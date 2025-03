Esteban Ocon na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Esteban Ocon é um dos pilotos franceses mais talentosos da Fórmula 1 na atualidade. Com uma trajetória marcada por superação e dedicação, ele construiu seu caminho até a elite do automobilismo, conquistando uma vitória histórica no Grande Prêmio da Hungria de 2021 e diversos pódios. Desde sua estreia na F1 em 2016, Ocon demonstrou consistência e habilidade, garantindo um lugar cativo na categoria e um contrato de longo prazo com a Haas a partir da temporada de 2025. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Esteban Ocon na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane nasceu em 17 de setembro de 1996, em Évreux, na região da Normandia, França. De origem humilde, seus pais venderam a casa da família para financiar sua carreira no automobilismo. Desde jovem, Ocon mostrou talento no kart, onde competiu contra futuros pilotos da F1 como Pierre Gasly e Max Verstappen.

A trajetória de Ocon nas categorias de base foi brilhante. Ele conquistou títulos na Fórmula Renault e na Fórmula 3 Europeia, onde superou Verstappen para se sagrar campeão em 2014. No ano seguinte, garantiu o título da GP3, um feito que o credenciou como uma das principais promessas do automobilismo mundial.

Carreira na Fórmula 1

Ocon estreou na Fórmula 1 em 2016 pela equipe Manor, substituindo Rio Haryanto no meio da temporada. Seu desempenho chamou a atenção da Force India (atual Aston Martin), equipe pela qual correu em 2017 e 2018. Em seu primeiro ano completo, Ocon impressionou ao marcar pontos em 18 das 20 corridas e terminou na oitava posição no campeonato.

Após perder sua vaga na Force India para Lance Stroll, Ocon passou 2019 como piloto reserva da Mercedes. Retornou ao grid em 2020 pela Renault (rebatizada como Alpine em 2021), conquistando seu primeiro pódio no GP de Sakhir daquele ano. No ano seguinte, veio seu maior triunfo até então: a vitória no GP da Hungria, segurando a pressão de Sebastian Vettel para conquistar seu primeiro triunfo na categoria.

Ocon permaneceu na Alpine até 2024, enfrentando altos e baixos, mas garantindo mais dois pódios na F1. Em 2025, assumirá um novo desafio na Haas, onde busca consolidar sua carreira e, quem sabe, retornar à briga por posições de destaque no grid.

Números de Esteban Ocon na F1

Os números de Esteban Ocon na Fórmula 1 refletem sua consistência e evolução:

Vitórias: 1 (GP da Hungria de 2021) Pódios: 4 Poles: 0 Voltas mais rápidas: 1 Corridas disputadas: 156 Pontos na carreira: 445

Apesar de ainda não ter disputado títulos, Ocon tem se mostrado um piloto combativo e estratégico, sempre entregando bons desempenhos dentro das limitações de suas equipes.

Curiosidades