas esbarrou em uma atuação segura e inspirada da equipe alvinegra. O Lance! relembra Internacional 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2005.
O jogo começou equilibrado, com o Inter tentando impor seu ritmo com Fernandão e Jorge Wagner. Porém, a defesa do Botafogo, liderada por Rafael Marques e Joel Carli, conseguiu neutralizar as investidas coloradas. Aos poucos, a equipe de General Severiano foi ganhando confiança, especialmente pelo lado direito com César Prates, experiente lateral com bom chute de média distância.
No segundo tempo, a história mudou de vez. Aos 62 minutos, César Prates acertou uma cobrança de falta perfeita, um golaço que silenciou o Beira-Rio. O gol abriu caminho para a vitória. Já aos 80, Túlio Guerreiro ampliou, garantindo os três pontos na estreia e consolidando uma vitória marcante fora de casa.
Para o Internacional, o resultado foi frustrante, mas não abalou a campanha que seria consistente ao longo do campeonato. Já para o Botafogo, a vitória foi simbólica: mostrar logo na primeira rodada que teria força para surpreender rivais tradicionais.
A vitória do Fogão em 2005
O primeiro tempo foi estudado, com poucas chances claras. Mas no segundo, o Botafogo cresceu: César Prates acertou um chute espetacular de falta, um dos gols mais bonitos daquela edição. Depois, Túlio Guerreiro aproveitou espaço na defesa para ampliar. O Inter tentou reagir com Fernandão, mas não conseguiu furar a defesa adversária.
As escalações
O Internacional contava com ídolos como Fernandão, Jorge Wagner e Edinho, mas não conseguiu impor sua força em casa. O Botafogo apresentou uma equipe competitiva, com equilíbrio defensivo e a experiência de César Prates.
O golaço de César Prates
Aos 62 minutos, César Prates marcou um dos gols mais bonitos do campeonato, em cobrança de falta perfeita. O chute, forte e preciso, entrou no ângulo de Marcelo Boeck, abrindo o caminho para a vitória.
Túlio Guerreiro fecha o placar
O volante, símbolo de raça alvinegra, ampliou aos 80 minutos e garantiu o resultado histórico no Beira-Rio, para festa da torcida do Botafogo.
Ficha técnica - Internacional 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2005
Brasileirão 2005 – 1ª rodada
Data: 24 de abril de 2005
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Internacional 0 x 2 Botafogo
Gols:
- Botafogo: César Prates (62’), Túlio Guerreiro (80’)
INTERNACIONAL: Marcelo Boeck; Élder Granja, Índio, Vinícius e Wellington; Edinho, Diego Gavilán, Jorge Wagner e Diego Barcellos; Souza e Fernandão. Técnico: Muricy Ramalho.
BOTAFOGO: Jefferson; César Prates, Oziel, Rafael Marques e Scheidt; Jonílson, Túlio Guerreiro, Márcio Gomes e Ramon; Caio e Alex Alves. Técnico: Paulo Bonamigo.
