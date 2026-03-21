O dia 12 de setembro de 2016 marcou um dos confrontos mais intensos e recheados de alternativas do Campeonato Brasileiro daquele ano, colocando frente a frente Fluminense e Atlético Mineiro. A partida, válida pelo fechamento da 24ª rodada, foi realizada no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, na Baixada Fluminense, palco escolhido pelo Tricolor devido à indisponibilidade do Maracanã por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Sob os olhares atentos de seus torcedores, o time mandante protagonizou uma virada histórica por 4 a 2, que consolidou a equipe carioca na briga por uma vaga no G4. O Lance! relembra Fluminense 4 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2016.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto também carregava uma carga emocional elevada pelo reencontro do atacante Fred com seu ex-clube. Ídolo da torcida tricolor, o centroavante vestia agora as cores do Galo, comandado pelo técnico Marcelo Oliveira. No entanto, o início do jogo indicava que os visitantes estavam dispostos a estragar a festa dos donos da casa. Aos 28 minutos da etapa inicial, Robinho aproveitou um bom momento do ataque mineiro para abrir o placar e colocar o Atlético em vantagem, levando o 1 a 0 para o vestiário. O cenário forçou o treinador Levir Culpi, do Fluminense, a repensar totalmente sua estratégia ofensiva.

A mudança de postura tricolor foi imediata após o intervalo. A entrada do veterano atacante Magno Alves mudou completamente o ritmo e a criatividade no setor ofensivo, desmontando a organização defensiva atleticana. O empate veio logo aos quatro minutos (49 minutos gerais), com o volante Douglas acertando o fundo das redes do goleiro Victor. A partir daí, o Fluminense imprimiu uma intensidade avassaladora, acuando o adversário em seu próprio campo e empilhando chances de gol apoiado pela energia da torcida na Baixada Fluminense.

continua após a publicidade

O ímpeto ofensivo foi recompensado aos 28 minutos do segundo tempo (73' no relógio), quando Marquinho marcou o gol da virada. Apenas quatro minutos depois, Gustavo Scarpa ampliou a vantagem para 3 a 1, encaminhando a vitória. O Atlético-MG ainda tentou reagir e chegou a descontar com o venezuelano Rómulo Otero, aos 43 minutos. Contudo, no apagar das luzes, aos 47 minutos da etapa final, Maranhão sacramentou o triunfo carioca com o quarto gol, fechando uma das exibições mais celebradas do Fluminense naquele Brasileirão.

​Fluminense 4 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2016

A estratégia de Levir Culpi e o impacto no segundo tempo

O Fluminense entrou em campo inicialmente desenhado com Gustavo Scarpa e Wellington Silva na articulação, buscando acionar Marcos Júnior no comando do ataque. Durante a primeira etapa, o time sofreu com a forte marcação do Atlético-MG, liderada por Leonardo Silva e Rafael Carioca, e não encontrou espaços para infiltrações. A decisão de Levir Culpi de fazer alterações táticas no intervalo, apostando na experiência e no poder de finalização, foi o grande diferencial tático do confronto. A equipe passou a jogar com mais verticalidade, explorando as laterais e quebrando a última linha defensiva do Galo.

continua após a publicidade

Para o Atlético Mineiro, a partida evidenciou dificuldades em manter o foco e a intensidade defensiva ao longo dos 90 minutos. Mesmo com um elenco repleto de peças renomadas no futebol sul-americano, como Robinho, Lucas Pratto e Fred, o time dirigido por Marcelo Oliveira sofreu um apagão generalizado na etapa final. As substituições feitas para tentar segurar o placar, como a entrada de Edcarlos na vaga de Pratto ainda no primeiro tempo e, posteriormente, a de Otero, não foram suficientes para conter a avalanche ofensiva do adversário.​

O peso do fator Édson Passos

A escolha do estádio Giulite Coutinho como casa temporária em 2016 foi um dos pilares da campanha do Fluminense. O ambiente de pressão gerado pelas arquibancadas próximas ao campo transformou o local em um verdadeiro caldeirão para as equipes visitantes. Na partida contra o Atlético-MG, essa atmosfera foi crucial para reerguer a equipe mentalmente após ir para o intervalo em desvantagem no placar. O empurrão das arquibancadas sincronizou com as ações dentro das quatro linhas e resultou em um segundo tempo tecnicamente brilhante para o Tricolor carioca.

O reencontro frustrado de Fred com o Fluminense

A narrativa do jogo foi intensamente marcada pela primeira partida oficial de Fred contra o Fluminense após sua saída do clube meses antes. O centroavante, que havia construído uma história de idolatria nas Laranjeiras, foi amplamente vaiado pelos torcedores presentes em Édson Passos a cada toque na bola. Isolado no esquema ofensivo do Atlético-MG e bem-marcado pela dupla de zaga formada por Gum e Henrique, o atacante acabou tendo uma atuação apagada, passando em branco e sendo substituído no intervalo sem conseguir impor seu estilo característico.​

Ficha técnica - Fluminense 4 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2016

Para a preservação da história, os registros da época documentam a súmula detalhada deste emocionante duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Partida: Fluminense 4 x 2 Atlético-MG​ Data: 12 de setembro de 2016 (segunda-feira)​ Competição: Campeonato Brasileiro (Série A)​ Local: Estádio Giulite Coutinho (Édson Passos), Mesquita (RJ)​ Horário: 20h00​ Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)​ Gols: Robinho (28') e Rómulo Otero (88') para o Atlético-MG; Douglas (49'), Marquinho (73'), Gustavo Scarpa (77') e Maranhão (90+2') para o Fluminense.​

Abaixo, as escalações completas de cariocas e mineiros: