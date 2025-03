O Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do Campeonato Carioca, com títulos marcantes e grandes artilheiros que deixaram sua marca na competição do futebol estadual. No século XXI, o Glorioso contou com atacantes e meio-campistas decisivos, que ajudaram a equipe a alcançar boas campanhas e conquistas no estadual. Conheça os maiores artilheiros do Botafogo no Cariocão no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

Os artilheiros do Botafogo no Cariocão no século XXI

1. Lúcio Flávio – 31 gols

O maior artilheiro do Botafogo no Campeonato Carioca no século XXI é Lúcio Flávio, com 31 gols. Meia clássico, foi uma das lideranças técnicas do time em diversas temporadas, sendo peça-chave nas campanhas do estadual. Com sua precisão nos passes, cobranças de falta e finalizações certeiras, ajudou o Botafogo a conquistar títulos e manter sua competitividade no torneio.

2. Loco Abreu – 23 gols

Na segunda posição da lista está Loco Abreu, com 23 gols no Campeonato Carioca pelo Botafogo. Ídolo incontestável da torcida, o uruguaio marcou época com sua personalidade forte e gols decisivos. Sua frieza nas cobranças de pênalti e presença de área ajudaram o Alvinegro a conquistar o título estadual de 2010, sendo um dos jogadores mais marcantes do clube na década.

3. Herrera – 23 gols

Empatado com Loco Abreu, Herrera também soma 23 gols no Campeonato Carioca. O atacante argentino formou uma dupla histórica com Abreu e foi um dos protagonistas da conquista do título de 2010. Sua entrega em campo, raça e faro de gol conquistaram os torcedores alvinegros, fazendo dele um dos estrangeiros mais queridos do clube.

4. Dodô (maior artilheiro do Botafogo no século) – 18 gols

Com 18 gols, Dodô aparece na quarta posição entre os maiores artilheiros do Botafogo no Campeonato Carioca no século XXI. Conhecido como o “Artilheiro dos Gols Bonitos”, Dodô teve passagens memoráveis pelo clube, sendo um dos destaques da conquista do estadual de 2006. Com gols plásticos e um estilo refinado, marcou época e é lembrado como um dos atacantes mais técnicos a vestir a camisa alvinegra.

5. Alex Alves – 7 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Botafogo no Campeonato Carioca no século XXI está Alex Alves, com 7 gols. Apesar de não ter atuado por muitas temporadas no clube, o atacante contribuiu com gols importantes nas edições do estadual em que participou, sendo um nome relevante na história recente do Glorioso no Carioca.

O impacto dos artilheiros na história do Botafogo no Carioca

Os maiores artilheiros do Botafogo no Campeonato Carioca no século XXI foram fundamentais para o desempenho do clube na competição. Com gols decisivos e atuações marcantes, ajudaram a consolidar o Botafogo como um dos protagonistas do estadual e a manter a tradição ofensiva do time.

O Campeonato Carioca continua sendo um torneio de grande importância, e o Botafogo segue buscando novos artilheiros que possam dar continuidade a essa rica história de gols e conquistas. A torcida alvinegra sempre espera por novos ídolos que possam brilhar e manter viva a tradição do clube no futebol carioca.