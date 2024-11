Golpes permitidos no MMA: o que vale e o que não vale?

Os golpes permitidos no MMA seguem regras claras e rígidas para garantir a segurança dos lutadores e a competitividade justa no esporte. Apesar da reputação do MMA como uma das modalidades mais intensas de combate, as organizações reguladoras estabelecem limites precisos sobre o que é permitido no octógono.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os golpes válidos no MMA incluem socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, desde que sejam direcionados a áreas específicas do corpo do adversário. Golpes na cabeça e no tronco são permitidos, enquanto ataques às regiões sensíveis, como nuca, coluna, genitais e olhos, são estritamente proibidos.

Respeitar as regras sobre os golpes permitidos no MMA é essencial para manter a integridade do esporte. Lutadores que infringem essas normas podem ser penalizados com advertências, perda de pontos, desclassificação ou até mesmo multas, dependendo da gravidade da infração.

continua após a publicidade

Quais são os golpes permitidos no MMA?

No MMA, os golpes permitidos abrangem uma ampla gama de técnicas de combate em pé e no chão. Entre os mais comuns estão:

Socos (strikes): Aplicados com os punhos fechados, direcionados à cabeça e ao tronco do adversário. Chutes: Permitidos no corpo, na cabeça e nas pernas. Chutes baixos (low kicks) são usados para atingir as coxas, enquanto chutes altos (high kicks) visam o rosto. Joelhadas: Usadas em lutas corpo a corpo (clinch) ou em ataques diretos, desde que direcionadas ao tronco ou à cabeça. Cotoveladas: Golpes curtos e precisos, aplicados com o osso do cotovelo, comuns em lutas no chão (ground and pound). Golpes no chão: Lutadores podem golpear adversários derrubados, desde que sigam as regras de áreas válidas para ataque.

Esses golpes são baseados em diferentes estilos de artes marciais, como boxe, muay thai, caratê e jiu-jitsu, permitindo uma combinação variada de estratégias.

Quais golpes não são permitidos no MMA?

Embora o MMA seja conhecido por sua intensidade, existem restrições claras para proteger a saúde dos lutadores. Golpes ilegais incluem:

Golpes na nuca e coluna: Regiões vulneráveis e fora dos limites. Dedos nos olhos (eye poke): Proibido tocar ou pressionar os olhos do adversário. Chutes e joelhadas na cabeça de adversários caídos: Embora permitidos em algumas organizações, como o Pride no passado, são proibidos sob as regras unificadas do MMA. Golpes na garganta: Proibido atacar diretamente a traqueia ou aplicar golpes que impeçam a respiração. Mordidas e arranhões: Qualquer ação que não seja um golpe legítimo é considerada antidesportiva. Apoio na grade: Segurar ou usar a grade para obter vantagem tática é penalizado.

Lutadores que infringem essas regras estão sujeitos a penalidades determinadas pelo árbitro. Dependendo da gravidade, a punição pode variar de advertências verbais à desclassificação.

continua após a publicidade

Como as regras garantem a integridade no MMA?

As regras que definem os golpes permitidos no MMA foram criadas para equilibrar o desafio físico com a segurança dos atletas. Entre as medidas mais importantes estão:

Árbitros qualificados: Responsáveis por monitorar a luta e intervir em caso de golpes ilegais ou situações de risco. Áreas válidas para ataque: Definir zonas específicas para golpes reduz o risco de lesões graves. Equipamentos de proteção: Uso obrigatório de luvas, protetor bucal e coquilha (proteção para os genitais).

Essas diretrizes permitem que o MMA mantenha sua essência de combate intenso, ao mesmo tempo em que prioriza a saúde e a longevidade dos lutadores.

Impacto das regras no estilo de luta no MMA

Os golpes permitidos no MMA moldam as estratégias e os estilos de luta adotados pelos atletas. Lutadores de muay thai, por exemplo, aproveitam a liberdade para aplicar joelhadas e cotoveladas, enquanto especialistas em jiu-jitsu focam em posições de domínio no chão para golpear com eficiência.

A aplicação correta dos golpes também exige domínio técnico. Um soco mal aplicado pode expor o lutador a contra-ataques, enquanto um chute mal posicionado pode ser defendido ou resultará em desequilíbrio.

Os lutadores devem, ainda, estar atentos às regras para evitar penalizações. Estratégias como usar a grade para manter o adversário pressionado ou controlar o ritmo da luta com golpes válidos são cruciais para vencer.