Flamengo 1 x 4 Vasco no Brasileirão 1997; hat-trick de Edmundo na semifinal
Em 1997, Edmundo brilhou com três gols e comandou a goleada sobre o Fla.
No dia 3 de dezembro de 1997, o Maracanã foi palco de mais um clássico dos milhões decisivo. Flamengo e Vasco se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Brasileiro em um duelo que valia vaga na final. Mais de 70 mil torcedores lotaram as arquibancadas do estádio esperando equilíbrio, mas o que se viu foi uma noite mágica para o atacante Edmundo e para o torcedor vascaíno. O Lance! relembra Flamengo 1 x 4 Vasco no Brasileirão 1997.
O Flamengo, comandado por Paulo Autuori, tinha nomes de peso como Sávio e Júnior Baiano, mas encontrou muitas dificuldades para superar a sólida defesa cruzmaltina. Já o Vasco, de Antônio Lopes, contava com uma equipe experiente, bem organizada e que tinha em Edmundo sua grande referência ofensiva. O “Animal” justificou a fama ao decidir o jogo com três gols e uma atuação que entrou para a história do clássico.
Logo aos 16 minutos, Edmundo abriu o placar aproveitando passe de Juninho Pernambucano. No segundo tempo, aos 54, ampliou com categoria após jogada de Evair. Já perto do fim, quando o Flamengo tentava reagir, voltou a balançar as redes aos 89 minutos, garantindo o hat-trick. Nos acréscimos, Maricá ainda marcou o quarto gol, fechando a goleada por 4 a 1.
O Flamengo descontou apenas no fim, com Júnior Baiano convertendo pênalti aos 84 minutos. Mas a reação parou por aí, e o time rubro-negro não conseguiu evitar uma derrota pesada diante do rival. O Vasco, embalado pelo grande momento de Edmundo, avançou à final do campeonato e confirmou a força daquela equipe, que contava ainda com Mauro Galvão, Nasa, Ramón e Juninho Pernambucano.
O jogo
O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio, mas com o Vasco mais objetivo. Edmundo aproveitou espaço na defesa rubro-negra e abriu o placar aos 16 minutos. O gol deu tranquilidade ao time de Antônio Lopes, que passou a controlar o ritmo.
Na etapa final, a superioridade vascaína ficou evidente. Aos 54 minutos, Edmundo recebeu na entrada da área e finalizou com precisão para ampliar. O Flamengo tentou responder e conseguiu um pênalti aos 84 minutos, convertido por Júnior Baiano. A esperança durou pouco: aos 89, Edmundo fez o terceiro dele, matando o jogo. Nos acréscimos, Maricá aproveitou contra-ataque e fez 4 a 1, para delírio da torcida cruzmaltina.
Ficha técnica - Flamengo 1 x 4 Vasco no Brasileirão 1997
Flamengo 1 x 4 Vasco
Data: 03/12/1997
Competição: Campeonato Brasileiro – Semifinal, Grupo A
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Edmundo (16’/1T, 9’/2T e 44’/2T), Júnior Baiano (39’/2T, pênalti), Maricá (46’/2T).
Flamengo: Clemer; Leandro Silva, Júnior Baiano, Juan e Athirson; Gilberto, Bruno Quadros, Jamir e Iranildo; Lúcio Bala e Sávio.
Técnico: Paulo Autuori.
Vasco: Carlos Germano; César Prates, Alex Pinho, Mauro Galvão e Filipe Alvim; Nasa, Nelson, Juninho Pernambucano e Ramón; Evair e Edmundo.
Técnico: Antônio Lopes.
A noite do “Animal”
Edmundo foi o grande personagem do clássico. Seus três gols não apenas garantiram a classificação vascaína, mas consolidaram sua condição de ídolo eterno da torcida cruzmaltina. A goleada de 4 a 1 no Maracanã é lembrada até hoje como um dos capítulos mais marcantes da rivalidade entre Flamengo e Vasco, e como uma das maiores atuações individuais da história recente do Brasileirão.
