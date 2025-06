As etapas de 2025 ocorrem na Itália, Estados Unidos e Japão.

A Copa do Mundo de Skate Street é organizada pela World Skate.

A Copa do Mundo de Skate Street, conhecida oficialmente como WST Street World Cup, é o principal circuito global da modalidade street no skateboarding. Organizada pela World Skate, a competição reúne os melhores atletas do mundo em uma série de etapas internacionais que contam pontos para o ranking olímpico e definem os grandes nomes da temporada.

Diferente de eventos comerciais como a Street League (SLS), o WST é o circuito oficial chancelado para classificação aos Jogos Olímpicos e competições mundiais organizadas pela federação. Em 2025, o campeonato já conta com etapas confirmadas na Itália, nos Estados Unidos e no Japão, com disputas nas categorias masculina e feminina.

Cada evento reúne centenas de skatistas em busca de pontos no ranking, premiações e visibilidade. O formato mistura voltas completas (runs) com a tradicional disputa de best trick, proporcionando manobras técnicas, criatividade e um alto nível de dificuldade em cada bateria.

Neste texto, você encontra todas as informações sobre a Copa do Mundo de Skate Street 2025: categorias, regras de disputa, etapas confirmadas, calendário oficial e destaques da temporada. Um guia completo para quem acompanha o skate profissional ou deseja entender como funciona o circuito internacional da modalidade.

O que é a Copa do Mundo de Skate Street?

A WST Street World Cup é o campeonato mundial da modalidade street de skateboarding, organizado pela World Skate, entidade que regula o esporte no cenário internacional. O torneio conta com etapas ao longo do ano e pontua os atletas no ranking oficial da federação, sendo critério fundamental para a classificação olímpica.

As competições seguem critérios técnicos, com árbitros especializados avaliando grau de dificuldade, execução e estilo das manobras. Os eventos são transmitidos para diversos países e contam com atletas de elite, como Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Nyjah Huston e Yuto Horigome.

Categorias em disputa

O circuito mundial conta com duas categorias principais:

Street masculino

Street feminino

As categorias são disputadas separadamente, com sistema próprio de qualificação, semifinal e final. Os atletas acumulam pontos individualmente ao longo das etapas e são ranqueados internacionalmente.

Etapas e calendário da Copa do Mundo de Skate Street 2025

A temporada 2025 da WST já teve suas primeiras datas e locais confirmados pela organização. A abertura aconteceu na Itália, com duas etapas consecutivas: a primeira em Ostia, entre os dias 1 e 8 de junho, e a segunda em Roma, entre os dias 8 e 15 de junho. Ambas reuniram os principais nomes do skate mundial, com participação expressiva de brasileiros.

Em setembro, a competição se desloca para os Estados Unidos. Entre os dias 19 e 26, acontece o Park World Championship em Washington DC, seguido do Street World Championship, também na capital americana, entre 21 e 28 de setembro.

Fechando o ano, o Japão sedia a etapa final. A cidade de Kitakyushu recebe a competição entre os dias 1 e 4 de dezembro, encerrando a temporada com mais uma disputa de alto nível entre os melhores skatistas do planeta.

Outras etapas ainda podem ser adicionadas ao calendário ao longo do ano, conforme definição da World Skate. A programação atual, no entanto, já estabelece um roteiro competitivo robusto e com alcance global.

Como funciona o formato de disputa do Skate Street

As competições do WST Street seguem um formato padronizado, com três fases principais:

Fase de qualificação – Cada skatista realiza duas voltas (runs) de até 45 segundos, com notas atribuídas por juízes. Best Trick – Os melhores classificados executam até cinco manobras livres, com pontuação individual. Final – Os melhores atletas combinam runs e best tricks para alcançar a maior nota possível.

A pontuação final considera as duas melhores notas entre runs e best tricks. Quem somar mais pontos ao fim da disputa conquista o título da etapa.

Destaques da temporada 2025 de Skate Street

A etapa de Roma foi um dos grandes momentos da temporada até agora. Disputada no Colle Oppio Skatepark, contou com uma forte presença brasileira: Duda Ribeiro, Isabelly Ávila e Pâmela Rosa avançaram até as quartas de final. O desempenho reforça a tradição do Brasil na modalidade feminina.

Outro destaque foi a jovem espanhola Daniela Terol, de apenas 17 anos, que entrou para a história como a primeira finalista da Espanha em uma etapa oficial do circuito WST Street. Ela terminou na oitava colocação geral e atraiu atenção da mídia europeia.

Com a reta final do circuito acontecendo nos Estados Unidos e Japão, a expectativa é de disputas intensas entre os líderes do ranking, já mirando os critérios de qualificação para Paris 2024 e os campeonatos mundiais subsequentes.

Qual a diferença entre WST e SLS?

A World Skate Tour (WST) é o circuito oficial da federação internacional, enquanto a Street League Skateboarding (SLS) é uma liga privada. Ambas são altamente competitivas, mas somente o WST conta pontos para o ranking olímpico.

Mesmo assim, é comum ver os principais skatistas competindo em ambos os circuitos, o que aumenta a rivalidade e a visibilidade da modalidade em nível global.

Resumo das informações essenciais