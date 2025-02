Grandes eliminados no Paulistão: quedas na fase de grupos

O Campeonato Paulista é uma das competições estaduais mais tradicionais do futebol do Brasil, reunindo equipes de diferentes divisões e proporcionando surpresas a cada edição. No entanto, mesmo times historicamente vitoriosos já experimentaram a frustração de não avançar para a fase eliminatória. Corinthians e Santos, dois gigantes do futebol paulista, são exemplos de clubes que ficaram pelo caminho ainda na fase de grupos em algumas temporadas recentes. Confira a análise das eliminações mais marcantes com o atual formato de grupos do Paulistão.

Os grandes eliminados no Paulistão

Corinthians - Paulistão 2014 - 3º lugar no Grupo B

O Corinthians, um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, sofreu uma inesperada eliminação na fase de grupos do Paulistão 2014. Sob o comando de Mano Menezes, a equipe não conseguiu avançar no Grupo B, terminando na terceira posição com 24 pontos, atrás de Botafogo-SP e Ituano. Apesar de uma campanha com sete vitórias, três empates e cinco derrotas, o time acabou pagando pela irregularidade e não teve a chance de lutar pelo título. O regulamento era o mesmo atual, porém os grupos tinham cinco times cada, com 15 jogos na primeira fase.

Classificação do Grupo B em 2014:

Botafogo-SP - 28 pontos

Ituano - 28 pontos

Corinthians - 24 pontos

Audax - 23 pontos

XV de Piracicaba - 19 pontos

A eliminação foi um balde de água fria para a torcida alvinegra, mas a temporada ainda reservava momentos importantes, como a reconstrução do elenco visando a disputa do Campeonato Brasileiro.

Santos - 2021 - 3º lugar no Grupo D

O Santos também tem um histórico recente de eliminações precoces no Paulistão, e 2021 foi um exemplo claro disso. O Peixe ficou apenas na terceira colocação do Grupo D, somando 13 pontos em 12 jogos. Com apenas três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, a equipe não conseguiu superar Mirassol e Guarani, vendo a classificação escapar por um ponto.

Classificação do Grupo D em 2021:

Mirassol - 18 pontos Guarani - 14 pontos Santos - 13 pontos São Caetano - 3 pontos

A campanha decepcionante refletiu os problemas que o clube enfrentava naquele momento, incluindo dificuldades financeiras e um elenco enfraquecido.

Santos - Paulistão 2022 - 3º lugar no Grupo D

O Santos voltou a decepcionar em 2022, repetindo a eliminação na fase de grupos. A equipe ficou novamente na terceira posição do Grupo D, desta vez com 14 pontos, atrás de Red Bull Bragantino e Santo André. A falta de consistência durante a competição pesou contra o Peixe, que não conseguiu avançar mesmo apresentando um desempenho ligeiramente melhor que no ano anterior.

Classificação do Grupo D em 2022:

Red Bull Bragantino - 20 pontos

Santo André - 15 pontos

Santos - 14 pontos

Ponte Preta - 9 pontos

O desempenho abaixo do esperado levantou questões sobre a gestão do clube e a necessidade de reforços para evitar mais uma campanha decepcionante no estadual.

Santos - 2023 - 3º lugar no Grupo A

A situação do Santos não melhorou em 2023, e o clube sofreu sua terceira eliminação consecutiva na fase de grupos do Paulistão. Com 14 pontos, ficou atrás de Red Bull Bragantino e Botafogo-SP, novamente frustrando seus torcedores.

Classificação do Grupo A em 2023:

Red Bull Bragantino - 20 pontos

Botafogo-SP - 14 pontos

Santos - 14 pontos

Inter de Limeira - 11 pontos

A queda precoce no estadual foi um prenúncio de uma temporada turbulenta, culminando no inédito rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro.

Corinthians - Paulistão 2024 - 3º lugar no Grupo C

O Corinthians voltou a protagonizar uma eliminação precoce no Paulistão em 2024. Mesmo com um elenco recheado de experiência, o time terminou em terceiro lugar no Grupo C, somando 14 pontos. A irregularidade marcou a campanha do Timão, que teve dificuldades ofensivas e não conseguiu superar Red Bull Bragantino e Inter de Limeira.

Classificação do Grupo C em 2024:

Red Bull Bragantino - 21 pontos Inter de Limeira - 17 pontos Corinthians - 14 pontos Mirassol - 14 pontos

Essa eliminação gerou grande repercussão entre os torcedores e questionamentos sobre a gestão do futebol do clube.