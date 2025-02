Edilson Pereira de Carvalho é um ex-árbitro de futebol brasileiro que ganhou notoriedade por sua participação no escândalo da Máfia do Apito, um esquema de manipulação de resultados que veio à tona em 2005 e abalou o futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Edilson Pereira de Carvalho.

Natural de Jacareí, São Paulo, Edilson começou sua carreira na arbitragem em 1991 e rapidamente subiu de patamar, chegando ao quadro da FIFA em 2000. Durante sua trajetória, apitou partidas de peso, incluindo confrontos decisivos da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. No entanto, sua carreira chegou ao fim de maneira abrupta quando foi descoberto seu envolvimento no esquema de apostas ilegais que manipulava resultados de jogos.

A Máfia do Apito: o escândalo que manchou a arbitragem brasileira

A Máfia do Apito foi revelada em 2005, quando investigações apontaram que Edilson Pereira de Carvalho recebia valores entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por partida manipulada. O objetivo era favorecer apostadores que lucravam com os resultados previamente combinados. Como consequência direta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anulou 11 partidas do Campeonato Brasileiro daquele ano, uma medida sem precedentes no futebol brasileiro.

Edilson foi preso temporariamente e banido do futebol, perdendo seu status de árbitro da FIFA e sendo expulso do quadro de arbitragem da CBF. O escândalo colocou em xeque a credibilidade da arbitragem no Brasil e reforçou a necessidade de fiscalização mais rigorosa.

Durante as investigações, o ex-árbitro fez diversas declarações polêmicas, acusando nomes importantes da Federação Paulista de Futebol e da Comissão Nacional de Arbitragem de tentarem influenciar resultados de jogos.

Entre os jogos que ele citou como supostamente manipulados estão:

Flamengo x Juventude (2001 – Copa do Brasil)

Nacional x Boca Juniors (2001 – Copa Mercosul)

Santos x São Caetano (2004 – Campeonato Brasileiro)

Corinthians x Portuguesa Santista (2005 – Campeonato Paulista)

Mogi Mirim x Santos (2005 – Campeonato Paulista)

A repercussão foi enorme, e Edilson Pereira de Carvalho passou de árbitro renomado a um dos personagens mais polêmicos da história do futebol brasileiro.

As consequências do escândalo na vida de Edilson Pereira de Carvalho

Após ser expulso do futebol, Edilson enfrentou dificuldades financeiras e emocionais. Em entrevistas, revelou que passou anos recluso, sem conseguir emprego, e que sofreu depressão severa. O ex-árbitro relatou que tentou suicídio três vezes e que enfrentou dificuldades para se reintegrar à sociedade.

"Já pensei em fazer besteira. Três vezes coloquei o revólver no ouvido. Hoje, graças a Deus, não fiz isso. Eu disparei e pegou no teto. Sofri demais durante cinco anos. Fiquei completamente trancado dentro de casa", revelou em entrevista ao canal Cartoloucos, no YouTube.

Edilson também relatou que foi rejeitado em várias tentativas de conseguir emprego e que viveu um longo período de isolamento.

"Me deixa em paz, por favor, deixa eu viver. Não é todo mundo santo. Só eu errei nessa vida?"

A confissão revelou o peso que o escândalo teve sobre sua vida, transformando-o em uma figura marginalizada no meio esportivo.

Jogos anulados do Brasileirão

Apitados por Edilson Pereira de Carvalho

08/10 - 3ª Rodada - Vasco 0 x 1 Botafogo

02/07 - 10ª Rodada - Ponte Preta 1 x 0 São Paulo

16/07 - 12ª rodada - Paysandu 1 x 2 Cruzeiro

24/07 - 14ª rodada - Juventude 1 x 4 Figueirense

31/07 - 16ª rodada - Santos 4 x 2 Corinthians

07/08 - 18ª rodada - Vasco 2 x 1 Figueirense

10/08 - 19ª rodada - Cruzeiro 4 x 1 Botafogo

14/08 - 20ª rodada - Juventude 2 x 0 Fluminense

21/08 - 21ª rodada - Internacional 3 x 2 Coritiba

07/09 - 24ª rodada - São Paulo 3 x 2 Corinthians

10/08 - 25ª rodada - Fluminense 3 x 0 Brasiliense

Resultados dos jogos remarcados

12/10 - Santos 2 x 3 Corinthians

12/10 - Vasco da Gama 3 x 3 Figueirense

12/10 - Cruzeiro 2 x 2 Botafogo

12/10 - Juventude 3 x 4 Fluminense

19/10 - Vasco da Gama 1 x 0 Botafogo

19/10 - Ponte Preta 2 x 0 São Paulo

19/10 - Paysandu 4 x 1 Cruzeiro

19/10 - Juventude 2 x 2 Figueirense

24/10 - São Paulo 1 x 1 Corinthians

24/10 - Fluminense 1 x 1 Brasiliense

28/10 - Internacional 3 x 2 Coritiba

Edilson Pereira de Carvalho hoje: onde ele está?

Atualmente, Edilson Pereira de Carvalho mora em Jacareí, São Paulo, e leva uma vida discreta. Ele voltou a dar entrevistas recentemente, refletindo sobre seu passado e o impacto do escândalo.

Em 2024, o ex-árbitro surpreendeu ao declarar que é torcedor do Corinthians e que, na época do escândalo, torceu contra o próprio time para evitar mais repercussão negativa sobre ele.

"Sempre fui corintiano. Meu pai era corintiano, minha mãe também. Mas torci contra o Corinthians naquele ano porque sabia que se o time fosse campeão, toda culpa cairia sobre mim."

Além disso, Edilson afirmou que nunca favoreceu o Corinthians em suas partidas e que, se quisesse, poderia ter manipulado jogos a favor do time do coração, mas nunca fez isso.

A visão de Edilson Pereira de Carvalho sobre a arbitragem atual

Com a crescente polêmica sobre erros de arbitragem no Brasil, incluindo as denúncias recentes de John Textor, dono do Botafogo, Edilson foi questionado se acredita que árbitros ainda manipulam partidas no futebol brasileiro.

"Hoje está muito mais difícil manipular um jogo. Mas pode acontecer, um dia vai. É fácil manipular um jogo dentro de campo. Você expulsa um jogador facilmente, dá um pênalti, anula um gol. O árbitro manipula quando quiser, principalmente se for respeitado pelos jogadores."

Apesar disso, ele acredita que atualmente não há casos de manipulação na arbitragem brasileira, pois a presença do VAR tornou as fraudes mais difíceis de serem realizadas.

"Se no meu tempo tivesse VAR, eu apitaria de olhos fechados. O árbitro pode se esconder atrás do VAR. Se ele não marca um pênalti e o VAR chama, ele só confirma e joga a responsabilidade para cima da tecnologia."

Para Edilson, a principal falha dos árbitros hoje não é corrupção, mas sim a falta de personalidade na condução das partidas.

"Os árbitros não têm personalidade hoje. Eles dependem do VAR para tudo e não tomam decisões seguras em campo."

O escândalo da Máfia do Apito ainda influencia o futebol brasileiro?

Quase 20 anos depois, o escândalo da Máfia do Apito ainda é lembrado como um dos episódios mais vergonhosos da arbitragem brasileira. O caso fez com que a CBF adotasse novas regras e mecanismos para fiscalizar a conduta dos árbitros.

A implementação do VAR e o maior controle sobre apostas esportivas visam evitar que episódios semelhantes aconteçam. No entanto, denúncias de influência sobre árbitros ainda são recorrentes, levantando dúvidas sobre a total transparência do futebol brasileiro.

Mesmo após quase duas décadas, Edilson Pereira de Carvalho segue sendo um dos nomes mais lembrados quando o assunto é arbitragem e manipulação de resultados no Brasil.