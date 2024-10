Clássico dos Milhões: de onde vem o apelido de Flamengo x Vasco

Confira a história por trás da criação do nome do clássico entre Flamengo e Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco protagonizam um dos clássicos de maior tradição no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. O confronto entre as equipes chegou recentemente ao seu centenário e continua a enriquecer a história do futebol brasileiro. Ao longo do tempo que começou a ser disputado, o clássico ganhou o nome de "Clássico dos Milhões", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Flamengo e Vasco? O Lance! te conta.

Veja a história por trás da criação do apelido do clássico entre Flamengo e Vasco

A história do nome do clássico entre Flamengo e Vasco

A origem da rivalidade entre Flamengo e Vasco se deu muito antes do início dos times de futebol das equipes, já que também se enfrentavam em competições de remo, que era a principal modalidade dos clubes cariocas, até que começaram a prática do futebol. O primeiro clássico futebolístico entre as equipes aconteceu no dia 29 de abril de 1923, pelo Campeonato Carioca, com vitória vascaína pelo placar de 3 a 1.

O surgimento do apelido "Clássico dos Milhões" para o confronto entre Flamengo e Vasco ficou famoso com o tempo pelo fato de as equipes apresentarem as maiores torcidas do estado do Rio de Janeiro. O confronto é o de maior média de público na história do Brasileirão, além de ser o embate que mais vezes colocou mais de 100 mil pessoas no estádio no futebol.

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Botafogo e Vasco

A maior goleada do clássico entre as equipes pertence a equipe do Vasco, que aplicou uma sonora goleada de 7 a 0 sobre o Flamengo em 1931, durante uma partida do Campeonato Carioca. Já o Flamengo construiu sua maior goleada sobre seu rival recentemente, no Brasileirão de 2024, com uma vitória pelo placar de 6 a 1.

A tradição e popularidade dos clubes também se reflete na rivalidade de dentro de campo. Em finais, as equipes já se enfrentaram em mais de 40 oportunidades, sendo 23 pelo Campeonato Carioca, 12 pela Taça Guanabara, 8 pela Taça Rio e uma pela Copa do Brasil, na única final nacional que os rivais realizaram e considerada o maior embate entre os times do Rio de Janeiro.

Em junho de 2024, o Flamengo aplicou sua maior goleada sobre o Vasco pelo placar de 6 a 1, em partida válida pelo Brasileirão

As finais disputadas entre as equipes

Nas 44 finais que disputaram, o Flamengo tem uma leve vantagem sobre o Gigante da Colina, já que venceu o rival em 24 vezes. Pelo Campeonato Carioca, o Rubro-Negro venceu em 1944, 1974, 1978, 1979, 1981, 1986, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2014 e 2019. Pela Taça Guanabara, o time da Gávea foi campeão sobre o Vasco em 1973, 1979, 1982, 1988, 1996 e 1999, enquanto pela Taça Rio, foi o vencedor em 1996, 2000, 2011 e 2019, além da Copa do Brasil de 2006.

Já o Vasco, que venceu o seu rival em 20 oportunidades, levando em conta apenas finais, ganhou o Campeonato Carioca nos anos de 1923, 1952, 1958, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1994 e 1998, a Taça Guanabara em 1976, 1977, 1986, 1992, 1998 e 2003 e as Taças Rio dos anos de 1992, 1993, 1999 e 2001.