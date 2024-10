Confira a história por trás do clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 17:32 • Rio de Janeiro

Fluminense e Vasco fazem um grande clássico regional e nacional. As equipes centenárias se enfrentaram em inúmeras ocasiões decisivas, se enfrentando em diversas finais. Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Clássico dos Gigantes", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Fluminense e Vasco? O Lance! te conta.

Confira a história por trás do apelido do clássico de Fluminense e Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A história do nome do clássico entre Fluminense e Vasco

O primeiro clássico entre Fluminense e Vasco aconteceu no ano de 1923, em amistoso realizado em março daquele ano, com vitória vascaína por 3 a 2. O primeiro confronto entre as equipes que viria a ser por um torneio oficial aconteceu no mesmo ano, em maio. Na ocasião, o Gigante da Colina novamente venceu o seu rival, pelo placar de 1 a 0.

A escolha do apelido do clássico entre Fluminense e Vasco foi se dar apenas nos anos 2000. Pelo fato do confronto ainda não ter um nome definido, o Lance! realizou uma votação popular em seus jornais no ano de 2006, para que os leitores e assinantes pudessem escolher. Depois de uma semana de votações, o nome escolhido foi "Clássico dos Gigantes".

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Fluminense e Vasco

A maior goleada da história do clássico entre Fluminense e Vasco aconteceu no dia 9 de novembro de 1930, quando o Gigante da Colina venceu o seu rival pelo placar de 6 a 0, enquanto o placar mais elástico que o Tricolor das Laranjeiras já conseguiu aplicar no rival foi um 6 a 2, no ano de 1941.

Ao todo, as equipes protagonizaram em sua história 17 finais, sendo que o Vasco venceu nove, enquanto o Flu conquistou os outros oito títulos em cima de seu rival. O título de maior expressão aconteceu no ano de 1984, quando o Fluminense foi campeão brasileiro em cima do time de São Januário. Outros campeonatos em que houve disputa por títulos são: Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Taça Rio, Torneio Municipal, entre outros de menos expressão.

A última vez em que os clubes disputaram uma final foi em 2019, com vitória do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

As conquistas entre as disputas das equipes

As conquistas do Vasco sobre o Fluminense no Clássico dos Gigantes são: três Taças Guanabara (1994, 2016, 2019), um Torneio Municipal (1946), duas Taças Rio (1988 e 2004), uma Copa Rio (1992) e dois Campeonatos Cariocas (1993 e 2003).

Já as taças que o Fluminense conquistou em cima do rival são: um Torneio Municipal (1948), um Torneio Internacional de Verão (1973), um Segundo Turno do Campeonato Carioca (1973), um Primeiro Turno do Campeonato Carioca (1980), dois Campeonatos Cariocas (1976 e 1980), uma Taça Guanabara (2012) e um Campeonato Brasileiro (1984).