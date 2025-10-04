No dia 18 de setembro de 2010, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 5 a 1 no Engenhão.

O Brasileirão de 2010 guardou um dos jogos mais marcantes da trajetória do Fluminense rumo ao título nacional. No dia 18 de setembro, no Engenhão, o Tricolor recebeu o Atlético-MG em um duelo cercado de expectativa. O time de Muricy Ramalho era um dos líderes da competição, empurrado pelo talento de Darío Conca, Deco e Washington. Do outro lado, o Galo vivia momento de turbulência, pressionado pela má campanha e pela situação de Vanderlei Luxemburgo, cada vez mais questionado no comando. O Lance! relembra Fluminense 5 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2010.

Fluminense 5 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2010

O jogo começou com intensidade alta, e rapidamente ficou claro que seria uma noite especial para o Fluminense. A equipe soube aproveitar a fragilidade defensiva do rival, com forte participação de Carlinhos. O lateral-esquerdo viveu uma atuação rara e decisiva: fez um golaço, participou de jogadas ofensivas e simbolizou o ímpeto de um time que buscava consolidar sua campanha.

O Atlético, apesar de contar com nomes como Obina, Diego Tardelli e Daniel Carvalho, mostrou pouca resistência. O setor defensivo, desorganizado, sofreu diante da mobilidade tricolor. No meio-campo, Deco e Conca ditaram o ritmo, e a torcida presente no Engenhão vibrou com uma exibição convincente que já no primeiro tempo encaminhou o resultado.

Ao apito final, o placar de 5 a 1 refletiu a superioridade do Fluminense. Além da festa tricolor, a partida marcou também a queda de Luxemburgo, que não resistiu à pressão após mais um tropeço. Para o Galo, foi o início de uma reconstrução. Para o Flu, mais um passo firme rumo ao título de campeão brasileiro de 2010.

A vitória do Fluzão em 2010

Carlinhos abriu o placar em grande estilo para o Fluminense, surpreendendo com qualidade ofensiva. Washington ampliou com faro de artilheiro, e Conca deixou sua marca em cobrança precisa. O Atlético chegou a reagir com Daniel Carvalho, mas não foi suficiente. No segundo tempo, o Flu atropelou: Rodiguinho e mais uma vez Carlinhos completaram a goleada.

As escalações

Muricy Ramalho manteve a base que daria consistência ao título tricolor, mesclando experiência e juventude. Luxemburgo apostou em jogadores de nome, mas o time atleticano mostrou fragilidade coletiva.

Carlinhos, o herói improvável

Em um time estrelado por Conca e Deco, coube a Carlinhos roubar a cena. O lateral fez dois gols, participou de jogadas ofensivas e deixou sua marca em um dos jogos mais emblemáticos da campanha.

A queda de Luxemburgo

O peso da goleada foi insustentável para Vanderlei Luxemburgo. A diretoria atleticana não suportou a pressão da torcida e anunciou a demissão pouco depois da partida. Foi um marco na temporada do Galo, que buscaria novo rumo para escapar da crise.

Ficha técnica - Fluminense 5 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2010

Brasileirão 2010 – 22ª rodada Data: 18 de setembro de 2010 Local: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ) Arbitragem: Sálvio Spinola Fagundes Filho (SP).

Fluminense 5 x 1 Atlético-MG

Gols:

Fluminense: Carlinhos (11’ e 76’), Washington (35’), Conca (pênalti, 63’), Rodriguinho (71’)

Carlinhos (11’ e 76’), Washington (35’), Conca (pênalti, 63’), Rodriguinho (71’) Atlético-MG: Daniel Carvalho (19’)

FLUMINENSE: Rafael; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Diogo Oliveira, Fernando Bob (Valencia, 59’), Deco (Marquinho, 71’) e Conca; Rodriguinho e Washington (Júlio César, 76’). Técnico: Muricy Ramalho.

ATLÉTICO-MG: Fábio Costa; Rafael Cruz (Diego Macedo, 38’), Jairo Campos, Réver e Leandro; Alê (Ricardinho, 33’), Zé Luís, Serginho (Diego Souza, 54’) e Daniel Carvalho; Obina e Diego Tardelli. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.