Fluminense venceu por 1 a 0 no Maracanã no dia 24 de maio de 1984.

O Campeonato Brasileiro de 1984 teve uma final totalmente carioca, com Fluminense e Vasco duelando no Maracanã pelo título nacional. Era a consagração de duas campanhas sólidas, mas o desfecho seria tricolor. No dia 24 de maio de 1984, diante de mais de 63 mil torcedores, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no jogo de ida da decisão e garantiu o bicampeonato brasileiro — sem necessidade de um jogo de volta, graças à melhor campanha nas fases anteriores. O Lance! relembra Fluminense x Vasco no Brasileirão 1984.

O título marcou uma era de ouro do clube das Laranjeiras, que já havia conquistado o Campeonato Carioca em 1983 e voltaria a vencer o estadual em 1984 e 1985. No Brasileirão, comandado por Carlos Alberto Parreira, o time tricolor era equilibrado, técnico e vibrante, com nomes como Paulo Victor, Ricardo Gomes, Duílio, Tato, Delei, Assis, Washington e Romerito, o grande herói da final.

Fluminense x Vasco no Brasileirão 1984

A final foi disputada em partida única porque o regulamento da época previa que, em caso de empate na soma dos jogos, o clube de melhor campanha levaria a taça — e esse era o Fluminense. Com isso, o Tricolor entrou em campo sabendo que uma vitória simples bastava, enquanto o Vasco precisava vencer para forçar uma partida extra.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, veio o lance que definiu o campeonato. Após boa trama ofensiva, a bola chegou aos pés de Romerito, que bateu firme e marcou o único gol da partida. O paraguaio, símbolo da raça e técnica do time, colocava o Fluminense em vantagem no placar e entrava para sempre na história do clube.

O Vasco, treinado por Edu Antunes Coimbra, ainda tentaria responder com suas estrelas — como Roberto Dinamite, artilheiro do campeonato, e Arturzinho, que organizava o meio-campo vascaíno —, mas parou na sólida defesa tricolor e em uma atuação segura do goleiro Paulo Victor. O Fluminense, por sua vez, soube administrar o resultado e garantiu a vitória mínima que lhe assegurava o título.

Um time marcante e um título inesquecível

O título de 1984 foi o segundo Campeonato Brasileiro da história do Fluminense — o primeiro havia sido conquistado em 1970, no Torneio Roberto Gomes Pedrosa, reconhecido posteriormente pela CBF como Campeonato Brasileiro. A conquista de 84 marcou também o auge do time da década, com jogadores que entraram para a galeria de ídolos tricolores.

Naquela edição, o Tricolor fez uma campanha consistente: venceu gigantes como Grêmio, Atlético-MG, Corinthians e Flamengo ao longo da competição. Na fase semifinal, eliminou o Corinthians com duas vitórias — 2 a 0 no Maracanã e 1 a 0 no Morumbi. Já o Vasco chegou à final superando o Fortaleza nas quartas e o Flamengo na semifinal, em um clássico tenso decidido por gols de Roberto Dinamite.

O Campeonato Brasileiro de 1984 também premiou Romerito e Assis, do Fluminense, com a Bola de Prata da revista Placar, além de outros destaques da decisão, como Roberto Costa (Vasco), eleito o melhor jogador da competição com a Bola de Ouro, e Roberto Dinamite, artilheiro do campeonato.

Ficha técnica - Fluminense x Vasco

FLUMINENSE 1 x 0 VASCO

📅 Data: 24 de maio de 1984 (quinta-feira)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🎫 Público: 63.000 torcedores

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – Final (partida única)

⏱️ Intervalo: 1 x 0

⚖️ Árbitro: Não informado

⚽ Gol:

23’ 1ºT – Romerito (Fluminense)

Escalações:

Fluminense: Paulo Victor; Aldo, Ricardo Gomes, Duílio e Renato Martins; Jandir, Tato, Romerito, Delei (Renê, 76'); Assis (Wilsinho, 76') e Washington.

Técnico: Carlos Alberto Parreira

Vasco: Roberto Costa; Edevaldo, Daniel González, Ivan e Airton; Pires, Arturzinho, Mário Marques (Geovani, 70'); Roberto Dinamite, Marquinho Carioca e Mauricinho (Jussiê, 61').

Técnico: Edu Antunes Coimbra