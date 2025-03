Série B e Série A em sequência: quem atingiu esse feito raro?

O Campeonato Brasileiro da Série B é uma das competições mais desafiadoras do futebol nacional. Criada oficialmente em 1971, a segunda divisão do Brasileirão já teve diversos formatos e regulamentos, mas sempre manteve sua essência de ser um torneio equilibrado, onde clubes tradicionais se misturam a equipes emergentes, todas em busca do mesmo objetivo: o acesso à elite do futebol brasileiro. O Lance! te conta se algum time conquistou a Série B e Série A em sequência.

Desde 2006, a Série B é disputada no formato de pontos corridos, com 20 equipes competindo em turno e returno, e os quatro primeiros garantindo vaga na Série A do ano seguinte. O sistema de disputa exige regularidade e planejamento, pois a transição para a elite nem sempre é fácil. O desafio de sair da Série B e rapidamente se tornar um time campeão da Série A é algo que, até hoje, nenhum clube brasileiro conseguiu alcançar.

Embora times como Corinthians (2008), Palmeiras (2013), Vasco (2009 e 2016), Botafogo (2015) e Cruzeiro (2022) tenham sido campeões da Série B e retornado imediatamente à Série A, nenhum deles conseguiu conquistar o título da primeira divisão no ano seguinte. Esse fato demonstra o tamanho do desafio e as diferenças de nível técnico e estrutural entre as duas divisões.

Por que ninguém conseguiu o feito?

A impossibilidade de um time sair da Série B diretamente para o título da Série A não é apenas uma questão de qualidade dentro de campo. Diversos fatores influenciam essa realidade, tornando esse feito quase inalcançável. Entre os principais motivos, destacam-se:

Diferença técnica entre as divisões

A Série B apresenta um nível técnico consideravelmente inferior ao da Série A. Os clubes da segunda divisão, em sua maioria, possuem orçamentos menores, elencos menos estrelados e enfrentam adversários que também estão em fase de reconstrução. Quando um clube sobe para a Série A, precisa enfrentar equipes que já estão estruturadas, acostumadas a um nível de jogo mais elevado e que possuem maiores investimentos.

Mudanças no elenco e no planejamento na Série A

Muitos clubes que conquistam a Série B passam por mudanças significativas no elenco ao chegar na Série A. Jogadores que se destacaram na segunda divisão nem sempre conseguem manter o mesmo desempenho na elite. Além disso, os times precisam reforçar seus elencos para disputar competições mais exigentes, e essa reformulação pode comprometer o entrosamento e a consistência do grupo.

Desafios financeiros e administrativos

A Série B costuma ter uma realidade financeira bem diferente da Série A. Clubes que jogam a segunda divisão precisam lidar com orçamentos reduzidos, queda de receitas de transmissão e patrocínios menores. Ao subir para a elite, a injeção de dinheiro proveniente de cota de televisão e patrocínios pode ajudar, mas nem sempre é suficiente para montar um elenco competitivo a ponto de disputar o título imediatamente.

Foco inicial na permanência na Série A

Os clubes que sobem da Série B, na maioria das vezes, têm como principal objetivo se manter na elite, e não disputar o título logo no primeiro ano. O foco costuma ser evitar o rebaixamento, já que o salto de qualidade entre as divisões é grande. Assim, os times recém-promovidos acabam adotando posturas mais cautelosas, priorizando a adaptação ao novo nível de competição.

Exceções no futebol internacional

Se no Brasil nenhum clube conseguiu esse feito, em outros países existem exemplos raros de times que saíram da segunda divisão e venceram a elite no ano seguinte. Um dos casos mais conhecidos é o do Nottingham Forest, da Inglaterra, que foi campeão da segunda divisão inglesa em 1977 e, no ano seguinte, surpreendeu o mundo ao conquistar a Primeira Divisão Inglesa. O clube ainda ampliaria seu sucesso, vencendo a Liga dos Campeões da UEFA em 1979 e 1980. No entanto, esses casos são exceções e dificilmente se repetem no futebol moderno.

Times que retornaram da Série B e venceram Série A depois de alguns anos

Embora ninguém tenha conquistado a Série A imediatamente após vencer a Série B, alguns clubes brasileiros conseguiram se reerguer e, anos depois, conquistaram a elite do futebol nacional. Entre os principais casos, podemos citar:

Atlético-MG: Rebaixado em 2005, venceu a Série B em 2006 e, anos depois, foi campeão do Brasileirão em 2021.

Rebaixado em 2005, venceu a Série B em 2006 e, anos depois, foi campeão do Brasileirão em 2021. Corinthians: Vencedor da Série B em 2008, conquistou a Série A em 2011.

Vencedor da Série B em 2008, conquistou a Série A em 2011. Palmeiras: Após vencer a Série B em 2013, se reestruturou e venceu o Brasileirão em 2016 e 2018.

Esses exemplos mostram que, embora um clube possa renascer da segunda divisão e conquistar grandes títulos depois, o processo leva tempo e exige um planejamento sólido.

Um desafio ainda inédito

O fato de nenhum clube brasileiro ter conseguido vencer a Série B e a Série A em anos consecutivos reforça o quão difícil é a transição entre as duas divisões. A diferença de nível técnico, a necessidade de reformulação do elenco e os desafios financeiros são fatores que impedem que esse feito ocorra com facilidade.

Mesmo assim, a cada temporada, novos clubes sobem com o sonho de não apenas permanecer na elite, mas também de competir no mais alto nível. A história mostra que reestruturações bem-feitas podem levar equipes ao topo, mas o caminho até o título da Série A costuma ser longo e desafiador.

O futebol brasileiro segue aguardando o dia em que um time conseguirá quebrar essa barreira e realizar essa façanha inédita. Até lá, a Série B continuará sendo o primeiro passo para clubes que buscam um futuro de glórias na elite do futebol nacional.