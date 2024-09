Escanteio e tiro de meta precisam de apito do árbitro? Veja a regra

Escanteios e tiros de meta não precisam do apito do árbitro. (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 09:33 • São Paulo

No futebol, as decisões do árbitro têm grande impacto no ritmo e fluidez de uma partida. No entanto, muitas vezes surge a dúvida se o árbitro precisa apitar para autorizar a cobrança de um escanteio e tiro de meta. Estas são duas formas comuns de reiniciar o jogo, que podem ocorrer várias vezes ao longo de uma partida, e entender se é necessário o apito em cada caso é essencial tanto para jogadores quanto para torcedores.

O árbitro precisa apitar para a cobrança de escanteio e tiro de meta?

De acordo com as Regras do Jogo estabelecidas pela FIFA, o árbitro não precisa apitar para autorizar a cobrança de um escanteio e tiro de meta, a menos que ele tenha solicitado explicitamente que o jogo fosse interrompido ou que haja uma situação específica que exija o apito.

Isso significa que, na maioria das situações, os jogadores podem executar o escanteio e tiro de meta assim que estiverem prontos e a bola estiver devidamente posicionada. No caso do escanteio, a bola deve estar dentro do quadrante de escanteio, e tiro de meta, a bola precisa estar colocada dentro da pequena área. Assim que a bola estiver corretamente posicionada, a cobrança pode ser feita sem a necessidade do apito do árbitro.

No entanto, existem circunstâncias em que o árbitro pode pedir que os jogadores aguardem o apito para dar continuidade ao jogo, especialmente em situações que exigem mais controle ou organização.

Situações em que o árbitro precisa apitar (escanteios e tiros de meta precisam?)

Embora, na maioria dos casos, o árbitro não precise apitar para escanteios e tiros de meta, existem situações em que o árbitro pode decidir que o apito é necessário para garantir a justiça no jogo. Entre essas situações estão:

Substituições em andamento

Se uma substituição está sendo feita no momento em que o escanteio e tiro de meta está para ser cobrado, o árbitro pode solicitar que a cobrança seja aguardada até que o substituto tenha entrado em campo e o jogador a ser substituído tenha saído. Somente após a conclusão da troca o árbitro apitará para a cobrança.

Advertências ou expulsões

Se, antes de um escanteio ou tiro de meta, o árbitro estiver aplicando um cartão amarelo ou vermelho, ele deve aguardar até que a situação seja resolvida. Nesses casos, ele usará o apito para reiniciar o jogo após aplicar a advertência ou a expulsão ao jogador infrator.

Conflitos na área

Durante escanteios, é comum que haja disputas físicas dentro da grande área, com empurrões e agarrões entre os jogadores. O árbitro pode interromper o jogo temporariamente para organizar os jogadores e prevenir faltas. Somente após resolver a situação o árbitro dará o sinal, com o apito, para que a cobrança de escanteio seja feita.

Orientação tática da barreira defensiva

No caso de tiros de meta, não é comum que o árbitro precise organizar uma barreira, mas em situações onde a cobrança é disputada de perto, como em um escanteio (e tiro de meta), ele pode usar o apito para garantir que todos os jogadores estão a uma distância adequada da bola.

Revisões do VAR

Em jogos que utilizam o VAR (árbitro assistente de vídeo), o árbitro pode pedir que o jogo seja interrompido até que a revisão seja concluída. Se houver uma revisão em andamento antes de um escanteio ou tiro de meta, o árbitro solicitará que a cobrança aguarde. Após a decisão, ele apitará para autorizar a retomada da partida. Em caso de bola parada (como escanteios e tiros de meta), o juiz só autoriza o reinício depois da confirmação do VAR.

Quando o apito não é necessário? (Como escanteios e tiros de meta)

Na maioria das situações, o árbitro não precisa apitar para autorizar escanteios e tiros de meta. Isso é especialmente válido quando não há interferências externas ou situações que requeiram uma pausa no jogo. Aqui estão os cenários em que o apito não é necessário:

Cobrança rápida de escanteio

Se os jogadores estiverem prontos e a bola estiver posicionada corretamente no quadrante de escanteio (e tiros de meta), o jogo pode prosseguir sem a necessidade de aguardar um sinal do árbitro.

Cobrança rápida de tiro de meta

O tiro de meta pode ser cobrado assim que a bola estiver posicionada na pequena área, e os jogadores adversários devem estar fora da grande área até que a bola esteja em jogo.

Nessas situações, o objetivo é manter a fluidez do jogo, permitindo que as equipes executem rapidamente suas jogadas e evitando atrasos desnecessários.

Importância do apito em escanteios e tiros de meta

O apito é uma ferramenta essencial para o árbitro garantir que as jogadas de bola parada, como o escanteio e tiro de meta, sejam realizadas de forma justa e ordenada. Em momentos de tensão, especialmente em partidas decisivas, o árbitro pode intervir para garantir que nenhuma equipe obtenha uma vantagem indevida ao se posicionar incorretamente ou ao atrasar o reinício do jogo.

Escanteios, em particular, são situações propensas a confusão e disputas acirradas dentro da área, e o árbitro deve estar atento para evitar que empurrões ou faltas comprometam a justiça da jogada.