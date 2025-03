Grandes artilheiros da história do Paulistão

O Campeonato Paulista, uma das competições estaduais mais tradicionais e disputadas do Brasil, já viu grandes artilheiros brilharem com seus gols e marcas impressionantes. Desde os tempos do futebol amador até os dias atuais, muitos jogadores se destacaram pelo faro de gol e ajudaram a construir a história da competição. Confira os maiores goleadores do Paulistão e quem detém o recorde de mais gols em uma única edição. O Lance! te apresenta os artilheiros históricos do Paulistão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os artilheiros históricos do Paulistão

Entre os jogadores que mais balançaram as redes na história do Campeonato Paulista, alguns nomes se destacam tanto pelo número absoluto de gols quanto pela regularidade ao longo dos anos.

Pelé

O maior artilheiro da história do Campeonato Paulista é Pelé, com incríveis 466 gols marcados pelo Santos. O Rei do Futebol dominou a competição durante as décadas de 1950 e 1960, sendo o principal goleador do estadual em diversas edições. Sua capacidade de decisão e faro de gol ajudaram o Santos a conquistar diversos títulos paulistas, consolidando sua posição como um dos maiores jogadores de todos os tempos.

continua após a publicidade

Arthur Friedenreich

Lenda do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich marcou 338 gols no Campeonato Paulista, defendendo clubes como São Paulo, Mackenzie, Ypiranga, Paulistano, Paulista, Americano, Atlético Santista e Santos. Considerado um dos primeiros grandes artilheiros do futebol nacional, Friedenreich brilhou nos primórdios da competição e foi um dos responsáveis por popularizar o esporte no Brasil.

Serginho Chulapa

Ídolo do São Paulo e do Santos, Serginho Chulapa balançou as redes 206 vezes no Campeonato Paulista. Além de se destacar por sua força física e precisão nas finalizações, ele passou também por clubes como Marília, Corinthians, Atlético Sorocaba, São Caetano e Portuguesa Santista. Seu desempenho no estadual o coloca como um dos maiores goleadores da história da competição.

continua após a publicidade

Outros grandes artilheiros

Além dos três primeiros colocados, outros grandes goleadores deixaram suas marcas na história do Paulistão:

Feitiço – 197 gols (Santos, São Bento, Corinthians e Palmeiras) Heitor – 195 gols (Palmeiras) Toninho Guerreiro – 189 gols (Santos, São Paulo e Noroeste) Cláudio – 183 gols (Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras) Pepe – 176 gols (Santos) Neco – 167 gols (Corinthians) Baltazar – 156 gols (Corinthians)

O maior artilheiro em uma única edição

O recorde de maior número de gols marcados em uma única edição do Campeonato Paulista pertence a Pelé, que anotou impressionantes 58 gols na edição de 1958 pelo Santos. Esse feito histórico permanece imbatível até hoje e comprova o domínio do Rei do Futebol na competição estadual.

O legado dos artilheiros no Campeonato Paulista

Os grandes goleadores do Campeonato Paulista ajudaram a moldar a identidade da competição ao longo das décadas. Seja vestindo a camisa de gigantes como Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, ou atuando por equipes menores, esses jogadores deixaram suas marcas e construíram um legado que segue vivo até os dias de hoje. O estadual paulista continua sendo um celeiro de grandes artilheiros e um dos torneios mais prestigiados do futebol brasileiro.