El Clásico 2025 – quem venceu mais nos últimos 10 jogos?

Barcelona retoma o domínio recente e leva vantagem sobre o Real Madrid.

Dia 25/10/2025
07:34
Jeddah, Saudi Arabia. 12th Jan, 2025. Barcelona&#8217;s Polish player Robert Lewandowski celebrates scoring his team&#8217;s second goal during the Spanish Super Cup final match El Clasico between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City. Final Score
imagem cameraLewandowski comemora gol no triunfo do Barcelona por 4 a 3 sobre o Real Madrid, em maio de 2025, no Estadi Olímpic Lluís Companys. (AFP)
El Clásico 2025 simboliza a rivalidade no futebol mundial.
Barcelona venceu 6 dos últimos 10 jogos; Real Madrid ganhou 4.
Retrospecto geral tem 261 confrontos: 105 vitórias do Real, 104 do Barcelona, 52 empates.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O El Clásico 2025 é mais do que um jogo: é o símbolo máximo da rivalidade no futebol mundial. Quando Barcelona e Real Madrid se enfrentam, não há meio-termo. É tradição contra modernidade, história contra história, talento contra talento. E, nos últimos anos, a balança voltou a pender para o lado azul-grená. El Clásico 2025 vem aí e o Lance te mostra o resultado dos últimos 10 jogos.

Nos últimos dez confrontos oficiais entre as duas equipes, o Barcelona venceu seis vezes, enquanto o Real Madrid triunfou em quatro ocasiões. Nenhum terminou empatado. O recorte recente mostra o renascimento competitivo do Barça após um período de domínio merengue entre 2020 e 2023. Com elenco rejuvenescido e uma nova identidade sob Xavi Hernández e, depois, Hansi Flick, o clube catalão voltou a se impor diante do maior rival.

O Real Madrid, por sua vez, segue competitivo e tecnicamente superior em vários momentos, sustentado pelo talento de nomes como Vinícius Júnior, Bellingham, Rodrygo e Valverde. Ainda assim, nas partidas diretas, o Barcelona tem conseguido mais eficiência e intensidade, especialmente nas decisões recentes.

Equilíbrio histórico e domínio dividido

O retrospecto geral da rivalidade segue equilibrado. Ao todo, 261 El Clásicos já foram disputados em competições oficiais, com 105 vitórias do Real Madrid, 104 do Barcelona e 52 empates.
Nos gols, o equilíbrio também impressiona: 440 para o Real Madrid e 435 para o Barcelona, uma diferença mínima que reforça o caráter imprevisível do confronto.

Em casa, o Barcelona leva vantagem. No Camp Nou e no Estadi Olímpic, são 69 vitórias catalãs contra 31 madrilenhas. Já no Santiago Bernabéu, o Real Madrid domina amplamente, com 68 vitórias contra 32 do Barcelona. A alternância de mando e de força é uma das razões que tornam o clássico espanhol o mais equilibrado e acompanhado do mundo.

Domínio recente do Barcelona

Desde março de 2023, o Barcelona venceu seis dos últimos dez El Clásicos, incluindo triunfos decisivos por competições diferentes — Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.
Entre as vitórias mais marcantes estão o 5 a 2 na Supercopa de 2024, o 4 a 0 no Santiago Bernabéu pela LaLiga 2024/25 e o 4 a 3 em maio de 2025, no Estadi Olímpic, considerado um dos grandes jogos da década.

O Real Madrid também teve momentos de brilho, com vitórias expressivas como o 4 a 1 na Supercopa de 2023 e o 3 a 2 pela LaLiga 2023/24, mas perdeu terreno na sequência seguinte. O Barcelona reagiu com uma série de quatro vitórias consecutivas entre outubro de 2024 e maio de 2025, consolidando a retomada técnica e emocional sob o comando de Flick.

Nos números recentes, o Barcelona marcou 27 gols e sofreu 23 nos últimos dez jogos — uma média alta que reflete o caráter ofensivo de ambos os times. Nenhum outro confronto entre clubes europeus tem mantido tamanho nível de intensidade e de gols por partida.

Fase atual de Barcelona x Real Madrid e o novo capítulo da rivalidade

O momento atual reforça a inversão de tendência. O Barcelona, após o fim da era Messi e um período de instabilidade, voltou a competir em alto nível, mesclando veteranos como Lewandowski e Gündogan com jovens formados em La Masia, como Yamal, Pedri e Gavi. O trabalho de transição de Xavi para Flick devolveu ao time a confiança e a fluidez de jogo que marcaram os grandes anos do clube.

Do lado merengue, o Real Madrid continua sendo sinônimo de estabilidade e ambição. Com Ancelotti à frente e o brilho de talentos jovens, o time segue como potência continental, mas encontrou no Barcelona uma resistência maior dentro do território nacional. Mesmo nas derrotas, a equipe tem mantido protagonismo, o que mantém o El Clásico no topo das disputas mais equilibradas do futebol mundial.

Clássicos de muitos gols e grandes atuações

Os dez últimos encontros entre Barcelona e Real Madrid tiveram uma média impressionante de mais de quatro gols por jogo. A ofensividade é o novo retrato do clássico.
Jogadores como Lewandowski, Yamal, Raphinha, Vinícius Júnior e Bellingham assumiram o papel de protagonistas e transformaram cada confronto em espetáculo.

Entre os jogos mais memoráveis, destacam-se o 5 a 2 da Supercopa 2024, com show de Lewandowski e Raphinha, e o 4 a 0 no Bernabéu, uma das vitórias mais dominantes do Barça em território inimigo desde 2015. Em contraste, o 0 a 4 do Real Madrid na Copa do Rei de 2023 também entrou para a história como uma das maiores atuações recentes do time merengue.

Essas oscilações ilustram a essência do El Clásico: por mais que uma equipe viva melhor momento, a outra nunca deixa de ser perigosa.

