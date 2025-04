Finais entre Barcelona e Real Madrid: veja o retrospecto

Barcelona e Real Madrid protagonizam o maior clássico do futebol mundial. Conhecido como "El Clásico", o duelo entre os gigantes da Espanha sempre atrai os olhos do planeta — e quando se trata de uma final, o clima fica ainda mais intenso. Em 2025, os dois clubes voltaram a decidir um título, desta vez pela final da Supercopa da Espanha, vencida pelo Barcelona por 5 a 2. Essa sequência reforça a magnitude do confronto e amplia ainda mais o histórico de decisões entre os rivais. O Lance! apresenta o retrospecto de finais entre Barcelona e Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao todo, Barcelona e Real Madrid já se enfrentaram 259 vezes em jogos oficiais. O Real Madrid leva vantagem no confronto direto, com 105 vitórias, contra 102 do Barcelona e 52 empates. Mas quando o assunto é decisão, os números também chamam atenção: foram 19 confrontos valendo título — seja em jogo único ou em finais disputadas em ida e volta, como é tradicional na Supercopa da Espanha e foi na antiga Copa da Liga.

Dessas 19 decisões, o Real Madrid venceu 11 vezes, enquanto o Barcelona saiu campeão em sete ocasiões. O equilíbrio é visível, mas o peso histórico de cada confronto transforma cada partida em um verdadeiro capítulo à parte na história do futebol.

continua após a publicidade

Confira abaixo o retrospecto completo das finais entre Barcelona e Real Madrid: (em negrito, o time campeão)

1936 – Real Madrid 2x1 Barcelona – Copa do Rei 1968 – Barcelona 1x0 Real Madrid – Copa do Rei 1974 – Real Madrid 4x0 Barcelona – Copa do Rei 1983 – Barcelona 2x1 Real Madrid – Copa do Rei 1983 – Barcelona 4x3 Real Madrid – Copa da Liga (placar agregado) (placar agregado) 1988 – Real Madrid 3x2 Barcelona – Supercopa da Espanha (ida e volta) (placar agregado) 1990 – Barcelona 2x0 Real Madrid – Copa do Rei 1990 – Real Madrid 5x1 Barcelona – Supercopa da Espanha (ida e volta) (placar agregado) 1993 – Real Madrid 4x2 Barcelona – Supercopa da Espanha (ida e volta) (placar agregado) 1997 – Real Madrid 5x3 Barcelona – Supercopa da Espanha (ida e volta) (placar agregado) 2011 – Real Madrid 1x0 Barcelona – Copa do Rei 2011 – Barcelona 5x4 Real Madrid – Supercopa da Espanha (ida e volta) (placar agregado) 2012 – Real Madrid 4x4 Barcelona – Supercopa da Espanha (Real venceu pelo critério de gols fora) 2014 – Real Madrid 2x1 Barcelona – Copa do Rei 2017 – Real Madrid 5x1 Barcelona – Supercopa da Espanha 2023 – Barcelona 3x1 Real Madrid – Supercopa da Espanha 2024 – Real Madrid 4x1 Barcelona – Supercopa da Espanha 2025 – Barcelona 5x2 Real Madrid – Supercopa da Espanha

Resumo do retrospecto em decisões:

Total de finais: 18

18 Vitórias do Real Madrid: 11

11 Vitórias do Barcelona: 7

A rivalidade entre os dois clubes vai além das quatro linhas. Cada clássico é carregado de história, tensão e muita expectativa. E quando há um troféu em jogo, tudo se intensifica. Os encontros em finais marcam gerações e são lembrados por décadas, seja por goleadas inesperadas, gols icônicos ou atuações individuais históricas.

Com o novo confronto marcado pela final da Copa do Rei de 2025, os gigantes voltam a se cruzar em um palco decisivo. O Estádio de La Cartuja, em Sevilha, dia 26 de abril, será novamente cenário de um capítulo imperdível dessa rivalidade eterna. Independentemente do resultado, o clássico entre Barcelona e Real Madrid segue como um espetáculo que transcende fronteiras e representa o auge da competitividade no futebol europeu.

continua após a publicidade

Ao longo dos anos, “El Clásico” nas decisões nacionais consolidou-se como um dos eventos mais assistidos e aguardados do mundo. E com cada novo duelo, a história se renova — recheada de emoção, rivalidade e paixão.