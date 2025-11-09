O Flamengo teve dificuldades, com Romário e Sávio sem conseguir reagir, e o time foi vaiado pela torcida ao final do jogo.

Na noite de 9 de novembro de 1995, o Maracanã presenciou uma das grandes atuações coletivas do Santos Futebol Clube nos anos 1990. Com um primeiro tempo arrasador e a genialidade de Robert, o Peixe venceu o Flamengo por 3 a 0 pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Lance! relembra Flamengo 0 x 3 Santos no Brasileirão 1995.

Os gols de Marcos Adriano, Camanducaia e do próprio Robert foram marcados ainda na etapa inicial, todos construídos com passes precisos e movimentação envolvente. O resultado levou o Santos à vice-liderança do Grupo B, enquanto o Flamengo se complicava na tabela, ameaçado pela zona de rebaixamento.

Diante de pouco mais de 10 mil torcedores, o Santos dirigido por Cabralzinho mostrou velocidade, entrosamento e aproveitamento impecável, confirmando a ascensão santista na reta final da competição.

Flamengo 0 x 3 Santos no Brasileirão 1995

O jogo: 45 minutos de futebol total

O Santos começou o jogo impondo intensidade e aproveitando os espaços deixados pela defesa rubro-negra. Logo aos 7 minutos, Robert, em noite inspirada, encontrou Whelliton com um passe em profundidade. O atacante cruzou, a bola desviou em Paulo César e sobrou para Marcos Adriano completar para o gol: 1 a 0.

O Flamengo, comandado por Washington Rodrigues, até tentou reagir com Romário e Sávio, mas o sistema defensivo santista, liderado por Ronaldo Marconato e Narciso, manteve a solidez. O Peixe seguiu dominando o meio-campo, com Gallo e Carlinhos protegendo a zaga e Vágner articulando as saídas rápidas.

Aos 34 minutos, nova jogada de Robert. O camisa 10 do Santos achou Camanducaia nas costas da defesa flamenguista. O atacante entrou livre e ampliou o placar: 2 a 0. O domínio era total. O Flamengo, desorganizado, deixava espaços por todos os lados. E, aos 41 minutos, o show ficou completo. Desta vez, Vágner lançou Robert, que invadiu a área e finalizou com categoria: 3 a 0, placar do primeiro tempo.

A frustração rubro-negra e o desabafo no intervalo

Desorientado em campo, o Flamengo foi vaiado pela torcida. O goleiro Paulo César, que sofreu os três gols, desabafou ainda no intervalo, declarando à imprensa:

"Tem gente fazendo corpo mole."

A declaração refletia o clima tenso do vestiário rubro-negro. O time, repleto de nomes experientes — Romário, Sávio, Djair, Ronaldão —, não conseguiu reagir e passou o segundo tempo inteiro à mercê da boa troca de passes santista.

O técnico Washington Rodrigues fez mudanças (Rodrigo Mendes, Fabiano, Marquinhos), mas nada alterou o panorama. O Santos manteve o controle e administrou a vantagem até o apito final, sem ser ameaçado.

Os protagonistas da vitória do Santos

Robert — o maestro do espetáculo do Santos

Com duas assistências e um gol, Robert foi o grande nome da partida. Em uma de suas melhores atuações com a camisa do Santos, o meia mostrou visão de jogo e precisão cirúrgica nos lançamentos. Foi ele quem iniciou todas as jogadas de gol do primeiro tempo, desmontando a defesa do Flamengo com passes longos e inteligência tática.

Camanducaia e Marcos Adriano — os finalizadores

Os atacantes Marcos Adriano e Camanducaia, ambos do Santos, transformaram as assistências de Robert em gols e simbolizaram o poder de definição daquele time. Velocidade e posicionamento foram suas principais armas para aproveitar os espaços deixados pela defesa rubro-negra.

Vágner — o motor do meio-campo

Além de fazer o passe para o terceiro gol, Vágner controlou o ritmo do jogo. Sua atuação foi essencial para o equilíbrio tático do Santos, que soube alternar momentos de pressão e recomposição. Curiosamente, o volante seria expulso no segundo tempo — fato que, semanas depois, teria repercussão direta nas finais do campeonato.

Ficha técnica - Flamengo 0 x 3 Santos no Brasileirão 1995

Flamengo: Paulo César; Luís Carlos Winck (Rodrigo Mendes), Válber, Ronaldão e Alexandre Silva (Marquinhos); Pingo (Fabiano), Márcio Costa, Djair e Nélio; Sávio e Romário. Técnico: Washington Rodrigues.

Santos: Edinho; Marcelo Silva, Narciso (Pintado), Ronaldo Marconato e Marcos Adriano; Gallo, Carlinhos, Vágner e Robert (Marcelo Passos); Whelliton (Macedo) e Camanducaia. Técnico: Cabralzinho.

Gols:

Santos: Marcos Adriano (7’), Camanducaia (34’) e Robert (41’).

Público: 10.533 pagantes

Renda: R$ 102.610,00

Árbitro: Sidrack Marinho (SE)

O contexto do Brasileirão de 1995

O resultado colocou o Santos na segunda colocação do Grupo B, com 11 pontos, empatado com o Atlético-MG, e consolidou a equipe como candidata às fases decisivas do campeonato. O Flamengo, em crise, ficou próximo da zona de rebaixamento, com 15 pontos, e dependia do regulamento da repescagem para escapar da queda.

O Santos vivia um momento de reconstrução sob Cabralzinho, apostando em jovens como Camanducaia, Marcos Adriano e Narciso, combinados a veteranos como Robert e Gallo. A vitória no Maracanã foi um divisor de águas, mostrando que o time tinha força para sonhar alto — o que se confirmaria semanas depois, com a chegada à final do Brasileirão contra o Botafogo.