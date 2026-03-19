A história de Leandro no Flamengo; jogos, gols e estatísticas

É considerado o maior lateral-direito da história do Flamengo e um dos maiores ídolos do clube.

Conquistou 16 títulos, incluindo a Copa Libertadores de 1981 e quatro Campeonatos Brasileiros.

Leandro atuou pelo Flamengo de 1978 a 1990, disputando cerca de 414 partidas.

José Leandro de Souza Ferreira, conhecido simplesmente como Leandro, é considerado por muitos torcedores e especialistas o maior lateral-direito da história do Flamengo. Dono de uma técnica refinada, inteligência tática e enorme regularidade, ele foi um dos pilares da geração mais vitoriosa do clube nos anos 1980. O Lance! relembra a história de Leandro no Flamengo.

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Revelado nas categorias de base do Flamengo, Leandro construiu toda a sua carreira profissional vestindo a camisa rubro-negra. Ao longo de mais de uma década no time principal, tornou-se referência tanto pela qualidade técnica quanto pela liderança dentro de campo.

Inicialmente atuando como zagueiro, o jogador se consolidou na lateral-direita e passou a desempenhar um papel fundamental no esquema da equipe. Sua capacidade de apoiar o ataque e iniciar jogadas com precisão fez dele um jogador moderno para a época.

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Durante o período em que atuou pelo clube, Leandro participou das principais conquistas da história do Flamengo e se tornou um dos símbolos da chamada "era de ouro" rubro-negra.

A história de Leandro no Flamengo

Leandro atuou pelo time profissional do Flamengo entre 1978 e 1990, após ter sido promovido das categorias de base do clube, onde chegou em 1976.

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Ao longo desse período, disputou cerca de 414 partidas oficiais com a camisa rubro-negra, número que pode variar ligeiramente entre diferentes levantamentos estatísticos.

Segundo registros estatísticos do clube, nesse recorte o Flamengo conquistou 239 vitórias, além de 98 empates e 77 derrotas quando Leandro esteve em campo.

Durante essas partidas, a equipe marcou 751 gols e sofreu 349, demonstrando a consistência do time naquele período.

Embora atuasse na defesa, Leandro também deixou sua marca no ataque. O lateral anotou 14 gols pelo Flamengo ao longo da carreira.

A ascensão no time principal

Leandro chegou ao Flamengo em 1976, ainda adolescente, e rapidamente se destacou nas categorias de base do clube.

Sua estreia no time profissional aconteceu em 1978, quando começou a ganhar espaço no elenco principal. Nos primeiros anos, atuou principalmente como zagueiro pelo lado direito da defesa.

Com o passar do tempo, passou a jogar na lateral-direita, posição em que se tornaria um dos jogadores mais completos do futebol brasileiro.

No final da década de 1970, Leandro já era titular de uma equipe que começava a se consolidar como uma das mais fortes do país.

O protagonismo na era de ouro do Flamengo

Leandro foi um dos pilares da geração histórica do Flamengo que dominou o futebol brasileiro e sul-americano no início dos anos 1980.

Ao lado de jogadores como Zico, Júnior, Andrade, Adílio e Nunes, participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 1980, primeiro título nacional do clube.

O auge daquela equipe aconteceu em 1981, quando o Flamengo conquistou a Copa Libertadores da América e, posteriormente, o Mundial Interclubes ao derrotar o Liverpool na decisão.

Leandro teve participação fundamental nessas campanhas, sendo reconhecido pela qualidade na saída de bola, precisão nos passes e inteligência na leitura de jogo.

Gols e momentos marcantes

Apesar de não ser um jogador ofensivo, Leandro marcou alguns gols importantes durante sua trajetória no Flamengo.

Um dos mais lembrados aconteceu na decisão do Campeonato Brasileiro de 1983, contra o Santos. Naquele confronto, o Flamengo venceu por 3 a 0, resultado que garantiu o título nacional.

O lateral marcou um dos gols da partida e participou diretamente da consolidação de mais uma conquista importante do clube.

Títulos de Leandro pelo Flamengo

Durante sua carreira no Flamengo, Leandro participou de uma das fases mais vitoriosas da história do clube.

Entre as principais conquistas está a Copa Libertadores da América de 1981, título que colocou o Flamengo no topo do futebol sul-americano.

No mesmo ano, o clube também venceu o Mundial Interclubes, derrotando o Liverpool na decisão disputada em Tóquio.

No cenário nacional, Leandro conquistou quatro Campeonatos Brasileiros, em 1980, 1982, 1983 e 1987.

O lateral também participou de conquistas importantes no Campeonato Carioca, incluindo os títulos de 1979, 1981 e 1986.

Somando todas as competições oficiais e torneios relevantes da época, Leandro participou de cerca de 16 títulos com a camisa do Flamengo, consolidando sua trajetória como um dos maiores ídolos da história do clube.

O fim da carreira no Flamengo

Problemas crônicos no joelho começaram a afetar o desempenho de Leandro no final da década de 1980.

Mesmo com limitações físicas, o jogador permaneceu no Flamengo até 1990, quando decidiu encerrar a carreira profissional.

Ao contrário de muitos atletas, Leandro nunca atuou profissionalmente por outro clube. Toda sua trajetória no futebol foi construída vestindo a camisa rubro-negra.

Essa identificação total com o Flamengo, somada às conquistas e às grandes atuações, fez com que Leandro se tornasse um dos nomes mais respeitados e admirados da história do clube.