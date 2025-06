O skate street exige precisão, leveza e controle técnico. Por isso, a escolha do equipamento faz toda a diferença no desempenho dos skatistas, seja no nível iniciante ou profissional. Cada componente do skate influencia diretamente na forma como o atleta realiza manobras, ganha impulso e absorve impactos. O Lance! explica qual o melhor skate para street.

Qual o melhor skate para street?

Diferente de outras modalidades, como o park ou downhill, o street é mais técnico e acontece no plano, com obstáculos urbanos como corrimãos, escadas e bordas. Isso exige um setup específico, voltado para manobras de flip, slides, grinds e trocas rápidas de direção.

Ao montar ou escolher um skate completo, é essencial entender o papel de cada peça: o shape, os trucks, as rodas, os rolamentos e até o tipo de lixa influenciam na performance. O melhor skate para street é aquele que combina leveza, resistência e agilidade.

Neste texto, explicamos o que deve ser levado em conta na hora de escolher o melhor skate para street, com dicas sobre medidas ideais, materiais recomendados e combinações usadas por skatistas profissionais.

O shape ideal para street

O shape é a base do skate — a prancha onde o skatista apoia os pés. No street, ele precisa ser resistente, leve e com bom pop (impulso). As principais características a observar são:

Material: madeira de maple canadense com 7 camadas prensadas é o padrão profissional. Tamanho: entre 7.75” e 8.25” de largura é o mais indicado para street, pois equilibra leveza e estabilidade. Concave: shapes com concave médio ou alto ajudam na execução de flips e outras manobras técnicas. Nose e tail: mais elevados facilitam ollies, flips e reverts.

Shapes maiores (acima de 8.25”) oferecem mais estabilidade, mas dificultam manobras mais técnicas. Por isso, a maioria dos skatistas de street opta por medidas entre 8.0” e 8.125”.

Truck: leveza e resposta

O truck é o eixo metálico que liga o shape às rodas. Ele precisa ser leve o suficiente para permitir manobras e resistente para suportar impactos.

Largura ideal: deve acompanhar a largura do shape. Trucks de 139 mm (para shapes 8.0”) são os mais comuns no street. Altura: trucks baixos (low) ou médios (mid) favorecem a estabilidade e o controle no chão. Material: alumínio forjado é mais leve e durável.

Um bom truck para street deve permitir respostas rápidas nas curvas e aguentar grinds em corrimões e bordas.

Rodas: pequenas e duras

As rodas influenciam na velocidade, aderência e impacto ao cair de manobras. No street, a preferência é por rodas menores e mais duras:

Diâmetro: entre 50 mm e 54 mm é o mais usado. Rodas menores facilitam manobras técnicas. Dureza: entre 99A e 101A, que são rodas mais duras e com menos aderência, ideais para deslizar em superfícies urbanas. Formato: rodas com borda reta (street shape) ajudam no controle e estabilidade dos grinds.

Rodas maiores (acima de 55 mm) são mais comuns no park ou em superfícies irregulares, mas dificultam flips rápidos no street.

Rolamentos: velocidade e durabilidade

Os rolamentos (ou bearings) são peças pequenas, mas fundamentais. Eles determinam a fluidez do giro das rodas. No street, a resistência ao impacto e a suavidade no giro são essenciais.

Classificação ABEC: muitos rolamentos vêm com a sigla ABEC (1 a 9), mas no skate essa medida nem sempre reflete a qualidade real. Opção ideal: rolamentos de marcas reconhecidas no skate, como Bones, Bronson e Independent, oferecem mais durabilidade. Vedação: rolamentos com vedação lateral (shield) protegem melhor contra sujeira.

Manutenção regular é fundamental para preservar a performance, especialmente no street, onde o contato com poeira e impactos é constante.

Lixa e outros detalhes

A lixa deve oferecer boa aderência sem ser agressiva demais ao tênis. As lixas profissionais (como Mob Grip, Jessup e Grizzly) são as preferidas por skatistas de street.

Outros detalhes importantes:

Parafusos: escolha modelos com cabeça de allen ou phillips de qualidade para evitar desgaste. Amortecedores (bushings): quanto mais duros, mais estabilidade; quanto mais moles, mais mobilidade — ajuste de acordo com o estilo pessoal. Distanciadores (spacers): opcionais, ajudam na durabilidade dos rolamentos.

O melhor skate para iniciantes no street

Quem está começando pode optar por skates montados de fábrica, desde que respeitem algumas características básicas:

Shape entre 7.75” e 8.0” Rodas entre 52 mm e 99A Trucks de tamanho compatível com a largura do shape Rolamentos de marcas confiáveis, mesmo que sejam modelos de entrada

Conforme o nível evolui, vale a pena montar o skate peça por peça para garantir a melhor performance.

Resumo: como escolher o melhor skate para street