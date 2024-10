Clássico Vovô: de onde vem o apelido de Botafogo x Fluminense

Confira a história por trás do nome do clássico entre Botafogo e Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 11:06 • Rio de Janeiro

Botafogo e Fluminense protagonizam o clássico mais antigo do Brasil e o terceiro das Américas, atrás somente de Nacional e Peñarol, no Uruguai, e de Newell's Old Boys e Racing, da Argentina. Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Clássico Vovô", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Botafogo e Fluminense? O Lance! te conta.

Confira a história por trás do apelido do clássico entre Botafogo e Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A história do nome do clássico entre Botafogo e Fluminense

O clássico mais antigo do Brasil teve seu primeiro jogo no ano de 1905, quando as equipes realizaram um amistoso em que o Fluminense acabou levando a melhor após golear o Botafogo pelo placar de 6 a 0. Vale lembrar que os clubes em si surgiram antes disso, mas ambos possuíam somente equipes voltadas ao remo.

Portanto, por ser o primeiro grande clássico do futebol brasileiro, o apelido do jogo entre Botafogo e Fluminense ficou "Clássico Vovô". O pioneirismo dos dois clubes cariocas também se mostra em outros âmbitos esportivos, não somente nesta questão dos confrontos entre rivais, mas também em títulos. As equipes foram as primeiras cariocas a serem campeãs nacionais, com o Glorioso vencendo em 1968 e o Fluminense em 1970.

Além disso, eles foram os primeiros clubes a disputarem a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior (quando esta passou a ser aberta para times de outros estados) e os primeiros cariocas a ganharam o Brasileirão Sub-20 organizado pela CBF.

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Botafogo e Fluminense

O primeiro confronto oficial entre as duas equipes aconteceu no ano de 1906, durante o Campeonato Carioca daquele ano. Na ocasião, o Fluminense fez mais uma goleada sobre o Botafogo, ao vencer o rival pelo placar de 8 a 0.

Durante a história do clássico, as equipes decidiram alguns campeonatos. Em torneios oficiais, foram nove finais que envolveram Botafogo e Fluminense, todas pelo Campeonato Carioca. O Tricolor das Laranjeiras tem uma leve vantagem sobre o seu rival.

Em 2018, o Fluminense foi campeão da Taça Rio em cima do Botafogo pela última final que os dois times realizaram (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

As finais em estaduais

Por decisões do Carioca, são quatro títulos para o Flu, conquistados em 1946, 1971, 1975 e 2012, enquanto o Glorioso venceu apenas um confronto contra o rival, no ano de 1957. Agora, pela Taça Rio, a vantagem fica com o alvinegro carioca. Em quatro decisões, o Botafogo venceu em 1997, 2008 e 2013. Já o Fluminense, ganhou o clássico na final deste campeonato apenas em 2018.