Campeões do Campeonato Paulista: conheça todos

O Campeonato Paulista de Futebol, fundado em 1902, é uma das competições mais antigas e tradicionais do futebol nacional. Desde sua primeira edição, o torneio consolidou sua importância no cenário esportivo nacional, revelando grandes clubes e jogadores. Ao longo dos anos, o Campeonato Paulista testemunhou conquistas marcantes, rivalidades históricas e momentos inesquecíveis. O Lance! te conta todos os campeões do Campeonato Paulista.

Os gigantes do estado, como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, dominam a lista de campeões, mas há espaço para surpresas, com títulos de equipes menores que marcaram época. Confira abaixo todos os times que já conquistaram o Campeonato Paulista, com o número de títulos e os anos de suas conquistas.

Todos os campeões do Campeonato Paulista

Corinthians: 30 títulos (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019)

30 títulos (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019) Palmeiras: 26 títulos (1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024)

26 títulos (1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024) Santos: 22 títulos (1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016)

22 títulos (1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016) São Paulo: 22 títulos (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005, 2021)

22 títulos (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005, 2021) Paulistano: 11 títulos (1905, 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1923, 1926, 1929)

11 títulos (1905, 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1923, 1926, 1929) AA das Palmeiras: 3 títulos (1902, 1903, 1904)

3 títulos (1902, 1903, 1904) São Bento: 3 títulos (1914, 1925, 1928)

3 títulos (1914, 1925, 1928) Internacional-SP: 2 títulos (1907, 1928)

2 títulos (1907, 1928) Ypiranga: 1 título (1932)

1 título (1932) Guarani: 1 título (1932)

1 título (1932) Ituano: 2 títulos (2002, 2014)

2 títulos (2002, 2014) Bragantino: 1 título (1990)

1 título (1990) São Caetano: 1 título (2004)

Grandes conquistas

O Paulistão é conhecido por sua competitividade e pela capacidade de revelar talentos. Clubes como Ituano, Bragantino e São Caetano surpreenderam os gigantes em algumas edições, adicionando capítulos memoráveis à história do torneio.

Além disso, o campeonato é responsável por alimentar algumas das maiores rivalidades do futebol brasileiro. O Clássico Majestoso (Corinthians x São Paulo), o Choque-Rei (Palmeiras x São Paulo) e o Clássico Alvinegro (Corinthians x Santos) são apenas alguns exemplos de confrontos que elevam o Paulistão a um patamar diferenciado.

A evolução do campeonato

Desde sua criação, o formato do Paulistão evoluiu para atender às demandas do futebol moderno. Inicialmente, as partidas eram disputadas em pontos corridos. Hoje, a competição conta com fases eliminatórias que aumentam a emoção e a disputa pelo título. Além disso, o Paulistão é transmitido para diversos países, consolidando-se como uma das competições regionais mais vistas do mundo.

O Campeonato Paulista continua sendo um celeiro de grandes craques e uma vitrine para jovens talentos que desejam brilhar no cenário nacional e internacional.