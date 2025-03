Artilheiros do Fluminense no Campeonato Carioca no século XXI

O Fluminense tem uma trajetória vitoriosa no Campeonato Carioca, com diversos títulos e ídolos que deixaram suas marcas na competição do futebol estadual. No século XXI, o Tricolor das Laranjeiras contou com atacantes e meio-campistas decisivos que ajudaram o clube a manter sua tradição ofensiva e conquistar troféus importantes no estadual. Conheça os maiores artilheiros do Fluminense no Cariocão no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Artilheiros do Fluminense no Campeonato Carioca

1. Fred (maior artilheiro do Fluminense no século) – 57 gols

O maior artilheiro do Fluminense no Campeonato Carioca no século XXI é Fred, com 57 gols. Ídolo incontestável do clube, Fred foi peça fundamental nas conquistas do Tricolor no estadual e se destacou por sua liderança e faro de gol. Sua presença na área e sua capacidade de decisão o tornaram um dos maiores goleadores da história do Fluminense e uma lenda no futebol carioca.

2. Germán Cano (atualmente no elenco do Fluminense) – 32 gols

Em segundo lugar está Germán Cano, com 32 gols no Campeonato Carioca. Desde que chegou ao Fluminense, o atacante argentino se consolidou como um dos principais goleadores do futebol brasileiro, ajudando a equipe a conquistar títulos e sendo decisivo em partidas importantes do estadual. Cano rapidamente se tornou um dos ídolos recentes da torcida tricolor.

continua após a publicidade

3. Darío Conca – 17 gols

O talentoso meia Darío Conca ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Fluminense no Carioca no século XXI, com 17 gols. O argentino foi um dos grandes nomes do clube entre os anos 2000 e 2010, sendo fundamental na armação de jogadas e contribuindo com gols importantes. Conca se destacou especialmente na campanha do título carioca de 2012, sendo um dos principais articuladores do time.

4. Magno Alves – 14 gols

Com 14 gols, Magno Alves aparece na quarta posição entre os maiores artilheiros do Fluminense no Campeonato Carioca no século XXI. O atacante, conhecido como "Magnata", teve mais de uma passagem pelo clube e foi peça importante em diferentes períodos. Com sua técnica e faro de gol, marcou época no Tricolor e contribuiu para campanhas de destaque no estadual.

continua após a publicidade

5. Tuta – 8 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Fluminense no Campeonato Carioca no século XXI está Tuta, com 8 gols. O centroavante foi um dos destaques do ataque tricolor no início dos anos 2000, ajudando a equipe a alcançar boas campanhas no estadual. Tuta ficou marcado por sua presença de área e gols decisivos pelo Flu.

O impacto dos artilheiros na história do Fluminense no Carioca

Os maiores artilheiros do Fluminense no Campeonato Carioca no século XXI foram fundamentais para o sucesso do clube na competição. Com gols decisivos e atuações memoráveis, ajudaram a manter o Tricolor competitivo e vitorioso no torneio estadual.

O Campeonato Carioca segue sendo uma competição tradicional e relevante para o futebol brasileiro, e o Fluminense continua revelando e contratando grandes artilheiros para manter viva essa rica história de conquistas e gols. A torcida tricolor sempre espera por novos ídolos que possam brilhar e aumentar essa lista de grandes goleadores.