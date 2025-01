Série C do Brasileirão: datas, times, regras e onde assistir

A Série C do Brasileirão 2025 tem início programado para o dia 13 de abril de 2025, com a fase inicial se estendendo até o final de julho. As fases eliminatórias, incluindo os quadrangulares e a final, acontecem entre agosto e outubro, com o término marcado para o dia 26 de outubro de 2025. O Lance! te conta tudo sobre a terceira divisão do futebol nacional.

Modelo de disputa da Série C 2025

O formato da Série C 2025 mantém o modelo adotado nos últimos anos, oferecendo equilíbrio e emoção ao longo do torneio. A competição é dividida em duas fases principais:

A Série C do Campeonato Brasileiro terá 27 datas em 2025 e contará com o modelo atual, com um turno de pontos corridos, em 19 rodadas, e seguido por uma fase de mata-mata.

Durante a temporada de 2024, os 20 clubes da Série C discutiram a possibilidade de mudança no formato da competição. A proposta era adotar um modelo semelhante ao das Séries A e B, com dois turnos de pontos corridos, totalizando 38 rodadas.

Fase eliminatória

Oitavas, quartas, semi e final são disputadas e jogos de ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Times participantes da Série C 2025

A Série C 2025 contará com 20 equipes, vindas de diferentes estados brasileiros. Os clubes participantes incluem times rebaixados da Série B 2024, classificados da Série D 2024 e remanescentes da última edição. Alguns dos destaques são:

Remanescentes da Série C 2024

Náutico

CSA

Figueirense

Tombense

Confiança

ABC

Caxias

Floresta

São Bernardo

Londrina

Ypiranga

Botafogo-PB

Conseguiram o acesso na Série D 2024

Anápolis Retrô Itabaiana Maringá

Rebaixados da Série B 2024

Brusque

Guarani

Ponte Preta

Ituano

Onde assistir à Série C do Brasileirão 2025?

A Série C 2025 será amplamente transmitida, oferecendo diversas opções para os torcedores acompanharem as partidas:

TV aberta: Algumas emissoras locais podem transmitir partidas de grande interesse regional.

Algumas emissoras locais podem transmitir partidas de grande interesse regional. Streaming: A DAZN, parceira oficial da competição, garantirá transmissão completa de todos os jogos.

A DAZN, parceira oficial da competição, garantirá transmissão completa de todos os jogos. CBF TV: Transmissões online e cobertura nas redes sociais também estarão disponíveis.

Importância da Série C no cenário brasileiro

A Série C é fundamental para o fortalecimento do futebol brasileiro. Ela serve como um trampolim para clubes que buscam ascensão às divisões superiores e proporciona visibilidade a jogadores, técnicos e projetos esportivos. Além disso, os confrontos equilibrados e as disputas regionais intensificam a emoção da competição.