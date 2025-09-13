O resultado consolidou o Fluminense no G6 do Brasileirão, enquanto o Corinthians enfrentou dificuldades com seu time alternativo.

Gols de Manoel, Germán Cano (duas vezes) e Fred garantiram a vitória e emocionaram a torcida.

No dia 2 de julho de 2022, o Fluminense goleou o Corinthians por 4 a 0 no Maracanã.

No dia 2 de julho de 2022, o Maracanã foi palco de uma das atuações mais marcantes do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz. Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Tricolor goleou o Corinthians por 4 a 0 em tarde de grande futebol e emoção. O Lance! relembra Fluminense 4 x 0 Corinthians no Brasileirão 2022.

Com gols de Manoel, Germán Cano (duas vezes) e Fred, o Flu dominou um Corinthians alternativo, que poupava titulares para a Libertadores, e fez a torcida vibrar em clima de despedida para o ídolo camisa 9. O resultado manteve o time carioca na parte de cima da tabela e reforçou a confiança em meio à campanha.

Fluminense 4 x 0 Corinthians no Brasileirão 2022

O jogo

O Fluminense não demorou a assumir o controle. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Manoel subiu mais alto que a defesa corintiana após cobrança de escanteio e abriu o placar. Foi o terceiro gol consecutivo do zagueiro, em ótima fase.

Ainda na etapa inicial, Jhon Arias cobrou falta na medida e encontrou Cano, que cabeceou firme para ampliar aos 41 minutos. A vantagem de 2 a 0 traduzia a superioridade tricolor, enquanto o Corinthians, recheado de reservas e jovens, não conseguia se encontrar em campo.

No segundo tempo, o time paulista até tentou pressionar, principalmente após a entrada de Giuliano e Róger Guedes, mas continuava vulnerável atrás. Aos 25 minutos, Cano recebeu dentro da área e, com categoria, fez o terceiro gol do Flu e o segundo dele na partida.

A festa completa veio aos 45 minutos da etapa final. Fred, que havia entrado no lugar de Cano minutos antes, balançou as redes em seu penúltimo jogo com a camisa do clube. O gol número 199 pelo Tricolor foi celebrado por companheiros e torcida com forte emoção.

O clima no Maracanã

Mais de 41 mil pagantes estiveram presentes no estádio e puderam testemunhar uma exibição convincente do Fluminense. A torcida fez festa do início ao fim, especialmente quando Fred foi anunciado no telão e, depois, ao entrar em campo para coroar a vitória com o último gol da partida.

O Corinthians, por sua vez, mostrou a falta de entrosamento de uma equipe alternativa e pouco ameaçou. A estratégia de Vítor Pereira estava voltada para o confronto decisivo contra o Boca Juniors pela Libertadores, mas a derrota serviu de alerta.

Importância do resultado

O triunfo manteve o Fluminense com 24 pontos, consolidado no G6 do Brasileirão. Mais do que a tabela, porém, o jogo ficou marcado pela atuação coletiva do time de Diniz e pelo simbolismo da despedida de Fred, ídolo histórico do clube.

O Corinthians, que entrou em campo com 26 pontos, acabou ultrapassado por Athletico-PR e Atlético-MG, caindo para a quarta colocação. Mesmo assim, seguia entre os candidatos ao título e focado na competição continental.

Ficha técnica - Fluminense 4 x 0 Corinthians no Brasileirão 2022

Fluminense 4 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2022 (15ª rodada)

Data: 2 de julho de 2022

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Público: 41.911 pagantes (44.782 presentes)

Renda: R$ 1.293.817,50

Gols: Manoel, aos 15'/1ºT; Cano, aos 41'/1ºT e 25'/2ºT; Fred, aos 45'/2ºT.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Pineida); André, Martinelli e Ganso (Alexandre Jesus); Matheus Martins (Willian), Arias (Felipe Melo) e Cano (Fred). Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Gustavo Mantuan), Robert Renan, Robson Bambu e Bruno Melo; Cantillo (Giuliano), Xavier, Lucas Piton (Fábio Santos) e Guilherme Biro (Adson); Giovane e Júnior Moraes (Róger Guedes). Técnico: Vítor Pereira.