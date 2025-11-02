A vitória foi um marco na fase da Democracia Corinthiana, mostrando o potencial do time.

O Corinthians viveu uma de suas noites mais inspiradas no Campeonato Brasileiro de 1980 ao golear o Grêmio por 5 a 0, em 14 de maio, no Estádio do Morumbi, diante de mais de 34 mil torcedores. A partida ficou marcada pelo brilho de Sócrates, maestro da equipe, que comandou o espetáculo com dois gols e uma atuação de liderança e talento. O Lance! relembra Corinthians 5 x 0 Grêmio no Brasileirão 1980.

O duelo simbolizou o início de uma era de transformação no clube paulista, que se reconstruía após anos de altos e baixos e começava a formar o embrião do time que, poucos anos depois, viveria a histórica fase da Democracia Corinthiana.

Corinthians 5 x 0 Grêmio no Brasileirão 1980

Primeiro tempo de domínio absoluto

Desde o apito inicial, o Corinthians impôs ritmo intenso e um futebol envolvente. A equipe de Jorge Vieira pressionava o Grêmio em seu campo e explorava a movimentação de Biro-Biro e Píter pelos lados. Logo nos minutos iniciais, Biro-Biro abriu o placar, dando o tom de uma noite que seria completamente alvinegra.

O meio-campo corinthiano, com Caçapava, Sócrates e Biro-Biro, ditava o ritmo com toques rápidos e aproximações constantes. Antes do intervalo, Sócrates marcou seu primeiro gol, ampliando a vantagem e incendiando o Morumbi. Com inteligência tática e eficiência ofensiva, o Timão foi para o vestiário com o jogo praticamente controlado e a torcida em festa.

Segundo tempo e o show completo de Sócrates

Se o primeiro tempo foi de imposição, o segundo foi de consagração. O Grêmio, comandado por Oberdan Vilain, até tentou reagir com Paulo Isidoro e Baltazar, mas não encontrou espaços diante da defesa firme formada por Amaral e Wladimir.

O Corinthians aproveitou a fragilidade adversária e transformou a vitória em goleada. Geraldão marcou duas vezes com oportunismo dentro da área, e Sócrates, em noite inspirada, voltou a balançar as redes, fechando o placar em 5 a 0.

Cada toque de bola do Doutor era acompanhado de aplausos — a elegância nos passes, a visão de jogo e a liderança em campo mostravam por que ele era o símbolo daquele Corinthians técnico e corajoso.

A atuação que marcou uma geração

A goleada sobre o Grêmio não foi apenas um resultado expressivo — foi uma declaração de força e identidade. O Corinthians mostrava que podia enfrentar qualquer adversário com futebol vistoso e envolvente, algo raro em um campeonato marcado por sistemas mais fechados.

Para a torcida, aquela noite no Morumbi foi uma das primeiras grandes demonstrações do que Sócrates representava: talento aliado a consciência tática e espírito coletivo. Ele não era apenas o craque que decidia jogos, mas o líder que fazia o time jogar. Os aplausos que ecoaram nas arquibancadas simbolizavam o orgulho de uma Fiel que via seu ídolo transformar o futebol em arte.

Ficha técnica - Corinthians 5 x 0 Grêmio no Brasileirão 1980

Campeonato Brasileiro de 1980 – Rodada 14

Data: 14 de maio de 1980 (quarta-feira)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo (SP)

Horário: 21h30

Público: 34.227 torcedores

Renda: Cr$ 3.555.940,00

Árbitro: José Roberto Wright

Gols: Biro-Biro, Sócrates (2) e Geraldão (2) (Corinthians)

CORINTHIANS: Jairo; Zé Maria, Mauro, Amaral e Wladimir; Caçapava (Basílio), Biro-Biro e Sócrates (Djalma); Píter, Geraldão e Carlinhos. Técnico: Jorge Vieira

GRÊMIO: Ivo; Mauro, Ancheta, Vantuir e Dirceu; Vítor Hugo, Kiese (Iúra) e Paulo Isidoro; Tarciso, Baltazar e Jurandir (Neinha). Técnico: Oberdan Vilain