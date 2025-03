Fernando Alonso na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Fernando Alonso é um dos pilotos mais icônicos da história da Fórmula 1. O espanhol bicampeão mundial conquistou seus títulos em 2005 e 2006 com a Renault e se destacou por sua longevidade e talento ao volante. Sua carreira inclui passagens por equipes como Ferrari, McLaren e Aston Martin, além de experiências em outras categorias do automobilismo, como o Mundial de Endurance (WEC) e a Indy 500. Ao longo de mais de duas décadas na F1, Alonso acumulou recordes impressionantes e continua sendo uma referência no esporte. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Fernando Alonso na Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Biografia de Fernando Alonso

Fernando Alonso Díaz nasceu em 29 de julho de 1981, em Oviedo, Espanha. Desde cedo, demonstrou aptidão para o automobilismo, iniciando sua trajetória no kart aos três anos de idade. Seu talento rápido o levou a conquistas em campeonatos nacionais e internacionais de kart antes de migrar para os monopostos. Em 1999, venceu a Euro Open by Nissan e, no ano seguinte, competiu na International Formula 3000, terminando em quarto lugar na classificação geral.

Carreira de Fernando Alonso na Fórmula 1

Alonso na Minardi e Renault (2001-2006)

Alonso fez sua estreia na Fórmula 1 em 2001 pela Minardi, uma equipe de menor expressão. No ano seguinte, foi contratado como piloto de testes da Renault e, em 2003, assumiu uma vaga como titular. Com a equipe francesa, Alonso conquistou sua primeira vitória na categoria, no GP da Hungria de 2003. Nos anos seguintes, ele se consolidou como um dos principais pilotos da F1, vencendo os campeonatos de 2005 e 2006 e tornando-se o então mais jovem bicampeão da história.

continua após a publicidade

McLaren e retorno à Renault (2007-2009)

Em 2007, Alonso se transferiu para a McLaren, onde teve um ano tumultuado ao dividir a equipe com o estreante Lewis Hamilton. As tensões internas e o escândalo de espionagem entre McLaren e Ferrari levaram à sua saída ao final da temporada. Ele retornou à Renault em 2008 e 2009, vencendo duas corridas no primeiro ano, mas sem competir diretamente pelo título.

Alonso na Ferrari (2010-2014)

Em 2010, Alonso assinou com a Ferrari, onde permaneceu até 2014. Durante esse período, ficou muito próximo de conquistar mais dois campeonatos, perdendo os títulos de 2010 e 2012 na última corrida. Ele acumulou 11 vitórias com a equipe italiana e se tornou um dos pilotos mais respeitados da era moderna da F1.

continua após a publicidade

McLaren e pausa na F1 (2015-2019)

Alonso voltou à McLaren em 2015, mas a parceria com a Honda resultou em anos difíceis devido à falta de desempenho e confiabilidade do motor. Sem perspectivas de competitividade, Alonso deixou a F1 ao final de 2018, dedicando-se a outras categorias, como o WEC, onde venceu as 24 Horas de Le Mans em 2018 e 2019, e a Indy 500, onde buscou completar a Tríplice Coroa do Automobilismo.

Retorno com a Alpine e Aston Martin (2021-presente)

Alonso retornou à F1 em 2021 pela Alpine (antiga Renault), onde conquistou um pódio no GP do Catar. Em 2023, ele se transferiu para a Aston Martin, onde demonstrou competitividade e alcançou vários pódios no início da temporada.

Números de Fernando Alonso na Fórmula 1

GPs disputados: 404 Vitórias: 32 Pódios: 106 Pole positions: 22 Voltas mais rápidas: 26 Títulos mundiais: 2 (2005, 2006) Total de pontos na F1: 2337

Recordes na Fórmula 1

Piloto com mais GPs disputados (404) Piloto com mais GPs iniciados (401) Maior tempo entre primeira e última participação na F1 (2001-2024) Mais voltas completadas na F1 (21.827 voltas) Mais quilômetros percorridos em corridas da F1 (109.237 km) Maior intervalo entre primeira e última vitória (2003-2013) Maior intervalo entre primeira e última pole position Maior intervalo entre primeira e última volta mais rápida

Curiosidades sobre Fernando Alonso na Fórmula 1