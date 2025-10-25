Partida consolidou o Inter como candidato ao título e deixou o Fluminense em crise.

Internacional venceu o Fluminense por 3 a 0 no Maracanã em 13 de agosto de 2018.

O Internacional deu uma de suas grandes demonstrações de força no Campeonato Brasileiro de 2018 ao vencer o Fluminense por 3 a 0, em pleno Maracanã, na noite de 13 de agosto. Com atuação inspirada de Nicolás López, autor de dois gols, e um belo tento de Jonatan Álvez, o time comandado por Odair Hellmann dominou a partida do início ao fim e consolidou-se como um dos principais candidatos ao título nacional naquele momento. O Lance! relembra Fluminense 0 x 3 Internacional no Brasileirão 2018.

Para o Fluminense, que vivia fase irregular sob o comando de Marcelo Oliveira, a derrota foi um duro golpe. O Tricolor tentou se impor no início, mas foi envolvido pela organização tática colorada e pela eficiência ofensiva do adversário. Em um intervalo de pouco mais de 20 minutos, o Inter definiu o placar ainda no primeiro tempo e administrou o resultado com autoridade.

Fluminense 0 x 3 Internacional no Brasileirão 2018

Primeiro tempo arrasador do Internacional

O jogo começou equilibrado, mas logo o Internacional mostrou intensidade e disciplina tática. A equipe gaúcha formava linhas compactas e avançava em velocidade, explorando a fragilidade defensiva do Fluminense pelos lados. Aos 23 minutos, Nicolás López abriu o placar após jogada de Rodrigo Dourado, finalizando com precisão dentro da área. O uruguaio, em grande fase, desequilibrou a partida com movimentação e presença constante na zona de finalização.

O Fluminense sentiu o golpe e passou a cometer erros de posicionamento. Aos 39 minutos, o atacante Jonatan Álvez ampliou para 2 a 0, aproveitando cruzamento rasteiro de Iago Borduchi. Foi o primeiro gol do centroavante com a camisa colorada no Brasileirão, coroando uma atuação coletiva quase perfeita do Inter.

Pouco antes do intervalo, Nico López voltou a aparecer: recebeu passe em profundidade de Edenílson e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro Júlio César, fazendo 3 a 0 aos 45 minutos. Em 22 minutos, o Internacional havia liquidado o jogo e silenciado o Maracanã.

Fluminense perde o controle e não reage

Com a desvantagem construída ainda no primeiro tempo, o Fluminense voltou para a etapa final tentando reagir com Luciano e Matheus Alessandro, mas a equipe esbarrou na marcação eficiente do Internacional. O meia Júnior Sornoza tentava organizar as ações ofensivas, mas o Tricolor carecia de movimentação e não conseguiu criar chances claras. O centroavante Pedro, artilheiro do campeonato naquele momento, foi bem marcado por Víctor Cuesta e Rodrigo Moledo, que neutralizaram completamente o ataque carioca.

A postura fria e controlada do time de Odair Hellmann impediu qualquer reação. O Inter manteve a posse de bola, cadenciou o ritmo e administrou o placar com maturidade. A defesa, protegida por Rodrigo Dourado e Edenílson, saiu de campo sem sofrer grandes sustos, mostrando o equilíbrio que marcaria a campanha colorada de 2018.

Nico López e a noite perfeita

A vitória teve como grande protagonista Nicolás López, que viveu uma de suas melhores atuações com a camisa do Internacional. Além dos dois gols, o uruguaio participou ativamente das transições ofensivas e foi decisivo nos momentos-chave da partida. Com técnica refinada e senso de posicionamento, "El Diente" foi o jogador mais perigoso em campo, sendo aplaudido até por torcedores adversários ao ser substituído nos minutos finais.

O desempenho do camisa 7 foi símbolo da proposta de jogo do Inter naquele Brasileirão: força coletiva, eficiência e intensidade. Com ele, Patrick e Pottker se alternando pelos lados e D'Alessandro como opção no banco, o time gaúcho exibia repertório ofensivo e solidez defensiva em igual medida.

Contexto e impacto na tabela

Com o resultado, o Internacional chegou a 35 pontos e subiu para o grupo dos quatro primeiros colocados, consolidando-se como candidato direto ao título. O time de Odair Hellmann se firmava entre as melhores defesas e os ataques mais regulares da competição.

O Fluminense, por sua vez, estacionou na metade da tabela e passou a conviver com vaias e pressão no Maracanã. A derrota marcou o quarto jogo sem vitória sob comando de Marcelo Oliveira e escancarou os problemas de criação e marcação da equipe.

O contraste entre os dois momentos era nítido: o Inter subia em confiança e estabilidade; o Flu mergulhava em irregularidade e busca por um novo padrão de jogo.

Análise tática: domínio do Internacional em todos os setores

O Internacional venceu porque foi taticamente superior. A equipe gaúcha controlou o meio-campo com Rodrigo Dourado e Edenílson, ganhou as laterais com Iago e Fabiano e aproveitou com precisão as chances criadas. O Fluminense, por outro lado, sofreu com a lentidão na transição e os espaços entre as linhas, principalmente no corredor direito. Mesmo com a posse de bola, faltaram objetividade e presença ofensiva.

A compactação do Inter e a precisão nas conclusões foram determinantes. Em um campeonato de regularidade e equilíbrio, o resultado reafirmou o peso da organização coletiva como diferencial.

Ficha técnica - Fluminense 0 x 3 Internacional no Brasileirão 2018

Data: 13 de agosto de 2018 (segunda-feira)

Horário: 20h00

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 13.735 torcedores

Competição: Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Gols:

Nicolás López (23' e 45' do 1º tempo) e Jonatan Álvez (39' do 1º tempo).

Fluminense: Júlio César; Gilberto, Digão, Gum e Ayrton Lucas; Airton, Jádson, Marcos Júnior, Júnior Sornoza e Júnior Dutra; Pedro.

Técnico: Marcelo Oliveira.

Internacional: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e William Pottker; Nicolás López e Jonatan Álvez.

Técnico: Odair Hellmann.