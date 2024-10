Figueirense x Avaí: quem venceu mais o Clássico de Florianópolis?

O Clássico de Florianópolis é o maior confronto do futebol catarinense. Descubra quem venceu mais no duelo entre Figueirense e Avaí. (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)







Publicada em 22/10/2024

O Figueirense x Avaí, conhecido como Clássico de Florianópolis, é o maior clássico do futebol catarinense e um dos confrontos mais tradicionais da região Sul do Brasil. A rivalidade entre Figueirense e Avaí começou há mais de um século e é marcada por jogos decisivos e momentos memoráveis no Campeonato Catarinense e competições nacionais. O clássico envolve as duas principais equipes da capital catarinense, e a expectativa para cada confronto é sempre alta.

No histórico do confronto, entre Figueirense x Avaí, há divergências nos números entre os dois clubes. De acordo com os registros do Figueirense, o time venceu 160 partidas, enquanto o Avaí saiu vitorioso em 148 jogos. Além disso, foram contabilizados 145 empates. No entanto, segundo os números do Avaí, o Figueirense venceu 159 vezes, e o Avaí triunfou em 153 partidas, com o mesmo número de empates.

A diferença nos números Figueirense x Avaí

A divergência nos números entre Figueirense x Avaí está relacionada à contagem de partidas não oficiais e amistosos que alguns clubes consideram em seus registros. Isso é comum em clássicos regionais que possuem mais de um século de história, como é o caso do Clássico de Florianópolis. As diferenças podem surgir a partir da inclusão ou exclusão de determinados jogos em torneios amistosos ou competições de menor expressão.

Além das vitórias, os números de gols também variam entre os clubes. De acordo com o Figueirense, o time marcou 568 gols, enquanto o Avaí fez 606 gols. No entanto, os números do Avaí indicam que o Figueirense marcou 613 gols, enquanto o Avaí anotou 570 vezes.

Quem venceu mais o Clássico de Florianópolis?

Apesar da divergência nos números, é fato que o Figueirense tem uma leve vantagem sobre o Avaí no histórico do clássico. Seja qual for a contagem exata, o clássico entre Figueirense x Avaí é sempre marcado por jogos muito disputados, com grandes momentos que entram para a história do futebol catarinense.

Números de Figueirense x Avaí

Os números de Figueirense x Avaí, de acordo com Figueira:

Vitórias do Figueirense: 160

Vitórias do Avaí: 148

Empates: 145

Gols do Figueirense: 568

Gols do Avaí: 606

Os números de Figueirense x Avaí, de acordo com Leão da Ilha:

Vitórias do Figueirense: 159

Vitórias do Avaí: 153

Empates: 145

Gols do Figueirense: 613

Gols do Avaí: 570

A importância do Clássico de Florianópolis

O Clássico de Florianópolis, entre Figueirense x Avaí, é o ponto alto do futebol catarinense. Tanto Figueirense quanto Avaí têm uma história rica e uma grande torcida na capital do estado, o que torna cada encontro entre os clubes uma verdadeira festa para os torcedores. O clássico é sempre um espetáculo à parte, e vencer um jogo dessa magnitude é motivo de grande orgulho para os clubes e seus fãs.