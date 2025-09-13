menu hamburguer
Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005; líder vence com dois de Gustavo Nery

Com dois gols de Gustavo Nery, Timão vence no Raulino de Oliveira em 2005.

imagem cameraGustavo Nery brilhou com dois gols na vitória corintiana sobre o Fluminense em Volta Redonda. (Corinthians)
No dia 5 de outubro de 2005, o Corinthians venceu o Fluminense por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro.
Gustavo Nery foi o destaque da partida, marcando ambos os gols.
Com a vitória, o Corinthians manteve a liderança do Campeonato, mostrando solidez defensiva.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

No dia 5 de outubro de 2005, o Corinthians deu mais um passo importante rumo ao título brasileiro ao vencer o Fluminense por 2 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com grande atuação de Gustavo Nery, autor dos dois gols da partida. O Lance! relembra Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005.

Com o resultado, o time comandado por Antônio Lopes manteve a liderança da competição e reforçou sua campanha sólida na reta final. Já o Fluminense, treinado por Abel Braga, não conseguiu superar a marcação corintiana e viu a torcida sair frustrada após o apito final.

Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada, mas o Corinthians rapidamente mostrou eficiência. Bem postado defensivamente, o Timão apostava na velocidade de Nilmar e Carlos Tévez para criar espaços. Foi, no entanto, o lateral Gustavo Nery quem brilhou.

No primeiro tempo, ele apareceu como elemento surpresa e abriu o placar, aproveitando espaço deixado pela defesa tricolor. O gol deu tranquilidade ao Corinthians, que passou a controlar melhor a posse de bola e neutralizar as investidas do adversário.

Na etapa final, o Fluminense tentou pressionar com Lenny e Juninho, mas esbarrou na segurança da zaga alvinegra. Para coroar a noite, Gustavo Nery voltou a aparecer no ataque e marcou o segundo, garantindo o triunfo fora de casa.

Importância da vitória

O triunfo manteve o Corinthians na ponta da tabela e confirmou a força do elenco na reta decisiva do Brasileirão. A solidez defensiva e a capacidade de decidir nos momentos certos eram características que se repetiam ao longo da campanha.

Para o Fluminense, o revés significou a perda de pontos importantes na luta por posições intermediárias. Apesar da tentativa de pressão no segundo tempo, a equipe de Abel Braga não conseguiu reagir diante de um Corinthians pragmático e eficiente.

Ficha técnica - Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005

Fluminense 0 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2005 (31ª rodada)
Data: 5 de outubro de 2005
Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
Horário: 21h45
Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS)
Público: 15.053 torcedores
Renda: R$ 148.895,00

Gols: Gustavo Nery (COR), duas vezes.

Fluminense: Kléber; Gabriel, Gabriel Santos, Ígor, Juan (Lino); Radamés, Arouca, Toró (Magrão), Juninho; Lenny (Schneider) e Tura. Técnico: Abel Braga.

Corinthians: Fábio Costa; Eduardo Ratinho, Marinho, Betão, Gustavo Nery (Wescley); Marcelo Mattos, Bruno Otávio, Rosinei (Fabrício), Roger (Hugo); Nilmar e Carlos Tévez. Técnico: Antônio Lopes.

