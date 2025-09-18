A Supercopa Libertadores de 1988 teve Flamengo vencendo Estudiantes por 3 a 0 no Maracanã.

Na noite de 5 de abril de 1988, o Flamengo viveu mais um de seus grandes momentos internacionais no Maracanã. Pela Supercopa Libertadores, o Rubro-Negro enfrentou o Estudiantes de La Plata, tradicional clube argentino, e precisava confirmar a classificação após o empate fora de casa no primeiro jogo. Diante de pouco mais de oito mil torcedores, a equipe comandada por Carlinhos deu show e venceu por 3 a 0, com gols de Bebeto, Renato Gaúcho e Luís Henrique. O Lancce! relembra Flamengo 3 x 0 Estudiantes na Supercopa 1988.

Era a primeira edição da Supercopa Libertadores, torneio exclusivo para os campeões da Libertadores, o que conferia ao campeonato uma atmosfera especial. Para o Flamengo, campeão continental em 1981, o objetivo era reafirmar sua grandeza diante de adversários de peso da América do Sul. A missão contra o Estudiantes foi cumprida com autoridade.

O jogo começou equilibrado, com os argentinos tentando segurar o ímpeto rubro-negro. Mas o talento individual dos atacantes do Flamengo fez a diferença. Bebeto, sempre oportunista, abriu o placar ainda no primeiro tempo. A vantagem deu tranquilidade para que o time carioca controlasse o ritmo do confronto.

Na etapa final, Renato Gaúcho ampliou em jogada de velocidade e habilidade, deixando a defesa argentina para trás. Para completar a festa, Luís Henrique marcou o terceiro e selou a goleada que garantiu o Flamengo na sequência da competição.

A vitória por 3 a 0 não foi apenas um resultado expressivo: foi a afirmação de uma geração que unia técnica, ousadia e poder de decisão. Bebeto e Renato Gaúcho foram os grandes nomes da noite, em um duelo que até hoje está na memória dos torcedores rubro-negros.

Flamengo 3 x 0 Estudiantes na Supercopa 1988

O jogo no Maracanã

O Estudiantes entrou em campo com a tradicional força defensiva, mas encontrou dificuldades para conter a velocidade do ataque rubro-negro. A defesa formada por Herrera e Iribarren não conseguiu segurar a dupla Bebeto e Renato, que alternavam movimentações e confundiam a marcação.

Bebeto, em lance de oportunismo, fez o primeiro e deu tranquilidade ao Flamengo. Renato Gaúcho, sempre decisivo, marcou o segundo em uma jogada típica de sua carreira: velocidade, ousadia e finalização precisa. O terceiro veio com Luís Henrique, garantindo a classificação e coroando a grande atuação da equipe de Carlinhos.

O goleiro Zé Carlos praticamente não foi exigido, já que o Flamengo dominou o jogo e não permitiu que o Estudiantes tivesse poder de reação. A vitória foi construída com autoridade e com o apoio da torcida, mesmo em número reduzido.

Ficha técnica - Flamengo 3 x 0 Estudiantes na Supercopa 1988

Flamengo 3 x 0 Estudiantes

Data: 05/04/1988

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Supercopa Libertadores – 1ª fase, jogo de volta

Público: 8.653 torcedores

Gols: Bebeto, Renato Gaúcho e Luís Henrique (Flamengo)

Flamengo: Zé Carlos; Jorginho, Edinho, Leonardo e Ailton; Andrade, Zinho e Luís Henrique; Renato Gaúcho, Bebeto e Zé Carlos II.

Técnico: Carlinhos.

Estudiantes: Jorge Battaglia; Abel Herrera, Rubén Agüero, Néstor Craviotto e Ricardo Iribarren; Marcelo Trobbiani, Rodolfo Cardoso, Oscar Gissi e Miguel Russo; Insúa e Sergio Gurrieri.

Técnico: Eduardo Luján Manera.

Uma vitória que abriu caminho

O triunfo sobre o Estudiantes deu confiança ao Flamengo em sua trajetória na primeira edição da Supercopa Libertadores. Era a reafirmação de um elenco com estrelas como Bebeto e Renato Gaúcho, que representavam o talento ofensivo do futebol brasileiro.

Mais do que a classificação, a vitória por 3 a 0 mostrou que o Flamengo poderia competir de igual para igual com qualquer adversário do continente. Foi um daqueles jogos que reforçam a mística rubro-negra em competições internacionais, lembrado até hoje como uma das grandes noites do clube no Maracanã.