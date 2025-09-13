Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005; líder vence com dois de Gustavo Nery
Com dois gols de Gustavo Nery, Timão vence no Raulino de Oliveira em 2005.
No dia 5 de outubro de 2005, o Corinthians deu mais um passo importante rumo ao título brasileiro ao vencer o Fluminense por 2 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com grande atuação de Gustavo Nery, autor dos dois gols da partida. O Lance! relembra Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005.
Com o resultado, o time comandado por Antônio Lopes manteve a liderança da competição e reforçou sua campanha sólida na reta final. Já o Fluminense, treinado por Abel Braga, não conseguiu superar a marcação corintiana e viu a torcida sair frustrada após o apito final.
Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005
Como foi o jogo
A partida começou equilibrada, mas o Corinthians rapidamente mostrou eficiência. Bem postado defensivamente, o Timão apostava na velocidade de Nilmar e Carlos Tévez para criar espaços. Foi, no entanto, o lateral Gustavo Nery quem brilhou.
No primeiro tempo, ele apareceu como elemento surpresa e abriu o placar, aproveitando espaço deixado pela defesa tricolor. O gol deu tranquilidade ao Corinthians, que passou a controlar melhor a posse de bola e neutralizar as investidas do adversário.
Na etapa final, o Fluminense tentou pressionar com Lenny e Juninho, mas esbarrou na segurança da zaga alvinegra. Para coroar a noite, Gustavo Nery voltou a aparecer no ataque e marcou o segundo, garantindo o triunfo fora de casa.
Importância da vitória
O triunfo manteve o Corinthians na ponta da tabela e confirmou a força do elenco na reta decisiva do Brasileirão. A solidez defensiva e a capacidade de decidir nos momentos certos eram características que se repetiam ao longo da campanha.
Para o Fluminense, o revés significou a perda de pontos importantes na luta por posições intermediárias. Apesar da tentativa de pressão no segundo tempo, a equipe de Abel Braga não conseguiu reagir diante de um Corinthians pragmático e eficiente.
Ficha técnica - Fluminense 0 x 2 Corinthians no Brasileirão 2005
Fluminense 0 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2005 (31ª rodada)
Data: 5 de outubro de 2005
Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
Horário: 21h45
Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS)
Público: 15.053 torcedores
Renda: R$ 148.895,00
Gols: Gustavo Nery (COR), duas vezes.
Fluminense: Kléber; Gabriel, Gabriel Santos, Ígor, Juan (Lino); Radamés, Arouca, Toró (Magrão), Juninho; Lenny (Schneider) e Tura. Técnico: Abel Braga.
Corinthians: Fábio Costa; Eduardo Ratinho, Marinho, Betão, Gustavo Nery (Wescley); Marcelo Mattos, Bruno Otávio, Rosinei (Fabrício), Roger (Hugo); Nilmar e Carlos Tévez. Técnico: Antônio Lopes.
