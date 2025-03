Corinthians x Santos em mata-mata: jogos históricos dos rivais

A rivalidade entre Corinthians e Santos transcende gerações e está entre as mais acirradas do futebol brasileiro. Ao longo da história, esses dois gigantes se enfrentaram em confrontos eliminatórios que marcaram época, recheados de emoção, polêmicas e momentos inesquecíveis. O Clássico Alvinegro é sinônimo de espetáculo, reunindo algumas das maiores estrelas que já passaram pelos gramados do país. O Lance! relembra os confrontos entre Corinthians x Santos em mata-mata.

Desde os primeiros encontros decisivos no Campeonato Paulista, ainda na década de 1930, até as batalhas épicas por títulos nacionais e continentais, Corinthians e Santos sempre proporcionaram embates eletrizantes. O equilíbrio nos duelos e a alternância de vitórias entre os clubes fazem deste confronto um dos mais imprevisíveis do futebol brasileiro.

Seja em finais de campeonato, semifinais ou disputas de mata-mata em torneios internacionais, cada encontro entre Corinthians e Santos carrega uma dose extra de emoção. O histórico de confrontos mostra momentos de glória para ambos os lados, com jogos memoráveis e protagonistas que se eternizaram na memória dos torcedores.

Neste artigo, revisitamos todos os confrontos eliminatórios entre Corinthians e Santos, destacando os resultados, os contextos das partidas e os impactos que cada duelo teve na história dos clubes. Prepare-se para uma viagem no tempo através de um dos clássicos mais intensos do futebol brasileiro.

Todos os confrontos decisivos entre Corinthians x Santos em mata-mata

Entre parênteses, os confrontos vencidos por Corinthians x Santos em mata-mata

1930: Corinthians vence o Santos em jogo decisivo pelo Campeonato Paulista (1 x 0)

1935: Santos vence Corinthians em jogo decisivo pelo Paulistão (1 x 1)

1978: Corinthians derrota o Santos na final do primeiro turno do Paulistão (2 x 1)

1984: Santos vence Corinthians em jogo decisivo pelo Paulistão (2 x 2)

1987: Corinthians elimina o Santos na semifinal do Paulistão (3 x 2)

1994: Corinthians vence o Santos na final da Copa Bandeirante (4 x 2)

1998: Corinthians elimina o Santos na semifinal do Campeonato Brasileiro (5 x 2)

2001: Corinthians elimina o Santos na semifinal do Paulistão (6 x 2)

2002: Santos derrota o Corinthians na final do Brasileirão (6 x 3)

2009: Corinthians vence o Santos na final do Paulistão (7 x 3)

2011: Santos vence o Corinthians na final do Paulistão (7 x 4)

2012: Corinthians elimina o Santos na semifinal da Libertadores (8 x 4)

2013: Corinthians vence o Santos na final do Paulistão (9 x 4)

2015: Santos elimina o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil (9 x 5)

2019: Corinthians elimina o Santos na semifinal do Paulistão (10 x 5)

2022: Corinthians elimina o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil (11 x 5)

Os grandes momentos da rivalidade

A rivalidade entre Corinthians e Santos sempre proporcionou jogos memoráveis. A final do Campeonato Brasileiro de 2002 é um dos capítulos mais marcantes, com Robinho aplicando seus lendários dribles na defesa corintiana. Já em 2012, o Corinthians conquistou uma das vitórias mais importantes da história ao eliminar o Santos na semifinal da Libertadores, rumo ao seu título inédito na competição.

Os anos 2000 também foram marcados por finais estaduais eletrizantes. Em 2009, o Corinthians de Ronaldo Fenômeno superou o Santos e sagrou-se campeão paulista. Em 2011, o Peixe de Neymar e Ganso deu o troco, vencendo o Timão e ficando com o título.

Além dos títulos conquistados, os clássicos sempre foram recheados de polêmicas, viradas históricas e confrontos marcantes. A semifinal do Paulistão de 2019 e a vitória corintiana na Copa do Brasil de 2022 mostram que a rivalidade segue viva e intensa.