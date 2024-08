Quais são as regras do pentatlo moderno nas Olimpíadas?

Yane Marques, única medalhista brasileira no pentatlo moderno (Foto: RODOLFO BUHRER / COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Pentatlo Moderno é uma das modalidades que estará presente na Olimpíada de Paris. A prática já é disputada desde 1912, na edição de Estocolmo. O Lance! te explica como funciona o esporte, menos badalado que outros nos Jogos Olímpicos.

O pentatlo consiste em cinco esportes em apenas uma prova: equitação, esgrima, natação, corrida e tiro. As primeiras provas são de equitação, natação e esgrima, onde a soma dos pontos na três define a ordem de saída para tiro e corrida, onde quem chegar primeiro, conquista o ouro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equitação consiste em realizar um percurso de saltos com um cavalo. A esgrima é definida em duas fases, enquanto a natação é feita em uma prova de 200m livres. No tiro, os atletas disputam com uma arma a laser. Por fim, a corrida é um percurso de 3km em cross-country.

➡️ Saiba o recorde olímpico que dura mais tempo

Historicamente, o Brasil não tem grande tradição na modalidade, tendo conquistado apenas uma medalha de bronze na história, com Yane Marques, na Olimpíada de Londres, em 2012. Com 23 medalhas, a Hungria é o país com melhor desempenho na modalidade, sendo nove ouros.