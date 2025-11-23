O Cruzeiro teve uma apresentação sólida, com boa imposição física e volume ofensivo, sob o comando de Marcelo Oliveira.

Cruzeiro venceu o Corinthians por 1 a 0 em 2013, com um pênalti marcado por Dagoberto aos 85 minutos.

O confronto entre Cruzeiro e Corinthians no dia 5 de junho de 2013, pela 4ª rodada do Brasileirão, marcou um dos jogos emblemáticos da campanha que levaria o time mineiro ao título nacional naquela temporada. Em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, o Cruzeiro encontrou um rival sempre difícil, organizado por Tite, mas conseguiu a vitória com um pênalti convertido por Dagoberto aos 85 minutos, coroando uma atuação de imposição física, intensidade e maior volume ofensivo. O Lance! relembra Cruzeiro 1 x 0 Corinthians no Brasileirão 2013.

O time de Marcelo Oliveira vivia seus primeiros passos rumo à formação do elenco que encantaria o país nos meses seguintes, já com peças importantes como Dedé, Éverton Ribeiro e Nilton desempenhando papéis centrais. Embora o desempenho ainda não fosse tão dominante quanto seria no restante da campanha, o Cruzeiro já mostrava padrões ofensivos claros, com mobilidade, triangulações e participação intensa dos laterais.

O Corinthians, mesmo sem estar em sua melhor fase, entrou em campo com a tradicional solidez defensiva, linhas compactas e transições perigosas com Emerson e Pato. O plano de Tite era segurar o ímpeto celeste e explorar espaços nas costas de Egídio e Ceará, mas a equipe teve dificuldades de criação ao longo dos 90 minutos.

A partida foi equilibrada, com chances dos dois lados, mas o Cruzeiro sempre pareceu mais perto do gol. O pênalti nos minutos finais confirmou o que se via desde o primeiro tempo: o time mineiro tinha volume, iniciativa e mais capacidade de decidir.

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians no Brasileirão 2013

Primeiro tempo equilibrado, mas Cruzeiro constrói mais

A etapa inicial teve forte intensidade física. O Cruzeiro buscava acelerar com Éverton Ribeiro e Diego Souza, enquanto o Corinthians apostava em marcação firme com Ralf e Guilherme. O jogo se concentrava no meio-campo, com poucas chances claras, mas com o Cruzeiro demonstrando leve superioridade territorial.

Os avanços de Egídio obrigavam Alessandro e Paulo André a ampliarem a linha defensiva, o que abria espaço para Dagoberto e Anselmo Ramón circularem entre as linhas. Fábio, no gol celeste, pouco trabalhou; Cássio, por outro lado, apareceu em duas boas defesas, especialmente em chutes de média distância.

Apesar do 0 a 0 no intervalo, o Cruzeiro transmitia mais consistência e criava situações mais perigosas, mostrando um desenho de jogo que se repetiria diversas vezes ao longo da campanha campeã.

Raposa aumenta o ritmo e pressiona o Corinthians

No segundo tempo, Marcelo Oliveira ajustou o posicionamento do time, aproximando Diego Souza de Éverton Ribeiro para criar superioridade numérica pelo centro. Nilton comandava a saída de bola com imposição física, enquanto Dedé vencia todos os duelos pelo alto, anulando tentativas do Corinthians em bolas longas.

O Corinthians recuava, tentava compactar e explorar Pato em velocidade, mas dependia demais de transições rápidas que raramente aconteciam. O Cruzeiro, com mais volume, passou a rondar a área adversária e criar situações que aumentavam a pressão sobre a defesa paulista.

A entrada de jogadores mais leves — como Élber e Ricardo Goulart — deu ainda mais mobilidade ao time mineiro, que começou a quebrar resistência corintiana nos minutos finais.

Dagoberto decide de pênalti e consagra vitória celeste

Aos 85 minutos, o lance decisivo: Dagoberto sofreu pênalti após infiltração pela esquerda e assumiu a responsabilidade. Com frieza, deslocou Cássio e marcou o único gol do jogo. O estádio explodiu, refletindo não apenas o gol, mas a sensação de que aquele Cruzeiro tinha algo especial.

O Corinthians tentou reagir, mas já não tinha forças. Tite lançou Romarinho e Douglas buscou articulação, mas a defesa celeste era firme, segura e muito bem posicionada. O Cruzeiro controlou os minutos finais e garantiu vitória importante em sua trajetória rumo ao título — uma vitória construída com intensidade, organização e protagonismo.

Vitória que aponta para a campanha campeã do Cruzeiro

O 1 a 0 marcou um dos sinais mais claros de que o Cruzeiro tinha potencial para brigar por algo grande naquele Brasileirão. A equipe conseguia competir em jogos pesados, encontrava soluções táticas e demonstrava maturidade emocional para decidir partidas duras.

Para o Corinthians, o jogo reforçou dificuldades criativas e certa oscilação defensiva, aspectos que seriam discutidos ao longo da temporada. Sem conseguir impor ritmo, o time alvinegro viveu mais uma noite de frustração longe de casa.

Ficha técnica - Cruzeiro 1 x 0 Corinthians no Brasileirão 2013

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro 2013 – 4ª rodada

Data: Quarta-feira, 5 de junho de 2013

Horário: 22h00

Local: Arena do Jacaré (Estádio Joaquim Henrique Nogueira), Sete Lagoas (MG)

Público: 15.082 torcedores

Árbitro: Jaílson Macedo Freitas (BA)

Gols

Cruzeiro:

Dagoberto, 85’ (pênalti)

Cruzeiro

Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Leandro Guerreiro; Éverton Ribeiro, Diego Souza, Anselmo Ramon e Dagoberto. Técnico: Marcelo Oliveira.

Corinthians

Cássio; Alessandro, Paulo André, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Douglas, Danilo; Emerson e Alexandre Pato. Técnico: Tite.