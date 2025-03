Curiosidades do Brasileirão na era dos pontos corridos

O primeiro campeão dos pontos corridos

O Cruzeiro foi o primeiro clube a conquistar o Brasileirão no formato atual. Em 2003, comandado por Vanderlei Luxemburgo e com destaque para Alex, o time mineiro somou 100 pontos em 46 jogos, pois o campeonato ainda contava com 24 clubes.

Maior pontuação da história

O Flamengo fez a maior campanha da era dos pontos corridos em 2019: 90 pontos em 38 rodadas, com aproveitamento de 79%. O time treinado por Jorge Jesus encantou com futebol ofensivo e dominou o campeonato.

Único tricampeão consecutivo

O São Paulo é o único clube a conquistar três títulos seguidos na era dos pontos corridos: 2006, 2007 e 2008. A sequência foi comandada por Muricy Ramalho e teve Rogério Ceni como símbolo em campo.

O maior artilheiro dos pontos corridos

Fred lidera o ranking de artilheiros desde 2003, com 149 gols. O atacante defendeu principalmente Fluminense e Cruzeiro e foi destaque nas campanhas de título do Tricolor carioca.

Campeão mais precoce

O São Paulo garantiu o título de 2007 com três rodadas de antecedência, a maior vantagem registrada até hoje. A consistência defensiva foi o grande diferencial do time na campanha.

Ano com mais trocas de técnicos

Em 2006, o Brasileirão registrou 37 trocas de treinadores ao longo das 38 rodadas. A alta rotatividade de técnicos virou marca registrada da competição.

Jogo com maior público

A maior audiência da era dos pontos corridos foi em 2009, na partida entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. Mais de 80 mil torcedores acompanharam a vitória do Rubro-Negro, que garantiu o título após 17 anos de jejum.

Time com mais títulos na era

Corinthians e Palmeiras lideram com quatro títulos cada desde 2003. O Corinthians foi campeão em 2005, 2011, 2015 e 2017, enquanto o Palmeiras venceu em 2016, 2018, 2022 e 2023.

Melhor defesa da era dos pontos corridos

O São Paulo de 2007 sofreu apenas 19 gols em 38 partidas, média de 0,5 por jogo. É a melhor defesa da história do Brasileirão nos pontos corridos.

Pior campanha de um campeão

Em 2009, o Flamengo conquistou o título com 67 pontos, a menor pontuação de um campeão na era dos pontos corridos.

Maior sequência de vitórias

O Flamengo de 2019 venceu oito partidas consecutivas entre as rodadas 14 e 21, consolidando sua arrancada rumo ao título.

Clube com mais participações consecutivas

Flamengo, Fluminense e São Paulo são os únicos clubes que disputaram todas as edições do Brasileirão desde 2003.

Clube com mais rebaixamentos

O Vasco é um dos clubes mais tradicionais do país, mas acumulou quatro rebaixamentos na era dos pontos corridos: 2008, 2013, 2015 e 2020.

Jogo com mais gols

O jogo com mais gols na era dos pontos corridos aconteceu em 2013: Portuguesa 4 x 5 Santos, totalizando 9 gols. Flamengo e Santos, em 2011, também foi 5x4.