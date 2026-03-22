O jogo foi marcado por um bom primeiro tempo do Corinthians, mas cederam na segunda etapa.

A noite de 5 de outubro de 2018 marcou um duro golpe para a torcida corintiana e uma exibição tática primorosa do Flamengo na Arena Corinthians (atual Neo Química Arena). A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreu dez dias após o Timão eliminar os cariocas na semifinal da Copa do Brasil. Comandado pelo recém-chegado Dorival Júnior, o Flamengo entrou em campo com sede de revanche e não tomou conhecimento do adversário treinado por Jair Ventura, construindo uma acachapante vitória por 3 a 0 sob frio de 12 graus em São Paulo. O Lance! relembra Corinthians 0 x 3 Flamengo no Brasileirão 2018.

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Corinthians 0 x 3 Flamengo no Brasileirão 2018

O primeiro tempo do duelo, no entanto, foi marcado por grande equilíbrio e até mesmo pela possibilidade de o Corinthians abrir o placar. O Flamengo tentava assumir as rédeas do jogo e assustava com finalizações de Vitinho e cabeçadas de Uribe. Quase no fim da etapa inicial, o volante Willian Arão errou feio na saída de bola e a sobrou para Mateus Vital, do Corinthians, que ficou cara a cara com o goleiro César e finalizou com força, exigindo uma grande defesa. No rebote, Douglas Augusto ainda testou o arqueiro flamenguista, que mais uma vez salvou a equipe.​

Na etapa final, o controle da posse de bola do Flamengo finalmente se converteu em vantagem no placar, graças ao excelente aproveitamento nas bolas paradas. Aos 15 minutos (60' de jogo), após cobrança de escanteio pela direita, o meia Lucas Paquetá subiu mais alto que a zaga formada por Henrique e Léo Santos para cabecear no canto esquerdo, sem chances para Cássio. Apenas seis minutos depois, aos 21' (66' gerais), a estrela de Paquetá voltou a brilhar: após nova cobrança de escanteio onde a defesa corintiana falhou em afastar, a bola sobrou para o meia que, com frieza, armou o chute forte para anotar o seu segundo gol na partida e afundar os mandantes.​

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O Corinthians, totalmente desorganizado após as alterações ofensivas promovidas por Jair Ventura, expôs o seu setor defensivo na busca desesperada por diminuir a desvantagem. Nos acréscimos, aos 47 minutos (90+2'), o Flamengo armou um veloz contra-ataque puxado pelo lateral Rodinei. O jogador avançou pela direita e cruzou rasteiro; o lateral-esquerdo Renê apareceu na área, finalizou em cima de Cássio na primeira oportunidade, mas aproveitou a sobra para estufar as redes e selar o placar em 3 a 0.

O impacto histórico do resultado

A vitória do Flamengo não foi apenas mais um triunfo no campeonato, mas um marco estatístico negativo para o Corinthians. A derrota por 3 a 0 foi registrada como o pior revés sofrido pelo clube do Parque São Jorge jogando em seu novo estádio em Itaquera, inaugurado quatro anos antes, em 2014. O impacto do resultado abalou profundamente a confiança da equipe de Jair Ventura, que se preparava para disputar a grande final da Copa do Brasil dias depois contra o Cruzeiro.

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A solidez rubro-negra sob o comando de Dorival

A exibição do Flamengo em Itaquera foi um forte indício de reação na temporada. O meio de campo formado por Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Éverton Ribeiro e Paquetá funcionou com perfeição no segundo tempo, ditando o ritmo de jogo e controlando a posse de bola no campo de ataque. O zagueiro Réver teve participação fundamental na construção de jogadas desde o sistema defensivo, um padrão que Dorival Júnior buscou implementar para manter a equipe competitiva na perseguição ao líder daquele Brasileirão.​

Ficha técnica - Corinthians 0 x 3 Flamengo no Brasileirão 2018

Abaixo constam as informações oficiais revisadas e as escalações desse confronto disputado no Campeonato Brasileiro de 2018:

Partida: Corinthians 0 x 3 Flamengo​ Data: 5 de outubro de 2018 (sexta-feira)​ Competição: Campeonato Brasileiro 2018 - 28ª Rodada​ Local: Arena Corinthians (Neo Química Arena), São Paulo (SP)​ Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)​ Gols: Lucas Paquetá aos 15' e 21', e Renê aos 47' (90+2') do segundo tempo.​

Abaixo, os times que começaram jogando e as alterações realizadas pelas comissões técnicas: