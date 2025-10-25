El Clásico 2025 – quem venceu mais nos últimos 10 jogos?

O El Clásico 2025 é mais do que um jogo: é o símbolo máximo da rivalidade no futebol mundial. Quando Barcelona e Real Madrid se enfrentam, não há meio-termo. É tradição contra modernidade, história contra história, talento contra talento. E, nos últimos anos, a balança voltou a pender para o lado azul-grená. El Clásico 2025 vem aí e o Lance te mostra o resultado dos últimos 10 jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos últimos dez confrontos oficiais entre as duas equipes, o Barcelona venceu seis vezes, enquanto o Real Madrid triunfou em quatro ocasiões. Nenhum terminou empatado. O recorte recente mostra o renascimento competitivo do Barça após um período de domínio merengue entre 2020 e 2023. Com elenco rejuvenescido e uma nova identidade sob Xavi Hernández e, depois, Hansi Flick, o clube catalão voltou a se impor diante do maior rival.

O Real Madrid, por sua vez, segue competitivo e tecnicamente superior em vários momentos, sustentado pelo talento de nomes como Vinícius Júnior, Bellingham, Rodrygo e Valverde. Ainda assim, nas partidas diretas, o Barcelona tem conseguido mais eficiência e intensidade, especialmente nas decisões recentes.

continua após a publicidade

Equilíbrio histórico e domínio dividido

O retrospecto geral da rivalidade segue equilibrado. Ao todo, 261 El Clásicos já foram disputados em competições oficiais, com 105 vitórias do Real Madrid, 104 do Barcelona e 52 empates.

Nos gols, o equilíbrio também impressiona: 440 para o Real Madrid e 435 para o Barcelona, uma diferença mínima que reforça o caráter imprevisível do confronto.

Em casa, o Barcelona leva vantagem. No Camp Nou e no Estadi Olímpic, são 69 vitórias catalãs contra 31 madrilenhas. Já no Santiago Bernabéu, o Real Madrid domina amplamente, com 68 vitórias contra 32 do Barcelona. A alternância de mando e de força é uma das razões que tornam o clássico espanhol o mais equilibrado e acompanhado do mundo.

continua após a publicidade

Domínio recente do Barcelona

Desde março de 2023, o Barcelona venceu seis dos últimos dez El Clásicos, incluindo triunfos decisivos por competições diferentes — Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Entre as vitórias mais marcantes estão o 5 a 2 na Supercopa de 2024, o 4 a 0 no Santiago Bernabéu pela LaLiga 2024/25 e o 4 a 3 em maio de 2025, no Estadi Olímpic, considerado um dos grandes jogos da década.

O Real Madrid também teve momentos de brilho, com vitórias expressivas como o 4 a 1 na Supercopa de 2023 e o 3 a 2 pela LaLiga 2023/24, mas perdeu terreno na sequência seguinte. O Barcelona reagiu com uma série de quatro vitórias consecutivas entre outubro de 2024 e maio de 2025, consolidando a retomada técnica e emocional sob o comando de Flick.

Nos números recentes, o Barcelona marcou 27 gols e sofreu 23 nos últimos dez jogos — uma média alta que reflete o caráter ofensivo de ambos os times. Nenhum outro confronto entre clubes europeus tem mantido tamanho nível de intensidade e de gols por partida.

Fase atual de Barcelona x Real Madrid e o novo capítulo da rivalidade

O momento atual reforça a inversão de tendência. O Barcelona, após o fim da era Messi e um período de instabilidade, voltou a competir em alto nível, mesclando veteranos como Lewandowski e Gündogan com jovens formados em La Masia, como Yamal, Pedri e Gavi. O trabalho de transição de Xavi para Flick devolveu ao time a confiança e a fluidez de jogo que marcaram os grandes anos do clube.

Do lado merengue, o Real Madrid continua sendo sinônimo de estabilidade e ambição. Com Ancelotti à frente e o brilho de talentos jovens, o time segue como potência continental, mas encontrou no Barcelona uma resistência maior dentro do território nacional. Mesmo nas derrotas, a equipe tem mantido protagonismo, o que mantém o El Clásico no topo das disputas mais equilibradas do futebol mundial.

Clássicos de muitos gols e grandes atuações

Os dez últimos encontros entre Barcelona e Real Madrid tiveram uma média impressionante de mais de quatro gols por jogo. A ofensividade é o novo retrato do clássico.

Jogadores como Lewandowski, Yamal, Raphinha, Vinícius Júnior e Bellingham assumiram o papel de protagonistas e transformaram cada confronto em espetáculo.

Entre os jogos mais memoráveis, destacam-se o 5 a 2 da Supercopa 2024, com show de Lewandowski e Raphinha, e o 4 a 0 no Bernabéu, uma das vitórias mais dominantes do Barça em território inimigo desde 2015. Em contraste, o 0 a 4 do Real Madrid na Copa do Rei de 2023 também entrou para a história como uma das maiores atuações recentes do time merengue.

Essas oscilações ilustram a essência do El Clásico: por mais que uma equipe viva melhor momento, a outra nunca deixa de ser perigosa.