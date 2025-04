Corinthians na Copa do Brasil: maiores jogos

O Sport Club Corinthians Paulista, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro, possui uma trajetória marcante na Copa do Brasil. Com três títulos conquistados (1995, 2002 e 2009), o Timão protagonizou partidas memoráveis, enfrentando grandes adversários e proporcionando momentos de pura emoção para sua torcida.​ O Lance! relembra os maiores jogos do Corinthians na Copa do Brasil.

Desde sua primeira participação, o Corinthians demonstrou competitividade, com campanhas que ficaram na memória dos torcedores. A Copa do Brasil, com seu formato de mata-mata, sempre foi palco de grandes confrontos e surpresas, e o Corinthians esteve presente em muitos desses momentos.​

A seguir, relembramos os cinco maiores jogos do Corinthians na história da Copa do Brasil — partidas que entraram para a eternidade nos corações alvinegros.​

Os 5 maiores jogos do Corinthians na Copa do Brasil

Corinthians 2x1 Grêmio – Final de 1995 (jogo de volta)

Em 21 de junho de 1995, o Corinthians conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio por 2 a 1 no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Pacaembu, o Timão garantiu a taça com gols de Marcelinho Carioca e Viola. Essa conquista marcou o início de uma era vitoriosa para o clube.​

Corinthians 2x1 Brasiliense – Final de 2002 (jogo de ida)

No dia 15 de maio de 2002, o Corinthians enfrentou o Brasiliense no Morumbi pela final da Copa do Brasil. Com gols de Deivid e Gil, o Timão venceu por 2 a 1, abrindo vantagem para o jogo de volta. No segundo jogo, empate por 1 a 1 garantiu o bicampeonato para o clube.​

Corinthians 2x0 Internacional – Final de 2009 (jogo de ida)

Em 17 de junho de 2009, o Corinthians recebeu o Internacional no Pacaembu pela final da Copa do Brasil. Com gols de Jorge Henrique e Ronaldo, o Timão venceu por 2 a 0, abrindo vantagem para o jogo de volta. No segundo jogo, empate por 2 a 2 no Beira-Rio garantiu o tricampeonato para o clube.​

Corinthians 5x1 Cianorte – Segunda fase de 2005 (jogo de volta)

Em 2005, o Corinthians enfrentou o modesto Cianorte e acabou perdendo a partida de ida, no Paraná, por 3 a 0. Na volta, no Pacaembu, o Timão conseguiu o inesperado e bateu o adversário por 5 a 1, garantindo a classificação para a próxima fase. ​

Corinthians 2x0 Atlético-MG – Oitavas de 2023 (jogo de volta)

Em 2023, o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o Timão venceu o jogo de volta por 2 a 0 na Neo Química Arena, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Corinthians venceu por 3 a 1, garantindo a classificação para as quartas de final.