O skate street é uma modalidade que valoriza manobras técnicas, criatividade e controle absoluto do corpo e da prancha. Com o avanço do esporte e o alto nível técnico das competições, algumas manobras se tornaram verdadeiros marcos na carreira de qualquer skatista, tanto pela complexidade quanto pela raridade de execução. O Lance! responde: qual a manobra mais difícil do skate street?

Entre centenas de movimentos possíveis no street, algumas manobras se destacam por exigir precisão no tempo de giro, aterrissagem perfeita e domínio sobre obstáculos como corrimãos e bordas. Executar esse tipo de manobra em uma competição, com pressão do tempo e sob avaliação de juízes, eleva o grau de dificuldade ao máximo.

A manobra considerada mais difícil do skate street atualmente é o Laser Flip Lipslide em corrimão, uma combinação de dois movimentos extremamente técnicos. Porém, há outras manobras que disputam esse posto, como o Hardflip Backside Noseblunt e o Nollie 360 Flip Noseblunt Slide, todas feitas sobre obstáculos complexos e com altíssimo grau de risco.

Neste texto, explicamos por que essas manobras são tão difíceis, como funcionam, quem já executou em competições oficiais e o que torna esses movimentos tão impressionantes no universo do skate de rua.

Qual a manobra mais difícil do skate street?

O que define uma manobra difícil no skate street?

As manobras mais difíceis do street reúnem vários fatores simultâneos:

Giro da prancha (flip ou spin) Giro do corpo (180, 360, switch, nollie, fakie) Obstáculo técnico (corrimão, borda ou gap) Aterrissagem precisa (grind, slide, manual) Execução fluida e com controle

Quando essas variáveis se combinam em uma única tentativa, o skatista precisa de concentração total, domínio do tempo e leitura exata do obstáculo.

Além disso, as manobras mais difíceis são geralmente executadas em situação de best trick, onde os skatistas têm apenas algumas tentativas para acertar a manobra isolada e conquistar uma nota máxima.

A manobra mais difícil do skate: Laser Flip Lipslide

O Laser Flip é uma combinação de 360 Heelflip com frontside shove-it — um movimento que exige rotação completa da prancha tanto no eixo longitudinal quanto lateral. Quando essa manobra é finalizada com um lipslide em corrimão, o nível de exigência física e técnica é extremo.

O skatista precisa:

Lançar a prancha com força e precisão para girar no eixo correto Posicionar o corpo para aterrissar de lado sobre o corrimão Manter o equilíbrio sobre a barra durante o deslizamento Sair com fluidez sem perder o controle

É uma das manobras menos vistas em competição, por ser de altíssima complexidade e com índice de acerto muito baixo.

Outras manobras consideradas extremamente difíceis

Embora o Laser Flip Lipslide seja uma das mais difíceis já registradas, outras manobras também figuram entre as mais técnicas do street:

Hardflip Backside Noseblunt Slide: exige um giro vertical da prancha combinado com aterrissagem no topo da borda em posição noseblunt, com o corpo girando 90° Nollie 360 Flip Noseblunt Slide: manobra feita com nollie (impulso com o nose da prancha), rotação completa e aterrissagem no noseblunt Switch Frontside Flip em corrimão: combinação de flip com giro de 180 graus, feito em posição invertida (switch stance) Bigspin Flip Frontside Boardslide: manobra que envolve rotação da prancha e do corpo, finalizando em boardslide sobre o obstáculo

Esses movimentos combinam giro, altura, precisão e risco — e por isso são raramente executados com perfeição mesmo pelos atletas de elite.

Quem já acertou essas manobras?

Alguns skatistas conhecidos por realizar manobras de altíssimo nível técnico incluem:

Yuto Horigome (JAP): campeão olímpico de skate, conhecido por manobras complexas com perfeição Shane O’Neill (AUS): especialista em manobras difíceis como switch flips e nollie inward heels Kelvin Hoefler (BRA): referência em consistência e variedade de manobras técnicas em obstáculos de rua Nyjah Huston (EUA): executa manobras de alta dificuldade com regularidade em campeonatos mundiais

Em eventos como o SLS (Street League Skateboarding) e a Copa do Mundo da World Skate, esses atletas desafiam os limites técnicos da modalidade.

Manobras difíceis fora das competições

Muitas das manobras mais difíceis são registradas fora das pistas oficiais de skate, em vídeos de rua. Nessas produções, os skatistas têm liberdade para tentar quantas vezes quiserem, o que permite executar movimentos que raramente aparecem em campeonatos.

É comum que vídeos de partes de skatistas, como “verses” ou “sections”, incluam manobras inéditas feitas em corrimãos reais, gaps em escadarias ou muros urbanos. Esses registros ajudam a elevar o nível do street como expressão artística e esportiva.

Resumo: qual é a manobra mais difícil do skate street?