Diferente do skate park, utiliza estruturas planas com obstáculos.

O skate street é uma das duas principais modalidades do skate moderno, reconhecida oficialmente pela World Skate e presente nos Jogos Olímpicos. Inspirado nas ruas e no ambiente urbano, o street simula cenários do cotidiano como escadas, corrimãos, rampas e bancos de praça. Esse estilo exige criatividade, controle e técnica apurada por parte dos skatistas. O Lance! explica o que é a modalidade skate street.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é a modalidade skate street?

Diferente do skate park, que se desenvolve em pistas curvas e transições, o street é praticado em estruturas planas, cheias de obstáculos, onde o atleta precisa adaptar manobras a cada situação. Por isso, a modalidade valoriza não apenas o nível técnico das manobras, mas também a fluidez, o estilo e a forma como o skatista utiliza cada elemento da pista.

O street ganhou popularidade ao longo das décadas por ser mais acessível e conectado ao cotidiano urbano. Muitos skatistas começaram suas trajetórias nas ruas, improvisando obstáculos e desenvolvendo habilidades em meio ao concreto das cidades. Hoje, a modalidade é disputada em campeonatos ao redor do mundo e faz parte da programação olímpica.

continua após a publicidade

Neste texto, você vai entender o que define a modalidade skate street, quais são seus principais elementos, como funcionam as competições, quais manobras se destacam e por que esse estilo se tornou tão importante na cultura do skate.

O que define o skate street?

A principal característica do skate street é a simulação do ambiente urbano. As pistas são compostas por obstáculos que reproduzem elementos típicos das ruas:

continua após a publicidade

Corrimãos (rails)

Escadas

Caixas e bordas (ledges)

Gaps (vãos entre obstáculos)

Bancos e rampas baixas

Os skatistas são incentivados a usar toda a pista, combinando manobras de forma fluida e criativa. O estilo individual é altamente valorizado.

Manobras comuns no street

As manobras de street são, em sua maioria, manobras técnicas no plano (flatground) ou com interação em obstáculos. As mais comuns incluem:

Ollie (salto básico que permite subir em obstáculos) Kickflip, Heelflip, Varial flip (giros da prancha no ar) Boardslide, Feeble grind, Smith grind (manobras de deslize em corrimãos e bordas) Manual (equilíbrio com duas rodas tocando o solo)

Os skatistas combinam essas manobras para criar linhas criativas e com dificuldade progressiva.

Como funcionam as competições de skate street?

As competições de skate street seguem um formato padronizado, especialmente em torneios da World Skate e nos Jogos Olímpicos:

Cada atleta tem duas voltas (runs) de até 45 segundos Depois, participam da sessão de best trick, com tentativas de manobras individuais de alto risco A pontuação final considera as melhores notas, normalmente a soma de 4 das 7 tentativas (2 runs + 5 best tricks)

Os juízes avaliam critérios como:

Dificuldade técnica das manobras Variedade e criatividade Uso da pista Execução (incluindo controle, fluidez e quedas)

Vence quem somar a maior pontuação ao final das apresentações.

Relevância cultural e olímpica

O skate street é considerado uma das formas mais autênticas e criativas do skateboarding. É a modalidade mais conectada à cultura das ruas, com forte influência na moda, na música e no comportamento jovem ao redor do mundo.

Com a entrada do skate nos Jogos Olímpicos, o street passou a receber ainda mais visibilidade. Atletas como Rayssa Leal, Nyjah Huston, Kelvin Hoefler e Pâmela Rosa ajudaram a popularizar o esporte, mostrando que é possível manter a essência das ruas mesmo em um ambiente de competição de alto nível.

Resumo: o que é skate street?