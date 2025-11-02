A vitória aprofundou a crise do Corinthians, que enfrentava dificuldades após o título de 2005.

Grêmio venceu o Corinthians por 2 a 0 em 27 de agosto de 2006 no Estádio do Pacaembu.

Em 27 de agosto de 2006, o Grêmio venceu o Corinthians por 2 a 0 no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Evaldo e Rômulo, o time comandado por Mano Menezes mostrou superioridade tática e venceu com autoridade, em um duelo que evidenciou o contraste entre a organização gaúcha e o momento turbulento vivido pelo Timão. O Lance! relembra Corinthians 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2006.

O resultado consolidou o Grêmio como uma das equipes mais consistentes daquela edição do Brasileirão e aprofundou a crise do Corinthians, que ainda buscava se reerguer após o título nacional de 2005 e a saída de peças importantes.

Corinthians 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2006

Primeiro tempo de imposição tática do Grêmio

Logo nos primeiros minutos, o Grêmio mostrou a postura que o caracterizava: linhas compactas, marcação firme e transições rápidas. Sob o comando de Mano Menezes, a equipe tricolor neutralizou o meio-campo corinthiano, especialmente os avanços de Carlos Alberto e Rosinei, e explorou os espaços deixados pelos laterais.

Aos poucos, o domínio se transformou em vantagem. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Evaldo apareceu livre na área e abriu o placar, silenciando o Pacaembu. O gol refletia o que se via em campo: um Grêmio seguro, maduro e disciplinado, que impedia o Corinthians de construir jogadas e mantinha o controle territorial da partida.

Rômulo amplia e o Corinthians se perde em campo

Na volta do intervalo, o cenário não mudou. O Corinthians, comandado por Emerson Leão, tentava reagir, mas esbarrava em um adversário bem postado defensivamente. A dupla de volantes Jeovânio e Lucas dominava o meio, com destaque para o jovem gremista, que seria expulso mais tarde, mas antes havia participado ativamente das principais jogadas ofensivas.

Aos 25 minutos, veio o golpe final: em rápida transição, Rômulo recebeu na entrada da área e finalizou com categoria, ampliando o placar para 2 a 0. O Timão ainda teve Javier Mascherano expulso, o que acabou selando qualquer chance de reação.

Com a vantagem consolidada, o Grêmio administrou o resultado com maturidade, trocando passes e controlando o ritmo até o apito final. A vitória no Pacaembu simbolizou o crescimento da equipe de Mano Menezes, que àquela altura começava a projetar uma nova era no clube gaúcho.

Tricolor Gaúcho de Mano Menezes: o início de um ciclo vencedor

A vitória sobre o Corinthians representou mais que três pontos. Foi a consolidação de um projeto tático e de uma filosofia de jogo que se tornariam marcas do Grêmio nos anos seguintes. O time jogava com intensidade, compactação e transição rápida — conceitos que levariam Mano Menezes, em pouco tempo, a alcançar o reconhecimento nacional e futuramente a seleção brasileira.

Para o Corinthians, o resultado foi mais um episódio de uma temporada irregular. Mesmo com nomes como Tevez, Mascherano e Carlos Alberto, a equipe não conseguia transformar seu potencial em desempenho. A derrota por 2 a 0, em casa, diante de mais de 28 mil torcedores, foi um retrato fiel do desequilíbrio entre talento individual e falta de coesão coletiva.

Ficha técnica - Corinthians 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2006

Campeonato Brasileiro de 2006 – Rodada 20

Data: 27 de agosto de 2006 (domingo)

Local: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo (SP)

Horário: 16h00

Público: 28.322 torcedores

Renda: R$ 216.400,00

Árbitro: Evandro Rogério Roman

Gols: Evaldo e Rômulo (Grêmio)

Cartões vermelhos: Javier Mascherano (Corinthians) e Lucas (Grêmio)

CORINTHIANS: Marcelo; Marinho, Betão, Marcus Vinícius (André Leone) e Eduardo Ratinho; Paulo Almeida, Javier Mascherano, Rubens Júnior (Rafael Moura), Rosinei Adolfo, Carlos Alberto e Nadson. Técnico: Emerson Leão

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Patrício, William, Evaldo e Wellington; Jeovânio, Lucas, Tcheco, Léo Lima (Ramón), Hugo (Rafinha) e Rômulo. Técnico: Mano Menezes