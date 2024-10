Corinthians x Santos: quem venceu mais o Clássico Alvinegro?

Corinthians e Santos é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 13:54 • São Paulo

O clássico entre Corinthians x Santos, conhecido como Clássico Alvinegro, é outro confronto histórico do futebol paulista. As duas equipes são grandes forças do futebol nacional, e a rivalidade entre elas é de longa data. No total, foram 137 vitórias do Corinthians, enquanto o Santos venceu 112 jogos. Além disso, foram registrados 102 empates, o que mostra o equilíbrio deste grande duelo.

Outro aspecto importante do clássico é o número de gols. O Corinthians já marcou 603 gols no confronto, enquanto o Santos balançou as redes 572 vezes. Esses números mostram a força ofensiva das duas equipes ao longo dos anos.

A história de Corinthians x Santos

O Clássico Alvinegro surgiu em 1913, e desde então, Corinthians x Santos têm protagonizado grandes confrontos. A rivalidade entre as duas equipes é marcada por partidas decisivas, inclusive em finais de campeonato, o que só aumenta a importância desse clássico no cenário nacional.

Ao longo das décadas, o Clássico Alvinegro se consolidou como um dos principais confrontos do futebol brasileiro. Tanto o Corinthians quanto o Santos possuem histórias ricas e grandes conquistas, o que torna cada jogo uma verdadeira batalha.

Quem venceu mais o Clássico Alvinegro?

Com 137 vitórias, o Corinthians é o time que mais venceu o Clássico Alvinegro. O Santos, por sua vez, conta com 112 vitórias no confronto. O equilíbrio do clássico é evidente, mas o Corinthians mantém uma vantagem em termos de vitórias, o que aumenta a importância de cada duelo entre esses dois gigantes do futebol.

Estatísticas de Santos x Corinthians

Os números do clássico mostram a força de ambos os clubes:

Vitórias do Corinthians: 137

Vitórias do Santos: 112

Empates: 102

Gols do Corinthians: 603

Gols do Santos: 572

A importância do Clássico Alvinegro para o futebol

Além de ser um dos confrontos mais antigos do futebol brasileiro, o Corinthians x Santos tem grande relevância por colocar frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos do país. Desde Pelé, pelo Santos, até ídolos corintianos como Sócrates e Rivelino, o clássico é uma verdadeira celebração da história do futebol.

O clássico também é marcado pela presença de grandes técnicos, como Tite, pelo Corinthians, e Vanderlei Luxemburgo, pelo Santos. Cada duelo é uma oportunidade de os clubes mostrarem sua força e seu poder ofensivo, o que torna o Clássico Alvinegro um dos mais aguardados do futebol brasileiro.