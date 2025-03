Estaduais mais antigos do Brasil

Campeonato Paulista (1902) – O primeiro estadual do Brasil

O Campeonato Paulista foi a primeira competição estadual de futebol do Brasil, criado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF). O torneio foi pioneiro no país e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic Club (SPAC), equipe que contava com Charles Miller, um dos introdutores do futebol no Brasil. A competição se tornou referência e serviu de modelo para outros estados.

Campeonato Carioca (1906) – O início do futebol no Rio de Janeiro

O Campeonato Carioca surgiu em 1906, inicialmente organizado pela Liga Metropolitana de Futebol (LMF). Clubes históricos como Fluminense, Botafogo e Flamengo participaram da competição desde os primeiros anos, ajudando a consolidar o futebol no Rio de Janeiro. O Fluminense foi o primeiro campeão da competição.

Campeonato Baiano (1905) – O pioneiro do Nordeste

O futebol na Bahia também começou cedo, com a fundação do Campeonato Baiano em 1905. Foi um dos primeiros estaduais fora do eixo Rio-São Paulo e teve forte influência britânica devido à presença de marinheiros e trabalhadores estrangeiros no estado.

Campeonato Paraense (1908) – O Norte do Brasil entra em cena

O futebol na região Norte começou a se organizar com a criação do Campeonato Paraense em 1908. A competição ajudou a desenvolver o esporte na Amazônia, com clubes tradicionais como Paysandu e Remo, que protagonizaram algumas das rivalidades mais intensas do futebol brasileiro.

Campeonato Paraibano (1908) – O crescimento do futebol no Nordeste

Assim como no Pará, a Paraíba também teve sua primeira competição oficial em 1908. O futebol cresceu no estado graças ao envolvimento de jogadores e clubes que ajudaram a popularizar o esporte.

Campeonato Amazonense (1914) – A tradição do futebol no Norte

O Campeonato Amazonense, fundado em 1914, foi um dos primeiros torneios oficiais na região Norte. A competição ajudou a desenvolver equipes locais e manteve o futebol como uma das principais atrações esportivas do estado.

Campeonato Pernambucano (1915) – Berço do futebol no Nordeste

Pernambuco tem um dos estaduais mais tradicionais do país, criado em 1915. Desde os primeiros anos, clubes como Sport, Santa Cruz e Náutico ajudaram a fortalecer o futebol local e a criar uma das rivalidades mais intensas do Brasil.

Campeonato Cearense (1915) – O futebol no Ceará ganha força

Assim como em Pernambuco, o Ceará começou a organizar seu estadual em 1915, fortalecendo o futebol no Nordeste e ajudando a criar clubes que se tornaram potências regionais, como Ceará e Fortaleza.

Campeonato Mineiro (1915) – A força do futebol em Minas Gerais

Minas Gerais também organizou seu primeiro estadual em 1915, com a participação de clubes tradicionais que mais tarde fariam história no futebol brasileiro, como Atlético Mineiro, Cruzeiro e América-MG.