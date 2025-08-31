O jogo teve 37.957 torcedores e gerou renda de R$ 261.627,00.

O Campeonato Brasileiro de 1999 ainda era disputado em formato de pontos corridos com fase classificatória antes do mata-mata. Na 6ª rodada, Flamengo e Grêmio se enfrentaram no Maracanã, em um domingo de agosto, sob expectativa de um grande público. Relembre Flamengo 3 x 4 Grêmio no Brasileirão 1999.

O Flamengo, treinado por Carlinhos, tinha estrelas como Romário, Athirson e Beto, enquanto o Grêmio, de Celso Roth, apostava na solidez defensiva, no talento de Ronaldinho Gaúcho, ainda jovem, e no faro de gol de Zé Alcino, que seria o protagonista absoluto da noite.

Um primeiro tempo equilibrado e cheio de gols

Logo aos seis minutos, o Flamengo abriu o placar com Fábio Baiano, levantando a torcida rubro-negra no Maracanã. O Grêmio, no entanto, não demorou a reagir. Aos 22 minutos, Zé Alcino aproveitou vacilo da defesa e empatou para os gaúchos.

O jogo seguia intenso, com marcação forte no meio e ataques velozes. Aos 39 minutos, o meia Beto recolocou o Flamengo em vantagem, 2 a 1, resultado que parecia encaminhar os donos da casa para o intervalo com confiança.

Mas o Grêmio não se intimidou. Antes do apito final da primeira etapa, ainda mostrava que voltaria do vestiário disposto a virar a partida.

O segundo tempo eletrizante do Grêmio

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo sofreu pressão. Aos 48 minutos, o volante Émerson marcou para o Grêmio e deixou tudo igual no placar.

Poucos minutos depois, aos 52, o árbitro marcou pênalti para o Flamengo. Romário converteu, fazendo 3 a 2 para os rubro-negros e incendiando o Maracanã.

No entanto, o show de Zé Alcino ainda estava por vir. Aos 69 minutos, o atacante gremista aproveitou jogada de velocidade e empatou novamente, 3 a 3. O jogo seguiu aberto, com chances para os dois lados, até que aos 85 minutos Zé Alcino marcou pela terceira vez na partida, virando o placar para 4 a 3 e silenciando a maioria dos quase 38 mil torcedores presentes.

O hat-trick de Zé Alcino

A atuação de Zé Alcino entrou para a história do Grêmio e do Brasileirão. Marcar três gols no Maracanã, diante de Romário e de uma defesa que tinha nomes como Fabão e Luiz Alberto, foi um feito raro e de enorme impacto.

Com repertório variado, Zé Alcino mostrou presença de área, oportunismo e tranquilidade nas finalizações. Sua performance foi decisiva para garantir uma das vitórias mais marcantes do Grêmio em solo carioca na década de 1990.

O público e o clima no Maracanã

O jogo reuniu 37.957 torcedores (32.747 pagantes) no Maracanã, gerando uma renda de R$ 261.627,00. A arbitragem foi de Francisco Dacildo Mourão Albuquerque, auxiliado por José de Ribamar Araújo Melônio e Antônio Bezerra.

O espetáculo em campo combinou rivalidade, estrelas de renome internacional e uma virada dramática, deixando claro por que o Brasileirão de 1999 ficou marcado por jogos memoráveis.

Ficha técnica - Flamengo 3 x 4 Grêmio no Brasileirão 1999

Flamengo 3 x 4 Grêmio – Campeonato Brasileiro 1999

Data: 29 de agosto de 1999 – 6ª rodada da 1ª fase

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 37.957 (32.747 pagantes)

Renda: R$ 261.627,00

Árbitro: Francisco Dacildo Mourão Albuquerque

Gols:

Flamengo: Fábio Baiano (6’/1T), Beto (39’/1T) e Romário (52’/2T, pênalti)

Grêmio: Zé Alcino (22’/1T, 69’/2T e 85’/2T), Émerson (48’/2T)

Flamengo: Clemer; Pimentel, Fabão, Luiz Alberto e Athirson; Leandro Ávila, Jorginho, Fábio Baiano (Iranildo) e Beto (Rodrigo Mendes); Leandro Machado (Caio) e Romário.

Técnico: Carlinhos.

Grêmio: Danrlei; Zé Carlos (Alex Xavier), Émerson, Scheidt e Éder (Goiano); Capitão (Macedo), Fabinho, Cleison e Itaqui; Ronaldinho e Zé Alcino.

Técnico: Celso Roth.